Programación Jueves 1 de Septiembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Shauli Einav

Premonition

Pathways

Aldorande

Sir Boastful

Helen Carr

Not mine

I’m glad there is you

Tulip or turnit

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996 (transc. para guitarra de E. Fernández)

Eduardo Fernández, guitarra

Claude Debussy

Doce estudios para piano, L.136

Mitsuko Uchida, piano

Arnold Bax

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Vincent D'Indy

Trío para clarinete, chelo y piano, op.29

Pascal Moraguès, clarinete;

Christophe Coin, chelo;

Patrick Cohen, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

Alphons Diepenbrock

Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

07.00

Y la mañana va

Mijail Glinka

Obertura de Ruslán y Ludmila

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta Nº6 en Do mayor, Ryom 447

Nicholas Daniel, oboe y dirección

Orquesta de cuerdas de Peterborough

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Harald Saeverud

Lucrecia, op.10, suite sinfónica sobre “El rapto de Lucrecia” de Shakespeare

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

08.00

Benjamin Britten

Guía orquestal para la juventud, op.34

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.48

Adrienne Soós e Ivo Haag, piano

Giuseppe Verdi

Te Deum de las Cuatro piezas sacras para coro y orquesta

Coro y Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

09.00

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Fa mayor, Hob.18, Nº3

Philippe Entremont, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Viena

Alexandre Tansman

Cavatina

Alain Prévost, guitarra

Bohuslav Martinu

Sonata para flauta y piano Nº1

Susan Milan, flauta

Ian Brown, piano

10.00

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para violín, chelo y orquesta

Pinchas Zukerman, violìn

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Pinchas Zukerman

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Erik Tawaststjerna, piano

Leos Janacek

Suite de la ópera Destino

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Frantisek Jilek

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

