Programación Jueves 11 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Hugh Masekela

Maseru

Unhome

Manuel Rocheman

Café y alegría

Jazzamor

What you say

Fearless migrants

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.19

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Camille Saint-Saëns

Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32

Dúo Drinkall-Baker

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

George Enescu

Suite para piano Nº3, op.18, “Piezas impromptu”

Aurora Ienei, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº5 en la menor, op.37

Cho-Liang Lin, violín

Minnesota Orchestra / Neville Marriner

07.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Rapsodia Húngara N°2 y Nº4

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete, cuerdas y continuo Nº4 en Re mayor

Laszlo Horvath, clarinete

Orquesta de cámara Ferenc Erkel / Eszter Bedó

Maurice Ravel

Gaspar de la nuit, tres poemas para piano

Boris Berezovsky, piano



Johann Svendsen

Romanza para violín y orquesta en Sol mayor, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº2 en Si bemol mayor, op.5, Nº2

Ensamble Convivium

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

John Ireland

Sonata para piano en mi menor

Eric Parkin, piano

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, Ryom 621

Marion Newman, contralto

Ensamble Aradia / Kevin Mallon



Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Geir Henning Braaten, piano

Georges Auric

Selección de la música para la película “La Bella y la Bestia”, del año 1946

Orquesta Sinfónica de Moscú / Adriano

Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Radio-Symphony-Orchester Berlin / Miltiades Caridis

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor, op.póstumo

Trío Bekova

Antonio Salieri

Variaciones sobre “La Folia de España”

London Mozart Players / Matthias Bamert

Arthur Lourié

Cinco preludios frágiles, op.1

Christian Erny, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Complemento musical

Nikolai Rimsky-Korsakov

La Gran Pascua Rusa, obertura para gran orquesta op.36

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

George Gershwin

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor

André Previn, piano

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Niels Gade

Movimiento para trío en Si bemol mayor

Tre Musici

15.00

Final de Juego (Adán Rowies)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las dos Carátulas (Nora massi)

“El Inspector” de Nicolás Gogol. Con la actuación de Pablo Alarcón y gran elenco

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

Poema del amigo (Vinicius de Moraes)

21.50

Anton Rubinstein

Dos escenas de la opera El Demonio

Rene Pape, bajo

Staatskapelle Dresde / Sebastian Weigle

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)