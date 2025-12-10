Programación Jueves 11 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Buck Hill

Scope

Ballad repeter

Mauricio Rodriguez

Bombita

Cris Barber

Better than anything

You go to my head

Exactly like you

00.30

La Trasnoche Clásica

06.00

Y la mañana va

Piotr Ilich Chaikovsky

Introducción, melodrama y danza de los bufones, de la música incidental para “La doncella de nieve”, op.12

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov

John Field

Nocturno para piano Nº14 en Do mayor

Mícéal O'Rourke, piano

François Couperin

Concierto Real Nº2 en Re mayor

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº6 en Re mayor, "La petrificación de Fíneas y sus amigos"

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

07.00

Johann Georg Albrechtsberger

Partita para arpa y orquesta en Fa mayor

Anna Lelkes, arpa

Orquesta Filarmónica de Györ / János Sandor

Claude Debussy

Libro Nº2 de “Imágenes”

Seong-Jin Cho, piano

Georg Philipp Telemann

Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor

Ensamble Barroco de Friburgo

08.00



Sergei Prokofiev

Suite de la ópera “El amor por tres naranjas”, op.33bis

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Mi bemol mayor, op.12

Trío Parnassus

Joseph Haydn

Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

09.00



Kurt Atterberg (compositor y director sueco, 1887-1974)

Sinfonía N°2 en Fa mayor, op.6

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545

Mitsuko Uchida, piano

10.00

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Anne-Sophie Mutter, violín

National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

Mátyás Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Draghi

Fragmentos del oratorio La vida en la muerte

Ensamble Barroco de Limoges / Christophe Coin

Francesco Bartolomeo Conti

Fragmentos de la ópera Don Quijote en la Sierra Morena (1719)

Nicholas Rivencq, barítono

Christophoros Stamboglis, bajo

Franco Fagioli, contratenor

Inga Kalna, soprano

Otros cantantes

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacbos,

Antonio Caldara

Escenas finales de la ópera Wenceslao rey de Polonia (1724)

Max Emanuel Cenčić, Nicholas Tamagna y Denis Orellana, contratenores

Suzanne Jerosme, soprano

Sonja Runje, mezzosoprano

Stefan Sbonnik, tenor

Ensamble Instrumental / Martyna Pastuszka

12.00

El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para dos pianos y orquesta Nº10 en Mi bemol mayor, K.365

Daniel Barenboim, piano;

Georg Solti, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Georg Solti

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Joseph Rheinberger (1839-1901)

Noneto en Fa mayor, op.139

Ensamble Viena-Berlín

Toivo Kuula (1883-1918)

La doncella y el hijo de un boyardo, op.18

Susan Gritton, soprano

Orquesta de Concierto de la BBC / Martyn Brabbins

Toivo Kuula

Danza escocesa

Adam Johnson, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ludwig van Beethoven

Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25

Peter-Lukas Graf, flauta

Franco Gulli, violín

Bruno Giuranna, viola

Johan Svendsen (compositor noruego, 1840-1911)

Romeo y Julieta, obertura op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Jean-Baptiste Arban

Tema y Variaciones sobre "El Carnaval de Venecia"

Maurice André, trompeta

Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

19.00

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Martha Argerich, piano

Léo Delibes

“Viens, Mallika”, de la ópera Lakmé

Hei-Kyung Hong, soprano

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Max Reger

Capricho en sol menor, op.129

Ludger Lohmann, órgano

20.00

La Gran Aldea (República Checa)

21.00

Industria Nacional

23.00

Complemento musical