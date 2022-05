Programación Jueves 10 de Febrero

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Makoto Ozone

Bouncing in my new shoes

So good

Jan Garbarek

Huhai

Terry Callier

Running around

We are not alone

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Claude Debussy

En blanco y negro, L.134

Martha Argerich y Stephen Kovacevich, piano

Richard Strauss

Metamorfosis para 23 instrumentos de cuerdas

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven

Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80

Evgeny Kissin, piano

Jean-Philippe Rameau

Castor y Pollux, suite instrumental

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo;

Bruno Canino, piano

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Marcha de Cupido y el poeta, op.54

Orquesta Sinfónica de Jutlandia / Herbert Von Karajan

Alexander Scriabin

Tres valses para piano: op.1, op.38 y op.póstumo

Daniel Levy, piano

Piotr Illych Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Jan Dismas Zelenka (compositor barroco checo, 1679-1745)

Sonata N°2 en sol menor, para dos oboes, fagot y bajo continuo

Miembros del Concentus Musicus de Viena

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº2, op.9, “Antar”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Isaac Albéniz

Sonata para piano N°3

Albert Guinovart, piano

Capel Bond

Concertino para dos violines, viola, chelo y clave Nº5 en sol menor

The Parley of Instruments / Roy Goodman

Hugo Alfvén

Un cuento del Archipiélago, op.20

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Neeme Järvi

Joseph Joachim

Variaciones para violín y piano en mi menor

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº3 en Re mayor, Hob.7, Nº3

Dale Clevanger, corno

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Howard Ferguson (compositor inglés, 1908-1999)

Partita para dos pianos, op.5b

Howard Shelley y Hilary Macnamara, pianos

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.7, Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Dmitri Shostakovich

Sonata para chelo y piano en re menor, op.40

Yo-Yo Ma, chelo

Emanuel Ax, piano

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi & elenco)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

