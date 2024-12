Programación Jueves 12 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Bunky Green Quartet

Seashells

I concentrate on you

Kenny Drew

Sunset

Winter flower

Tony Desare y Edward Decker

Angel eyes

When she loved me

You go to my head

00.30

La Trasnoche Clásica

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, Wq 169, H.445

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Maria João Pires, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº12 en La mayor, K.414

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi /Vladimir Spivakov

Julián Plaza

Nocturna, milonga

Juanjo Domínguez, guitarra

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1

Nocturno para piano Nº18 en mi mayor, op.62, Nº2

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Claudio Arrau, piano

Edvard Grieg

Tres fragmentos sinfónicos de Sigurd Jorsalfar, op.56

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Georg Philipp Telemann

Obertura en Do mayor, TWV 55:C3, "Música acuática"

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Louis Ferdinand

Trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Ernö Dohnányi

Cuatro rapsodias para piano, op.11

Martin Roscoe, piano

Ferruccio Busoni

Divertimento para flauta y orquesta, op.53

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº8 en Sol mayor, op.30, Nº3

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

06.00

Y la mañana va

Richard Wagner

“Polonia”, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian



Theodor von Schacht (compositor alemán, 1748-1823)

Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor

Dieter Klöcker, clarinete

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Sergei Rachmaninov

Vocalise, op.34, Nº14 (versión para chelo y piano)

Lynn Harrell, chelo

Vladimir Ashkenazy, piano

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Filarmónica de los Países Bajos / Mario Venzago



07.00

Edward Elgar

Froissart, obertura de concierto, op.19

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

Antonin Dvorák

Cuatro piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano



Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para dos clarinetes y fagot Nº5 en Si bemol mayor, K.439b

Kálmán Berkes e István Mali, clarinetes

György Hortobágyi, fagot

André Caplet

Leyenda, para orquesta

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Leif Segerstam

08.00



Luigi Cherubini

Nueve contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla



Jules Massenet

“Escenas fantásticas”, suite orquestal Nº6

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / John Elliot Gardiner

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Vladimir Ashkenazy, piano

09.00

Max Bruch

Sinfonía Nº3 en Mi mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robert Trevino

Marc-Antoine Charpentier

Letanías de la Virgen, para seis voces y bajo contínuo

Les Arts Florissants / William Christie



10.00

Malcolm Arnold

Concierto para clarinete y orquesta Nº2, op.115

Martin Fröst, clarinete

Orquesta Sinfónica de Malmo / Lan Shui

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Franz Schubert

Cuarteto Nº1 en diferentes tonalidades, Deutsch 18

Cuarteto Melos

11.00

Los Caminos del Barroco

Sigmund Stande

Primer acto de la alegoría musical Seelewig ( Alma inmortal) (1644)

Monika Mauch y Heidrun Luchterhandt, sopranos

Sebastian Hübner y Hans Jörg Mammel, tenores

Ulrich Maier, bajo

I Ciarlatani / Klaus Winkler

Sigismund Kusser

Obertura y fragmentos del primer acto de la ópera Adonis (1699)

Yannick Debus, barítono

Anita Giovanna Rosati y Nina Bernsteiner, sopranos

Nils Wanderer, contratenor

Seda Amir-Karayan, contralto

Morgan Pearse, bajo•

Il Gusto Barocco / Jörg Halubek •

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Maria João Pires, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº9 en Do mayor, op.59, Nº3, "Razumovsky Nº3"

Cuarteto Emerson

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos Desconocidos)

Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912)

Balada para violín y piano en do menor, op.73 (1907)

Malin Broman, violín

Ian Brown, piano

Samuel Coleridge-Taylor

“La muerte de Minnehaha”, de Escenas de Hiawatha (1898)

Helen Field, soprano

Arthur Davis, tenor

Bryn Terfel, bajo

Coro de la Ópera Nacional de Gales

Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Kenneth Alwyn

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor

Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

Dora Pejačević (compositora croata, 1885 – 1923)

Fantasía concertante para piano y orquesta en re menor, op.48

Volker Banfield, piano

Orquesta Filarmonía del Estado Alemán de Renania-Palatinado / Ari Rasilainen

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1 para guitarra

Pepe Romero, guitarra

Vítezslav Novák (compositor checo, 1870 – 1949)

Trío casi una batalla en re menor, op.27

Trío Joachim

19.00

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, WoO1

Tine Thing Helseth, trompeta

Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tønnesen

Johann Sebastian Bach

“Blute nur, du liebes Herz” y “Erbarme dich” de La pasión según San Mateo

Margaret Marshall, soprano

Carolyn Watkinson, contralto

Orquesta de Cámara de Lausana / Michel Corboz

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Jacob do Bandolim

Noches cariocas

Trio Oblongo

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Jorge Fontenla

Adagio para cuerdas (1960)

Orquesta Filarmónica de Mendoza / Jorge Fontenla

Johannes Brahms

Trío N°2 en Do mayor, op.87

Trío Ginastera

Ariel Hagman (1972)

Puesta de sol en Etretat (2012)

Orquesta Sinfónica Nacional / Hadrián Ávila Arzuza