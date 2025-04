Programación Jueves 10 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Lester Young y el trío de Oscar Peterson

Ad lib blues

Indiana

Chief Adjuah

West of the west

Kelley Johnson

You for me

Let’s do it

00.30

La Trasnoche Clásica

Maurice Ravel

Sonatina para piano, M.40

Deszó Ránki, piano

Max Bruch

Kol Nidrei. Adagio sobre melodías hebreas para chelo y orquesta, op.47

Pablo Casals, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Landon Ronald

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

William Walton

Cuarteto Nº2 en la menor

Cuarteto Gabrielli

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín solo Nº1 en sol menor, BWV 1001

Hilary Hahn, violín

Muzio Clementi

Sinfonía Nº1 en Do mayor, WoO32

The Philharmonia / Francesco D' Avalos

Claude Debussy

En blanco y negro, L.134

Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos

Johann Ludwig Krebs

Fantasía para trompeta y cuerdas en la menor (arreglo de Jörg Faeber)

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Robert Schumann

Fantasía para piano en Do mayor, op.17

Evgeny Kissin, piano

Sergei Prokofiev

El amor por tres naranjas, suite op.33a

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Henry Butler

Sonata en Sol mayor

The Newberry Consort / Mary Springfels

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta N°4 en La mayor, K.298

William Bennett, flauta

Trío Grumiaux

Lili Boulanger

Dans l'immense tristesse (En la inmensa tristeza), para mezzosoprano y piano

Misuko Shirai, mezzosoprano;

Harmut Höll, piano

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Frédéric Chopin

Polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3

Sol Gabetta, chelo;

Bertrand Chamayou, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en re menor, R.454

Burkhard Glaetzner, oboe

Nuevo Collegium Musicum Johann Sebastian Bach de Leipzig / Max Pommer

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº1 en Do mayor.op.2

Cuarteto Fresk

Carl Maria von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Peter Rösel, piano

Staatskapelle Dresden / Herbert Blomstedt

06.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Otello, obertura de concierto, op.93

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Franz Schubert

Rondó brillante para violín y piano en si menor, op.70

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta, violín y continuo en sol menor, op.41, Nº6

Ensamble Le Petit Trianon

Julius Fučik

Obertura de ballet, op.319

Orquesta de la Armada de la República Checa / Karel Bélohoubek

07.00

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eva Knardahl, piano

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven

Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

08.00



Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Fernando Sor

Cuatro piezas para guitarra, op.48

Jeffrey McFadden, guitarra

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

09.00



Joseph Martin Kraus

“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Jean-Guihen Queyrás, chelo

Alexander Tharaud, piano

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº1 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, K.452

Alfons Kontarsky, piano

Solistas de vientos de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Do mayor, Ryom 425 (original para mandolina)

László Szendrey-Karper, guitarra

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Dmitri Kabalevsky

Bocetos musicales sobre “Romeo y Julieta”, op.55

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

11.00

Los Caminos del Barroco

Jan Pieterszon Sweelinck

Fantasía en eco en el modo dórico

Joseph Kelemen, órgano

Giovanni Maria Trabacci

Canzona francesa N°7 cromática

Cuarteto de Flautas Dulces de los Países Bajos

Biaggio Marini

Sonata para tocar con dos cuerdas, para violín y continuo

Ensamble Convivium

Salomone Rossi

Sonata La Moderna

Ensamble Hypothesis / Leopoldo d'Agustino

Samuel Scheidt

Variaciones sobre una gallarda de John Dowland

Philip Aggesen, órgano

Andrea Falconieri

Chacona y Folía

Ensamble Coach / Esteban La Rotta

Carlo Farina

Balletto

Charivari Agréable

Alessandro PIccinini

Toccata N°6

Shigeo Mito, tiorba

Girolamo Frescobaldi

“Tocata N°10”, del Segundo Libro de tocatas

Scott Ross, clave

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Si bemol mayor, op.83

Nelson Goerner, piano

Orquesta Sinfónica de la NHK / Tadaaki Otaka

Johannes Brahms

Qué encantadora eres, reina mía, op.32, Nº9

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Domenico Monleone (1875-1942)

Cavalleria Rusticana

Carlo Torriani, tenor

Lisa Houben, soprano

Fulvio Massa, barítono

Anna Zoroberto, soprano

Sim Tokyurek, mezzosoprano

Paolo Battaglia, bajo

Chiara Di Pino, soprano

Coro del Teatro de Ópera de Tirana

Orquesta Sinfónica de la Radio de Tirana / Daniel Pacitti

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Michael Haydn

Sinfonía Nº18 en Do mayor

Bournemouth Sinfonietta / Harold Farberman

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Gioacchino Rossini

"Nacqui all'affanno e al pianto" de la ópera La Cenicienta

Vivica Genoux, soprano

Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi / Manlio Benzi

19.00

Sergei Rachmaninov

Rapsodia para piano y orquesta sobre un tema de Paganini, op.43

Daniil Trifonov,piano

Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº9 en La mayor, op.2, Nº9

Trío Locatelli

Leo Brouwer

Música incidental campesina

Víctor Pellegrini - Leo Brouwer, dúo de guitarras

Georges Bizet

Suite sinfónica de la ópera Carmen

Orquesta Filarmónica de Londres / Carlo Rizzi

20.00

La Gran Aldea (República Checa)

Francesco Antonio Rosetti

Concierto para dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

Zdeněk Tylšar y Bedřich Tylšar, cornos

Capella Istropolitana / František Vajnar

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonata Representativa para violín y bajo continuo

Ensamble Romanesca

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Do mayor

Filip Dvořák, Harpsicho

Orquesta de Cámara Filarmónica de la República Checa / Marek Štilec

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Eduardo Malachevsky

Consummatum est

Grupo Vocal de Difusión / Mariano Moruja

Grabado en vivo en la Iglesia San Ildefonso, Buenos Aires, el 4 de diciembre de 2024

Frédéric Chopin

Berceuse, op.57

Johannes Brahms

Rapsodia, op.76, N°2

Sergei Prokofiev

Sonata N°3, op.28

Martha Bongiorno, órgano

David Horta

Pasajes agotados, para flauta, viola y arpa (2002)

Trío Luminar