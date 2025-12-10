Programación Jueves 11 de Diciembre

00.00
Trasnoche Jazz
Buck Hill
Scope
Ballad repeter
Mauricio Rodriguez
Bombita
Cris Barber
Better than anything
You go to my head
Exactly like you
00.30
La Trasnoche Clásica
06.00
Y la mañana va
Piotr Ilich Chaikovsky
Introducción, melodrama y danza de los bufones, de la música incidental para “La doncella de nieve”, op.12
Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Yevgeny Svetlanov
John Field
Nocturno para piano Nº14 en Do mayor
Mícéal O'Rourke, piano
François Couperin
Concierto Real Nº2 en Re mayor
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave
Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonía Nº6 en Re mayor, "La petrificación de Fíneas y sus amigos"
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
07.00
Johann Georg Albrechtsberger
Partita para arpa y orquesta en Fa mayor
Anna Lelkes, arpa
Orquesta Filarmónica de Györ / János Sandor
Claude Debussy
Libro Nº2 de “Imágenes”
Seong-Jin Cho, piano
Georg Philipp Telemann
Suite Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en mi menor
Ensamble Barroco de Friburgo
08.00
Sergei Prokofiev
Suite de la ópera “El amor por tres naranjas”, op.33bis
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Johann Nepomuk Hummel
Trío en Mi bemol mayor, op.12
Trío Parnassus
Joseph Haydn
Ariadna en Naxos, cantata para voz solista y piano
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Melvyn Tan, fortepiano
09.00
Kurt Atterberg (compositor y director sueco, 1887-1974)
Sinfonía N°2 en Fa mayor, op.6
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545
Mitsuko Uchida, piano
10.00
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne-Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich
Mátyás Seiber
Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Draghi
Fragmentos del oratorio La vida en la muerte
Ensamble Barroco de Limoges / Christophe Coin
Francesco Bartolomeo Conti
Fragmentos de la ópera Don Quijote en la Sierra Morena (1719)
Nicholas Rivencq, barítono
Christophoros Stamboglis, bajo
Franco Fagioli, contratenor
Inga Kalna, soprano
Otros cantantes
Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacbos,
Antonio Caldara
Escenas finales de la ópera Wenceslao rey de Polonia (1724)
Max Emanuel Cenčić, Nicholas Tamagna y Denis Orellana, contratenores
Suzanne Jerosme, soprano
Sonja Runje, mezzosoprano
Stefan Sbonnik, tenor
Ensamble Instrumental / Martyna Pastuszka
12.00
El Clásico del Mediodía
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº21 en Do mayor, K.467
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Juilliard / Chhristian Zacarias
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para dos pianos y orquesta Nº10 en Mi bemol mayor, K.365
Daniel Barenboim, piano;
Georg Solti, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Georg Solti
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Joseph Rheinberger (1839-1901)
Noneto en Fa mayor, op.139
Ensamble Viena-Berlín
Toivo Kuula (1883-1918)
La doncella y el hijo de un boyardo, op.18
Susan Gritton, soprano
Orquesta de Concierto de la BBC / Martyn Brabbins
Toivo Kuula
Danza escocesa
Adam Johnson, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ludwig van Beethoven
Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor, op.25
Peter-Lukas Graf, flauta
Franco Gulli, violín
Bruno Giuranna, viola
Johan Svendsen (compositor noruego, 1840-1911)
Romeo y Julieta, obertura op.18
Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas
Jean-Baptiste Arban
Tema y Variaciones sobre "El Carnaval de Venecia"
Maurice André, trompeta
Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau
19.00
Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Martha Argerich, piano
Léo Delibes
“Viens, Mallika”, de la ópera Lakmé
Hei-Kyung Hong, soprano
Jennifer Larmore, mezzosoprano
Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos
Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
Max Reger
Capricho en sol menor, op.129
Ludger Lohmann, órgano
20.00
La Gran Aldea (República Checa)
21.00
Industria Nacional
23.00
Complemento musical