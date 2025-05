Programación Jueves 1 de Mayo

Jueves 01-05-2025

00.00

Trasnoche Jazz

Guy Barker

What for?

Midnight Miles

Miles time

Doug Munro

The more I see you

Ginger Blues

Shake that thing

Fine and mellow

Roll’ em Pete

00.30

La Trasnoche Clásica

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto / Bruno Giurana

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Antonín Dvorák

La paloma del bosque, op.110

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Daniel Küper, guitarra

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo;

Alexandre Tharaud, piano

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en fa menor, op.5

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Edward Elgar

Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor, op.63

Orquesta Philharmonia / Bernard Haitink

Joseph Haydn

Cuarteto Nº56 en Mi bemol mayor, op.71, Nº3, Hob.III:71

Cuarteto Tátrai

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano;

Barbara Heller, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38 (versión original)

Boris Berman, piano

Tobias Hume

Despedida de amor

Muerte

Vida

Jordi Savall, viola da gamba

Christoph Willibald Gluck

Danza de los espíritus bienaventurados de la ópera Orfeo y Eurídice

Salzburg Consort

Aram Jachaturián

Trío para clarinete, violín y piano

Andreas Ottensamer, clarinete;

Nemanja Radulovic, violín;

Laure Favre-Kahn, piano

Clara Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7

Isata Kanneh-Mason, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº3, "Sinfonía Pastoral"

Margaret Price, soprano

Orquesta New Philhamonia / Adrian Boult

06.00

Y la mañana va

11.00

Los Caminos del Barroco

12.00

El Clásico del Mediodía

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea (Italia)

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional