Programación Viernes 27 de Agosto

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Barney Wilen

Bajo el cielo de Paris

Las hojas muertas

John Medeski

Luz marina

Waiting at the gate

Astrud Gilberto

The shadow of your smile

Fly me to the moon

Funny world

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Hacedoras de música (Margarita Pollini)

02.30

Cuatro cuerdas (Pablo Saraví)

03.30

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, “Emperador”

Vladimir Ashkenazy, piano

The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy

Johann Joseph Fux

Serenata a 8 para tres trompetas, dos oboes, fagot, dos violines, viola y bajo continuo en Re mayor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Igor Stravinsky

Suite Pulcinella

Orquesta de Cámara Orpheus

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº2 en re menor

René Clemencic, flauta dulce

Vilmos Stadler, flauta dulce bajo

András Kecskés, laúd

Joseph Haydn

Cuarteto Nº54 en Si bemol mayor, op.71, Nº1, Hob.III:69

Cuarteto Tátrai

Mili Balakirev

Sinfonía Nº1 en Do mayor

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº2 en mi menor, op.108

Krysia Osostowicz, violín

Susan Tomes, piano

07.00

Y la mañana va

Lars-Erik Larsson

Obertura de “Las horas del día”

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Michael Haydn

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Baiba Skride, violín

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emanuel Bach / Hartmut Haenchen

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austbo, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera “Dardanus”

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

Antonin Dvorak

Cuarteto para cuerdas Nº9 en re menor, op.34

Cuarteto Chilingirian

Manuel de Falla

7 Canciones populares españolas

Victoria de los Angeles, soprano

Gonzalo Soriano, piano.

Arnold Bax

Balada del Norte Nº1

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Robert Schumann

Trío Nº1 en re menor, op.63

Leif Ove Andsnes, piano

Christian Tetzlaff, violín

Tanja Tetzlaff, chelo

Dag Wirén (compositor sueco, 1905-1986)

Sinfonía Nº3, op.20

Orquesta Sinfónica de Norrköping / Thomas Dausgaard

François Couperin

Ordre Nº4, “La piamontesa”, para dos violines y bajo continuo

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Sergei Prokofiev

Ocho piezas para piano de “Romeo y Julieta”, op.75

Boris Berman, piano

Giovanni Bottesini

Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta en fa sostenido menor

José-Luis Garcia, violín

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

11.00

Bailando en el Titanic (Fabián Persic)

12.00

Con Bombos y Platillos (Jessica Calzado Linage)

13.00

Artista de Moda

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Buenos Vecinos (Mauro Apicella)

20.00

Transmisiones de Orquestas de todo el País

22.00

En Frasco Chico (Norberto Lara)

23.00

Después del Concierto