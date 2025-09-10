Programación Jueves 11 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Ken McIntyre y Eric Dolphy
Curtsy
Lautir
Bill Laurance y Michael League
Kin
Lisa Bassenge
Ohne dich
The thrill is gone
Why don’t you do right
00.30
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Cuarteto para cuerdas en sol menor, Op.10
Cuarteto Borodin.
Edvard Grieg
Piezas Líricas, libro 1º op.12
Eva Knardahl, piano
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3, G.511
Cantilena / Adrian Shepherd
Georges Enescu
Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14
Nicolae Alexandru, Mihai Teodorescu, flautas
Pavel Tornea, oboe
Constantin Ungureanu y Constantin Cernaianu, clarinetes
Constantin Illiuta, oboe
Emil Biclea y Gheorghe Popa, fagotes
Ion Badanoiu y Paul Staicu, cornos
Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5
Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines
Gustav Mahler
Canciones del caminante
Kirsten Flagstad, soprano
Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Igor Oistrakh, violín
Natalia Zertsalova, piano
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe, chelo y orquesta en Re mayor
Heinz Holliger, oboe
Thomas Füri, violín
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Claudio Arrau, piano
Jacques Offenbach
Obertura de Orfeo en los infiernos
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Ástor Piazzolla
Tango suite
Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Gabriel Fauré
Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108
Krysia Osostowicz, violín
Susan Tomes, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Do mayor, op.7, Nº5
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.121ª
Pinchas Zuckerman, violín;
Jacqueline Du Pré, chelo;
Daniel Barenboim, piano
06.00
Y la mañana va
Franz Liszt
Rapsodia húngara para orquesta Nº6 en Mi bemol mayor, "El carnaval de Pest"
Orquesta Sinfónica de Szeged, Hungría / Tamás Pál
Francesco Geminiani
Sonata para chelo y continuo en re menor, op.5, Nº2
Alison McGillivray, chelo
David McGuinness, clave
Eligio Quinteiro, guitarra alto
Joseph Coruch, chelo
Vitezslav Novák (compositor checo, 1870-1949)
Recuerdos para piano, op.6
Antonín Kubalek, piano
Howard Goodall (compositor ingles nacido en 1958)
Y el puente es el amor
Julian Lloyd Webber, chelo y dirección
Orquesta de Cámara de Inglaterra
07.00
Johann Strauss hijo
Obertura del ballet Cenicienta
Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek
Alexander Zemlinsky
Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3
Ernst Ottensamer, clarinete
Othmar Müller, chelo
Christopher Hinterhuber, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nro.22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
08.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2
Mstislav Rostropovich, chelo
Sviatoslav Richter, piano
Hugo Alfven
Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Henri Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37
Isabelle van Keulen, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
09.00
Luca Marenzio (compositor italiano, 1553-1599)
“Cruda amarili”, madrigal a 5 voces
Ensamble Clement Janequin
Johann Nepomuk Hummel
11 estudios para piano, op.125
Danielle Laval, piano
Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta
Eleonora Turovsky, violín
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Jacques Offenbach
Obertura y gran orquesta, de la ópera “Barbazul”
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
10.00
John Duarte (compositor y guitarrista inglés, 1919-2004)
Homenaje a Antonio Lauro
Antigoni Goni, guitarra
Samuel Zyman (compositor mexicano nacido en 1956)
Quinteto para vientos, cuerdas y piano
Miriam Conti, piano
Ensamble de Cámara de Chelsea
Antonin Dvorak
La rueca de oro, poema sinfónico op.109
Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle
11.00
Los Caminos del Barroco
Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor Nº5 (basado en la Sonata para violín y continuo, op.5, N°5, de Arcangelo Corelli)
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
Johann Sebastian Bach
Concierto en la menor para órgano, BWV 593 (transcripción del Concierto en la menor para dos violines y continuo, op.3, N°8, de Vivaldi)
Reitze Smits, órgano
Jean-Henri d'Anglebert
Arreglos para clave del Aria de Apolo de ‘El triunfo del amor’, Los sueños agradables de ‘Atys ‘y de la Passacaglia de ‘Armida’, de Jean-Baptiste Lully
Christophe Rousset, clave
Charles Avison
Concerto grosso Nº6 en Re mayor (basado en sonatas para teclado de Domenico Scarlatti)
Café Zimmermann
12.00
El Clásico del Mediodía
Maurice Ravel
Mi madre la oca
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, piano a 4 manos
Maurice Ravel
Trío en la menor
Trío Beaux Arts
Maurice Ravel
Juegos de agua, M.30
Bertrand Chamayou, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Ole Bull (1810-1870)
Concierto fantástico, para violín y orquesta
Annar Follesø, violín
Orquesta de la Radio de Noruega / Ole Kristian Ruud
Hans Huber
Quinteto para piano y vientos, op.136 (1914)
Kaspar Zehnder, flauta
Stephan Siegenthaler, clarinet;
Olivier Darbellay, horn;
Matthias Bühlmann,fagot
Konstantin Lifschitz, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
23.00
Industria Nacional