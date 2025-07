Programación Jueves 10 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Jazz Bigband Graz

Urban tribes

High voltage

Ray Brown y Monty Alexander

Street life

Thanks for the memory

Silje Nergaard

God’s mistakes

When our tune is played

00.30

La Trasnoche Clásica

06.00

Y la mañana va

Ottorino Respighi

Poema otoñal, para violín y orquesta

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Adolf Schulz-Evler (compositor polaco, 1852 - 1905)

Arabescos sobre “El Danubio azul”, vals op.314

Jorge Bolet, piano

Grabación realizada en vivo en febrero de 1974

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.7, Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Gustav Schreck (compositor y pedagogo alemán, 1849-1918)

Sonata para fagot y piano en mi bemol mayor, op.9

Karen Geoghegan, fagot

Philip Edward Fisher, piano



07.00



Hugo Alfven

La batalla de Breitenfeld, de la Suite orquestal Gustavo Adolfo II, op.49

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Casación en Si bemol mayor, K.99

Academy of St.Martin in the Fields / Nevlle Marriner

Fernando Sor

Divertimento para dos guitarras Nº1, op.34, "El coraje"

Ida Presti y Alexandre Lagoya, guitarras

Harald Saeverud

Variaciones sobre una canción campesina, op.15

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud



08.00



Carl Maria von Weber

Sonata para piano Nro.1 en Do mayor, op.24

Michael Endres, piano

Charles Avison (compositor inglés, 1709-1770)

Concerto grosso Nº10 en Re mayor, sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Arthur Honegger

Concierto para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

09.00

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en fa menor, op.120, Nº1

Alan Hacker, clarinete

Richard Burnett, piano

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Gabriel Pierné

Concierto para piano y orquesta

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena



10.00

George Frideric Handel

Dos arias y dúo, de “Acis y Galatea”

Ian Bostridge, tenor

Kate Royal, soprano

Orquesta de la Era del iluminismo / Harry Ticket

Zoltán Kodály

Nueve piezas para piano, op.3

Kornél Zempléni, piano



Joaquín Turina

Danzas gitanas, op.55

Orquesta Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

11.00

Los Caminos del Barroco

Alessandro Scarlatti

“Labios, sabed que me lo dices”, aria con cornetto obbligato de la ópera Emireno o El consejo de la sombra

Hana Blažíková, soprano

Bruce Dickey, corneto

Veronika Skuplik y Catherine Aglubut, violines

Mienecke van der Velden, viola da gamba

Kris Verhelst, clave

Benedetto Marcello

“Leche y manzanos aquí veo”, aria con violín obbligato de Teseo, de la ópera Arianna

Mirko Guadagnini, tenor

Academia de los Músicos / FilippoMaria Bressan

Antonio Caldara

“Sufriré penas y tormentos”, aria con chalumeau obbligato del oratorio Santa Ferma

Sofía Pedro, soprano

Giulia Zannin, chalumeau

Ensamble La Favorita

Antonio Vivaldi

“Falsa felicidad”, aria con flauta obbligato de la cantata A la sombra de la sospecha, RV 678

Patrice Michaels Bedi, soprano

Ensamble Barroco de Chicago

Johann Sebastian Bach

“Aquí en el hogar de mi Padre”, aria con violín obbligato de la cantata Amado Jesús, es mi deseo, BWV 32

Lieven Termont, bajo

Marcel Ponseele, oboe d’amore

Il Gardellino / Marcel Ponseele

Antonio Lotti

“Deja que en su rostro”, aria con mandolina obbligato, de la ópera Teófanes

Nuria Rial, soprano

Ensamble Artemandolina

George Frideric Handel

“Os revelaré un misterio” y “Sonará la trompeta”, recitativo y aria con trompeta obbligato, del oratorio El Mesías

Robert Hale, bajo

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

12.00

El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven

Missa Solemnis, op.123. Kyrie. Gloria. Credo

Tina Kilberg, soprano;

Waltraud Meier, mezzosoprano;

John Aler, tenor,

Robert Holl, bajo

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Coro de la Orquesta Sinfónica de Chicago

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Bernard Zweers

Sinfonía Nº1 en Re mayor (1881)

Orquesta de Cámara de Holanda / Ed Spanjaard

Teresa CarreñoTeresa Carreño (1853-1917)

Cuarteto en si menor

Joseph Roche y Robert Zelnick, violín

Tamas Strasser, viola

Camilla Heller, chelo

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Johann Stamitz (1717-1757)

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Barthold Kuijken, flauta

Orquesta Tafelmusik / Jeanne Lamon

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº60 en Sol mayor, op.76, Nº1

Cuarteto Amadeus

19.00

Ernest Chausson

Sinfonía en Si bemol mayor, op.20

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.2, Nº6

Cuarteto Ensō

Rued Langgaard

Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot

The Jutland Ensamble

Francesco Cavalli (1602-1676)

“D’Amor non si quereli”, de la ópera Ormindo

Giulia Semenzato, soprano

Raffaele Pé, contratenor

Ensamble La Venexiana / Claudio Cavina

20.00

La Gran Aldea (Inglaterra)

Alice Mary Smith

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Arthur Bliss

Sonata para viola y piano

Martin Outram, viola

Julian Rolton, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Edward Elgar

Oh, ojos dichosos

Morten Lauridsen

Dirait-on (Se diría)

Gabriel Fauré

Cántico de Jean Racine, op.11

Coro de Cámara Adrogué / Marcelo Ortiz Rocca

José Luis Eleicegui, piano

Johann Christian Bach

Concierto para viola y orquesta en do menor

Marcela Magin, viola

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Mario Perusso

Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 6 de marzo de 1982

Carmelo Saitta

Juan sube y baja (1985)

Elizabeth Magazian, flauta

Luis Slabý, clarinete

Carlos Triolo, vibráfono

Marcos Cabezas, marimba