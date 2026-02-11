PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

11/02/2026

Programación Jueves 12 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica

Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa
Musica ad Rhenum

Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasía para piano en do menor, K.475
Zoltán Kocsis, piano

Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Guarneri

Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Alban Berg
Der Wein, aria de concierto
Anne Sophie von Otter, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Robert Schumann
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Pachelbel
Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)
Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum

Enrique Granados
Goyescas. Intermezzo (arreglo chelo y piano)
Miklós Perenyi, chelo;
Zoltán Kocsis, piano

Josef Rheinberger
Sonata para piano en Re bemol mayor, op.99 Nº2
Horst Göbel, piano

Alphons Diepenbrock
Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas
Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami

Franz Schubert
Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960
Claudio Arrau, piano

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

07.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338
London Mozart Players / Matthias Bamert

Frank Bridge
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Tasmin Little, violín
Piers Lane, piano

Louis Nicolas Clérambault
”El sol, vencedor de las nubes”, cantata
Mireille Delunsch, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

08.00

Giuseppe Sammartini
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Hans-Peter Westermann, oboe
Camerata Köln

Anton Rubinstein
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.41
Leslie Howard, piano

Béla Bartók
Bosquejos húngaros, Nro.de catálogo 97
Orquesta The Philharmonia / Neeme Järvi

09.00

George Chadwick (compositor y organista estadounidense, 1854-1931)
“Tam O'Shanter”, poema sinfónico sobre un poema de Robert Burns
Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier

Franciszek Lessel
Fantasía para piano en Mi menor, op.13
Marcin Lukaszewski, piano

Jean Sibelius
Karelia, suite para orquesta op.11
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Okko Kamu

10.00

Giovanni Sgambati (compositor, pianista y director italiano, 1841-1914)
Sinfonía nupcial
Orquesta Sinfónica de Roma / Francesco La Vecchia

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Jacqueline du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Grabación realizada en vivo en el Festival de Edimburgo, en agosto de 1970

11.00
Música de Verano

Claude Debussy
Sonata para chelo y piano, L.135
Roger Drinkal, chelo
Dian Baker, piano

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía N°3 en Fa mayor
The English Concert / Andrew Manze

Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.10
Vladimir Ashkenazy, piano

12.00

Franz Joseph Haydn
Cuarteto Nº62 en Do mayor, op.76, Nº3 Hob.III:77, "Emperador"
Cuarteto Amadeus

Henry Purcell
Tres arias:
-¿Qué poder eres tú?, de la ópera “Rey Arturo”
-Lamento de Dido, de la ópera “Dido y Eneas”
-Música por un momento, de la música incidental de “Edipo”
Andreas Scholl, contratenor
Accademia Bizantina / Stefano Montanari

Robert Schumann
Fantasía para violín y orquesta en Do mayor, op.131
Václav Snítil, violín
Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlavácek

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64
Ray Chen, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Daniel Harding

Bernhard Romberg
Sonata para chelo y piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.5, Nº1
Anner Bysma, chelo
Stanley Hoogland, fortepiano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Edward Elgar
En el sur (Alassio), obertura de concierto, op.50
Orquesta Sinfónica de la BBC / John Pritchard

Carl Loewe (1796-1869)
Gran sonata elegíaca en fa menor, op.32
Cord Garben, piano

Tommaso Traetta
"Ah, sì, da te dipende" de la ópera Antígona
Bejun Mehta, contratenor
Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

19.00

Joseph Haydn
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor, Hob.7a, Nº4
Riccardo Minasi, violín y dirección
Il Pomo d’Oro

Felix Mendelssohn
Cuarteto en Mi bemol mayor, sin opus
Cuarteto Melos

Juan Arañés (compositor español del siglo XVII)
A la vida bona (chacona)
La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI / Jordi Savall

20.00
Música de Verano

François Couperin
Concierto N°7, de Los gustos reunidos o Nuevos conciertos
Ensamble Musica Ad Rhenum / Jed Wentz

Zoltán Kodály
Suite de la ópera Háry János (“Preludio”,”Reloj musical vienés”, ”Canción”, “Batalla y derrota de Napoleón”, “Intermedio” y “Entrada del emperador y su corte”)
Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda / Antal Dorati

Franz Schubert
El pastor en la roca, D.965
Helen Donath, soprano
Dieter Klöcher, clarinete
Klaus Donath, piano

21.00

Vasily Kalinikov
Sinfonía Nº1 en sol menor (1895)
Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Knut Nystedt
Bach Inmortal
Coro Solistas de Noruega / Knut Nystedt

Baden Powell
Retrato brasileiro, para guitarra
Ignacio López, guitarra

22.00

Giacomo Carissimi
Lamento in morte di Maria Stuarda
Romina Basso, mezzosoprano
Latinitas Nostra / Markellos Chryssicos

Robert Schumann
Papillons, op.2, para piano
Nelson Freire, piano

George Gershwin
Un americano en París, poema sinfónico (edición crítica sin cortes de Mark Clague)
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Louis Langrée

Louis Spohr
Dúo concertante para dos violines en Sol mayor, op.67, Nº3
Dúo Michal-Carfi

Johan Halvorsen
Marcha de entrada de los boyardos
Orquesta Sinfónica de Islandia / Bjarte Engeset

23.00

Dmitri Shostakovich
Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Robert Schumann
Papillons, op.2
Andrei Gavrilov, piano

Nicola Porpora
Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor
Joseph Crouch, chelo
The English Concert / Harry Bicket