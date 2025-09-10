Programación Jueves 11 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Ken McIntyre y Eric Dolphy

Curtsy

Lautir

Bill Laurance y Michael League

Kin

Lisa Bassenge

Ohne dich

The thrill is gone

Why don’t you do right

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, Op.10

Cuarteto Borodin.

Edvard Grieg

Piezas Líricas, libro 1º op.12

Eva Knardahl, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.35, Nº3, G.511

Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Enescu

Deceto para instrumentos de viento en Re mayor, op.14

Nicolae Alexandru, Mihai Teodorescu, flautas

Pavel Tornea, oboe

Constantin Ungureanu y Constantin Cernaianu, clarinetes

Constantin Illiuta, oboe

Emil Biclea y Gheorghe Popa, fagotes

Ion Badanoiu y Paul Staicu, cornos

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en mi menor, op.3, Nº5

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Gustav Mahler

Canciones del caminante

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Igor Oistrakh, violín

Natalia Zertsalova, piano

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe, chelo y orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Füri, violín

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Claudio Arrau, piano

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ástor Piazzolla

Tango suite

Marcela Sfriso y Walter Ujaldón, guitarras

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Do mayor, op.7, Nº5

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.121ª

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Rapsodia húngara para orquesta Nº6 en Mi bemol mayor, "El carnaval de Pest"

Orquesta Sinfónica de Szeged, Hungría / Tamás Pál

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en re menor, op.5, Nº2

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Vitezslav Novák (compositor checo, 1870-1949)

Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Howard Goodall (compositor ingles nacido en 1958)

Y el puente es el amor

Julian Lloyd Webber, chelo y dirección

Orquesta de Cámara de Inglaterra



07.00

Johann Strauss hijo

Obertura del ballet Cenicienta

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Alexander Zemlinsky

Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3

Ernst Ottensamer, clarinete

Othmar Müller, chelo

Christopher Hinterhuber, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nro.22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

08.00



Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Mstislav Rostropovich, chelo

Sviatoslav Richter, piano

Hugo Alfven

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Henri Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Isabelle van Keulen, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

09.00



Luca Marenzio (compositor italiano, 1553-1599)

“Cruda amarili”, madrigal a 5 voces

Ensamble Clement Janequin

Johann Nepomuk Hummel

11 estudios para piano, op.125

Danielle Laval, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Jacques Offenbach

Obertura y gran orquesta, de la ópera “Barbazul”

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

10.00

John Duarte (compositor y guitarrista inglés, 1919-2004)

Homenaje a Antonio Lauro

Antigoni Goni, guitarra

Samuel Zyman (compositor mexicano nacido en 1956)

Quinteto para vientos, cuerdas y piano

Miriam Conti, piano

Ensamble de Cámara de Chelsea

Antonin Dvorak

La rueca de oro, poema sinfónico op.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

11.00

Los Caminos del Barroco

Francesco Geminiani

Concerto grosso en sol menor Nº5 (basado en la Sonata para violín y continuo, op.5, N°5, de Arcangelo Corelli)

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Johann Sebastian Bach

Concierto en la menor para órgano, BWV 593 (transcripción del Concierto en la menor para dos violines y continuo, op.3, N°8, de Vivaldi)

Reitze Smits, órgano

Jean-Henri d'Anglebert

Arreglos para clave del Aria de Apolo de ‘El triunfo del amor’, Los sueños agradables de ‘Atys ‘y de la Passacaglia de ‘Armida’, de Jean-Baptiste Lully

Christophe Rousset, clave

Charles Avison

Concerto grosso Nº6 en Re mayor (basado en sonatas para teclado de Domenico Scarlatti)

Café Zimmermann

12.00

El Clásico del Mediodía

Maurice Ravel

Mi madre la oca

Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, piano a 4 manos

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Beaux Arts

Maurice Ravel

Juegos de agua, M.30

Bertrand Chamayou, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Ole Bull (1810-1870)

Concierto fantástico, para violín y orquesta

Annar Follesø, violín

Orquesta de la Radio de Noruega / Ole Kristian Ruud

Hans Huber

Quinteto para piano y vientos, op.136 (1914)

Kaspar Zehnder, flauta

Stephan Siegenthaler, clarinet;

Olivier Darbellay, horn;

Matthias Bühlmann,fagot

Konstantin Lifschitz, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional