Programación Fin de Semana

SÁBADO 17-08-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Antonio Adolfo

Emaú

Minor chord

Quiana Lynell

We are

Trying times

Hip shaking momma

Mark Lettieri

Crystal palace

Slant

Dexter Gordon

I’m a fool to want you

Don’t explain

Carin Lundin

Get happy

Tribute to Miss A

I’ve got a heart full of rhythm

01.00

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº2 en Re mayor, BWV 1028

Yo-Yo Ma, violonchelo

Kenneth Cooper, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Nicolai Miaskovsky

Cuarteto Nº3 en re menor, op.33, Nº3

Cuarteto Taneyev de Leningrado

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, tiorba

Michael Behringer, clave

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales para orquesta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Truls Mörk, chelo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.37, Nº3, G.517

Cantilena / Adrian Shepherd

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Re mayor, K.218

Gidon Kremer, violín

Wiener Philharmoniker / Nikolaus Harnoncourt

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Sébastien de Brossard

Retribue servuo tuo

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº3 en Re mayor

Cuarteto David

07.00

Momentos Musicales

Carlos Lopez Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castaña

Ferruccio Busoni

Sonatina sobre temas de “Carmen”, de Bizet

Geoffrey Douglas Madge, piano

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo D'Oro / Riccardo Minasi

Francisco Tárrega

Capricho árabe

Wolfgang Lendle, guitarra

08.00



Julián Aguirre

Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno

Polly Ferman, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5

Academia de Música Antigua de Berlín / Bernhard Forck

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinú

09.00



Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gabor Ötvös

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº6 en Si bemol mayor, op.18, Nº6

Cuarteto de Cleveland

Darius Milhaud

Concierto para chelo y orquesta Nº1, op.136

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

10.00

Carlos Guastavino

Sonata para piano

Julio Ogas, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Niccolò Jommelli (compositor italiano: 1714 - 1774)

“Par che di Giúbilo”, de la ópera Attilio Regolo

Joyce Di Donato, mezzosoprano

Ensamble Il Pomo d’Oro / Maxim Emelianichev

11.00

Alberto Ginastera

Concierto argentino N°1 para piano y orquesta

Xiayin Wang, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Kálmán Berkes, clarinete

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Antonio Salieri

Sinfonía en Re mayor, “La veneciana”

Las cuerdas de Budapest / Károly Botvay

12.00

Una Hora un Artista

13.00

Sin Palabras

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"

Maxim Vengerov, violín;

Alexander Markovich, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº5 en do menor

Angus Anderson y Helena Moroney, violines

Ensamble Cantilena / Adrian Shephard

Robert Schumann

Arabesque para piano en Do mayor, op.18

Jean-Yves Thibaudet, piano

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Momentos Musicales

Johann Schobert (c.1735-1767)

Cuarteto para piano, dos violines y cello en fa menor, op.7,Nº2

Luciano Sgrizzi, piano

Chiara Banchini y Véronique Méjean, violines

Philipp Bosbach, cello

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de la ópera El gallo de oro (arreglo de Maximilian Steinberg, yerno de Rimsky-Korsakov)

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman

Alberto Ginastera

Sonata para piano Nº1 (1952)

Luis Ascot, piano

20.00

Ludwig van Beethoven

Cuarteto en Do mayor, op.59, Nº3, "Razumovsky"

Cuarteto Italiano

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta (“Nubes”, “Fiestas” y “Sirenas”)

Voces femeninas del Coro del Collegium Musicum de Amsterdam

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

21.00

Antonio Vivaldi

Concierto en Do mayor, “con molti stromenti”

The English Concert / Trevor Pinnock

Leo Brouwer

El Decamerón negro

Eduardo Fernández, guitarra

Robert Schumann

Sinfonía Nª4 en re menor, op.120

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnányi

22.00

Louis Beydts (1895-1953)

Canciones para los pájaros

Darynn Zimmer, soprano

Gaït Sirguey, piano

Ferde Grofé

Suite El Gran Cañón del Colorado

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Fritz Kreisler

Penas de amor

Vittorio Monti

Csardas

Christian Lindberg, trombón

Roland Pöntinen, piano

23.00

Música para Bailar

Adolphe Adam

Selección de la música del ballet en tres actos El corsario (1856)

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Richard Bonynge

DOMINGO 18-08-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

07.00

Momentos musicales

Leonard Bernstein

Danzas sinfónicas de West Side Story

Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada

Johann Baptist Cramer (compositor alemán, 1771-1858)

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

George Frederic Handel

“Streams Of Pleasure Ever Flowin” y “As With Rosy Steps The Morn” del oratorio Theodora, HWV 68

Karina Gauvin, soprano

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

08.00

Antonin Dvorák

Romance para violín y orquesta de cámara en fa menor, op.11

Ruggiero Ricci, violín

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

Ernö Dohnányi

Quinteto con piano nº2 en Mi bemol mayor, op.26

Ernö Szegedi, piano

Cuarteto Tátrai

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº16 en Do mayor, K.128

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra, op.8, N°4

Matías Liva, guitarra

09.00

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3, D.408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº179: "Que tu temor a Dios no sea hipocresía", BWV 179

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Gaspard Fritz

Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Yun-Joon Kim (compositor surcoreano)

Elegía

Mischa Maisky, chelo

Daria Hovora, piano

10.00

Carl Reinecke

Trío para clarinete, corno y piano en Si bemol mayor, op.274

Ulf Rodenhäuser, clarinet

Wolfgang Gaag, corno

Helmut Deutsch, piano

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Joseph Haydn

Concertino para piano y orquesta en Do mayor, Hob:XIV/11

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

Ensamble Eduard Melkus / Eduard Melkus

11.00

Marin Marais

Couplets de follies para viola y bajo continuo

Ensamble Le Spectre de la Rose

Giuseppe Verdi

"Questa o quella", "La donna è mobile" y “Bella figlia dell'amore” de la ópera Rigoletto

Cheryl Studer, soprano

Luciano Pavarotti, tenor

Denyce Graves, mezzosoprano

Vladimir Chernov, barítono

Roberto Scandiuzzi, bajo

Orquesta del Metropolitan Opera / James Levine

John Marsh (compositor inglés, 1752 – 1828)

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Friedrich Burgmüller (compositor y pianista alemán, 1806 – 1874)

Selección de los 25 Estudios fáciles y progresivos, op.100

Carl Petersson, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Concierto de la Coronación de Mozart

13.00

Momentos Musicales

Joseph Haydn

Cuarteto Nº36 en Si bemol mayor, op.50, Nº1, Hob.III:44

Cuarteto Lindsay

Claude Debussy

Gigas, N°1 de Imágenes para orquesta

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Claudio Arrau, piano

14.00

Antonin Dvorák

Rondó

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Mitsuko Uchida, piano

15.00

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809

András Schiff, piano

16.00

La Consigna

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Mi mayor, op.9, Nº4, de la colección “La Cetra”

Simon Standage, violin

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Robert Schumann

Piezas de fantasía para chelo y piano, op.73

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

Georges Bizet

Dúo de Nadir y Zurga, de ópera Los pescadores de perlas

Dúo de Don José y Escamillo, de Carmen

Rolando Villazón, tenor

Ildar Abdrazakov, bajo

Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

Claude Debussy

“Nieblas”, Preludio para piano N°1 del segundo libro

Maurizio Pollini, piano

17.00

En Modo Popular

Jacob Paix (1556-c.1623)

Ungaresa y saltarello

Jacues Kauffman, órgano

Johann Heinrich Schmelzer

Balletto dei zingari (Balletto de los gitanos) y Ciacona detta la bella zíngara (Chacona de la bella gitana)

Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Camille Saint-Saëns

Habanera, op.83, para violín y orquesta

Janine Jansen, violín

Orquesta Filarmónica Real / Barry Wordsworth

Emmanuel Chabrier

Habanera, para piano

AlainPlanès

Maurice Ravel

“Habanera”, de la Rapsodia española

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Dimitri Shostakovich

Último movimiento del Trío N°2 en mi menor, op.67 (1944)

GIdon Kremer, violín

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Guillermo Uribe Holguín

Tres dazas (“Joropo”, “Pasillo” y “Bambuco”) (1929)

Orquesta Philharmonia de Württemberg

18.00

Clásicos a la Carta

Luigi Boccherini

“Fandango”, tercer movimiento del Quinteto para guitarra y cuerdas Nº4 en Re mayor, G.448

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op.56

Anne-Sophie Mutter, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Mark Zeltser, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Antonin Dvořák

“Canción a la luna”, de la ópera Rusalka

Anna Netrebko, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

19.00

Momentos musicales

Igor Stravinsky

Suite del ballet Pulcinella

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

Camille Saint-Saëns

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.167

Elisabeth Ganter, clarinete

Peter Schmalfuss, piano

Béla Bartók

“Seis danzas en ritmo búlgaro”, del sexto libro de Microcosmos (arreglo para metales de Christopher Mowat))

20.00

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "La Follia"

Ensamble Convivium

Wolfgang Amadeus Mozart

Final del segundo acto de Las bodas de Figaro

Bryn Terfel, bajo-barítono

Alison Hagley, Hillevi Martinpelto y Susan McCulloch, sopranos

Rodney Gilfry, barítono

Carlos Feller y Julian Clarkson, bajos

Francis Egerton, tenor

The English Concert / John Eliot Gardiner

Franz Liszt

Sarabanda y Chacona de la ópera Almira de Handel

Leslie Howard, piano

Anatol Liadov

Kikimora. Scherzo fantástico, op.63 (1909)

Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Járvi

21.00

Antonio de Cabezón

Diferencias sobre la pavana milanesa, Tiento N°1, Fabordón y Glosas del primer tono llano y Ancol que col partite

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16 (1868)

Claudio Arrau, piano.

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis.

Roland Dyens

Tres saudades (“Danza”)

Kaori Muraji, guitarra

22.00

Luigi Boccherini

Nocturno en Sol mayor, G.470 (1787)

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Alan Hovhannes

Sinfonía Nº6, op.173, “Puerta celestial”

I Flaminghi. La Orquesta de Flandes / Rudolf Werthein

Henry Purcell

Fantasías a cuatro partes para violas

London Baroque

23.00

Música De Salón

Anónimo

Cuadrillas del Pirata de Bellini

José Luis Juri, piano

Dietrich Buxtehude

Sonata trío para dos violines y continuo en Do mayor, BuxWV 266

John Holloway y Ursula Weiss, violines

Jaap van del Linden, viola da gamba

Lars Ulrik Mortensen, clave

Jean-Nicolas Savari

Fantasía sobre El cazador furtivo de Weber

Daniel Gauthier, saxo

Jang Eun Bae, piano

Enrique Granados

La maja de Goya, Amor y odio, El tra-la-lá y el punteado, El majo olvidado, El mayo tímido y Callejeo, tonadillas

Pilar Lorengar, soprano

Alicia de Larrocha, piano

Heitor Villa-Lobos

Suite popular brasileña, para guitarra (primera versión)

Dagoberto Linhares, guitarra