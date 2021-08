Programación Jueves 12 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

New York Ska-Jazz Ensemble

Boogie stop shuffle

Take five

Giovanni Mirabassi Quartet

What was that dream about

NOA

Lush life

Anything goes

My funny valentine

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Claudio Arrau, piano

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Sol mayor, op.3, Nº1

Dominique D’Arco, Raymond D’Arco, violines

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52

Alfred Brendel, piano

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

07.00

Y la mañana va

Louis Moreau Gottschalk

Tarantela célebre, op.67, Nº5

Orquesta del Hot Springs Music Festival / Richard Rosenberg

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano



Domenico Scarlatti

“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo Nº3 en La mayor

Pauliina Fred, flauta

Aapo Häkkinen, clave

Heidi Peltoniemi, chelo

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

Leos Janacek

Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

Fernando Sor

Fantasía, op. 7, “Homenaje a Ignace Pleyel”

Carlos Groisman, guitarra

George Frideric Handel

Suite orquestal Nº1 en Fa mayor, de la “Música Acuática”, HWV 348

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)

“La Primavera”, poema en forma de sonata, op.47

Cord Garben, piano

Isaac Albeniz

Rapsodia española, op.70 (orquestada por George Enescu)

Orquesta de Cámara de Lausanne / Jesús López-Cobos

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Wurttenberg / Jörg Faerber

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Orquesta de cámara Orpheus

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana



22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)