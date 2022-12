Programación Jueves 1 de Diciembre

Jueves 01-12-2022

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Hugh Masekela

Maseru

Unhome

Manuel Rocheman

Café y alegría

Jazzamor

What you say

Fearless migrants

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

George Frideric Handel

Obertura para dos clarinetes y corno, HWV 424. "Obertura Fitzwilliam"

Keith Puddy y Gary Brodie, clarinetes;

Susan Dent, corno

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº13 en Si bemol mayor, op.130

Cuarteto Emerson

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.72

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332

Mitsuko Uchida, piano

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898

Dénes Kovács, violín;

Ede Banda, chelo;

Ferenc Rados, piano

07.00

Y la mañana va

Juan Crisóstomo de Arriaga

Obertura en Re mayor, op.20

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Cuatro mazurcas para piano, op.17

Bruno Mezzena, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº12 en menor, op.2, Nº12

Trío Locatelli

Pieter van Maldere (violinista y compositor belga, 1729-1768)

Sinfonía en Fa mayor a cuatro

The Academy of Ancient Music / Filip Bral

08.00



Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Innsbruck / Othmar Costa

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73

Emma Johnson, clarinet

Gordon Back, piano

Hector Berlioz

Tristia, tres piezas para coro y orquesta, op.18

Coro Monteverdi

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

09.00



Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20

Miembros del Octeto de Viena

Manuel Gómez Carrillo (compositor argentino, 1883-1968)

Rapsodia santiagueña

Inés Gómez Carrillo, piano

10.00

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº2

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Marin Marais

Suite en Re mayor para flautas, violines y violas da gamba

Ensamble “Aux Pieds du Roy”

Gian Francesco Malipiero

Concierto para piano y orquesta Nº5

Sandro Ivo Bartoli, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Michele Carulli

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

