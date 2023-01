Programación Jueves 12 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

William Sterndale Bennett

Tres romances para piano, op.14

Ian Hobson, piano

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López-Cobos

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq.165

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Sergei Prokofiev

Romeo y Julieta, op.64: Romeo en la tumba de Julieta; La muerte de Tibaldo

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Louis Clérambault

La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata (selección)

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Béla Bartók

Concierto para orquesta

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns

Sonata para violín y piano Nº1 en re menor, op.75

Lorraine McAslan, violín

John Blakely, piano

Arnold Bax

“Los bosques en Noviembre”, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Martha Argerich, piano

Nicolo Porpora

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en Sol mayor

Susan Moses, chelo

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Max Reger

El violinista ermitaño, poema sinfónico op.128

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Claude Debussy

Peces de oro, del Segundo libro de Imágenes

Artur Rubinstein, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera L'Eumene

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín;

Alfred Holecek, piano

Franz Danzi

Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41

Hagen Wagenheim, oboe;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Joseph Lanner

Vals del júbilo, op.100

Ensamble Viena

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

07.00

Y la mañana va

Johan Svendsen

Romeo y Julieta, obertura op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12

Chouchanne Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

Heitor Villa-Lobos

Tres danzas africanas para piano

Alfred Heller, piano

Frederic Lamond

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

08.00

Ferdinando Carulli

Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexander Lagoya, guitarra

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Håvard Gimse, piano

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult

09.00

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

Charles Avison

Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Nino Rota

Concierto para chelo y orquesta Nº1

Dmitri Yablonsky, chelo

I Virtuosi Italiani / Daniel Boico

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38

Boris Berman, piano

Benjamin Godard

Jocelyn, suite para orquesta Nº1

Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates

11.00

Música de Verano

Johann David Heinichen

Obertura para orquesta en Sol mayor

Il Fondamento / Paul Dombrecht

Alexander Borodin

Trío inconcluso en Re mayor

Trío de Moscú

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

12.00

Carl Maria von Weber

Sinfonía N°1 en Do mayor, op.17

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Juan José Castro

Suite infantil

Dora de Marinis, piano

Alessandro Scarlatti

Dixit Dominus

Nancy Argenta e Ingrid Attrot, sopranos

Catherine Denley, contralto

Ashley Stafford, contratenor

Stephen Varcoe, bajo

The English Concert / Trevor Pinnock

13.00

Actualidad Musical

Viviana Dal Santo (compositora pampeana de nuestro tiempo)

Cuatro Piezas Pampeanas (Estreno Mundial)

Cuarteto Confluencias

Centro Cultural Cipoletti, Rio Negro 3 de agosto 2022

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta N°3 en re menor, op.30

Ilia Papoian, piano

Orquesta Svetlanov de Moscú / Yuri Tkhchenko

14.00

Ernest Bloch (compositor suizo 1880-1959)

Concerto Grosso N°1 con acordes de piano obligado

Orquesta Filarmónica de Radio France /Leonardo García Alarcón

Auditorio de Radio France durante la anterior temporada

Giuseppe Verdi

“Acto segundo, primer cuadro” de la ópera La Traviata

Ermonela Jaho, soprano

Ismael Jordi, tenor

Amartuvshin Enkhbat, barítono

Orquesta del metropolitan / Marco Armiliato

The Metropolitan Opera, New York 5 de enero pasado

15.00

Alberto Williams

Sinfonía N°1 en si menor, op.44

Orquesta Sinfónica Nacional / Emmanuel Siffert

Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner 6 de mayo de 2022

Wolfgang Amadeus Mozart

“Ach ich liebte” del acto primero de El rapto en el serallo

Julie Fuchs, soprano

Orquesta Balthasar Newman / Thomas Engelbroch

Daniel Doura

Cinco escenas urbanas

Édua Zádory, violín

Sebastián Achenbach, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Frederic Curzon

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº9

Ensamble Convivium

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Camargo Guarnieri

Flor de Tremembé

Camerata de las Americas / Joel Sachs

21.00

Johann Sebastian Bach

Arias: “Blute nur, du liebes Herz” y “Erbarme dich” y Coro “Wir setzen uns mit Tränen nieder”, de La pasión según San Mateo

Sunhae Im, soprano

Bernarda Fink, contralto

Coro de cámara de la RIAS

Akademie für Alte Musik de Berlín / Rene Jacobs

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Carlos Baguer

Sinfonía Nº13 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

20.00

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Ulrich Koch, viola

Sachito Nakamura, piano

Alessandro Scarlatti

-Folía para clave en re menor

-Toccata y fuga para clave en la menor

Alexander Weimann, clave

Robert Schumann

Obertura Manfredo, op.115

Orquesta Filarmónica de Berlín / Wilhelm Furtwängler

Claude Debussy

Rapsodia para saxo y orquesta, L.98

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

21.00

Domenico Scarlatti

-Sonata para clave en fa menor, K.239

-Sonata para clave en La mayor, K.208

-Sonata para clave en Do mayor, K.72

Alexandre Tharaud, piano

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches. Suite

Orquesta Sinfónica de Boston / Aaron Copland

Carl Nielsen

Música para piano para chicos y grandes, Libro 1, op.53

Elisabeth Westenholz, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para cuerdas en Mi mayor, RV270, "Il Riposo", "Concerto per il Natale"

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

22.00

Alexander Borodin

“Danaas polovtsianas” de la ópera El príncipe Igor

Coro y Orquesta del Teatro Bolshoi / Alexander Lazarev

Claude Debussy

Juegos. Poema danzado (1913)

Orquesta deL Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Carlos Chávez

Suite del ballet Caballos de vapor (1932)

Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar” de Venezuela / Eduardo Mata

23.00

Industria Nacional

Hermann Bemberg

Les larmes y Mélancolie

Fernando Gentile, chelo

Laura Brunetti, piano

José María Castro

Concerto grosso (1933)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Franz Paul Decker

Transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón en 1992

Samuel Barber

To Be Sung On Water, op.42, N°2

Krysztof Penderecki

Stabat Mater

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Mario Herrerías (1954-2018)

Tres deseos porteños (“De la calle”, “Aires” y “Candombe”)

Marina Calzado Linage, marimba

Mariano Rey, clarinete y clarinete bajo

Ezequiel Calzado Linage, percusión