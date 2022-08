Programación Jueves 11 de Agosto

Jueves 11-08-2022

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

John Fedchock’s New York Big Band

J Birds

Alfie’s theme

Mekbuda

Who’s in da lead

LaVon Hardison

Come together

Better than anything

Maybe

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV:15

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo,

Bruno Canino, piano

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.25

Vladimir Ashkenazy, piano

Béla Bartók

Concierto para orquesta, Sz 116

Orquesta Sinfónica de Chicago / Pierre Boulez

François Couperin

Octavo concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin

07.00

Y la mañana va

Georges Chadwick

Melpómene, obertura

Orquesta Filarmónica Estatal Checa / José Serebrier

Pablo de Sarasate

Fantasía sobre “La Dama Blanca”, de Boildieu, op.3

Tianwa Yang, violín

Orquesta Sinfónica de Navarra / Ernest Martínez Izquierdo

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Schumann, op.9

Martin Jones, piano

Carlos Chávez (compositor mejicano, 1899-1978)

Sinfonía Nº2, "Sinfonía India"

Orquesta de las Américas / Carlos Miguel Prieto

08.00



Joseph Haydn

Cuarteto Nº24 en La mayor, op.20, Nº6

Cuarteto Tátrai

Thomas Tallis

Lamentaciones del profeta Jeremías, segunda serie

Camerata Oxford / Jeremy Summerly

Karol Szymanowski

Sonata para violín y piano en re menor, op.9

Piotr Ptawner, violín

Waldemar Malicki, piano

09.00

Leos Janacek

Suite de la ópera La Casa de los Muertos

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / Peter Breiner

Joseph Schmitt (holandés, 1734-1791)

Cuarteto para clave, flauta traversa, violín y chelo en Do mayor, op.9, Nº1

Ensamble Cristofori

Edward MacDowell

Sonata para piano Nª4 en mi menor, op.59, “Celta”

Garah Landes, piano

10.00

George Enescu

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, op.27, "Lugareña"

Orquesta de la Radio y Televisión de Rumania / Iosif Conta

Ludwig van Beethoven

Variaciones sobre un tema original, op.44, para violín, chelo y piano

Trío Borodin

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y piano en do menor, op.24. Versión para chelo y orquesta

Antoine Lederlin, chelo

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)