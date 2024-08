Programación Fin de Semana

SÁBADO 10-08-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Radam Schwartz

Hangin’ with smooth

I don’t stand a ghost of a chance

Eight wonder

Patty Lomuscio

Lullaby

E se

Cedar’s blues

Sam Arnold

Well well well

Density problem

Oscar Peterson Trio

You make me feel so young

All of me

How about you

Billie Holiday

Cheek to cheek

Do nothin’ till you hear from me

I wished on the moon

01.00

La Trasnoche Clásica

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Nino Rota

Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)

I salonisti

Johannes Brahms

Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1

Radu Lupu, piano

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Ralph Vaughan Williams

Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal/ Charles Dutoit

Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Wilhelm Kaiser-Lindemann

Los 12 en bossa-nova

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

William Byrd

In Angel´s Leed

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Antonio Salieri

Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"

Heinz Holliger, oboe;

Thomas Füri, violín:

Thomas Demenga, chelo

Camerata Bern / Thomas Füri

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159

Leslie Howard, piano

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de Las bodas de Fígaro

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Antonio Vivaldi

“Lungi dal vago volto”, cantata, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Bela Bartok

Improvisaciones para piano sobre cantos populares húngaros, op.20

Claude Helffer, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº9 en Mi bemol mayor

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Johan Svendsen

Dos melodías islandesas para orquesta de cuerdas

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

08.00



Joseph Haydn

Sinfonía N°46 en Si bemol mayor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales

Bertrand Chamayou, piano

Franz Schubert

Rondo para violín y orquesta en La mayor, D. (Doich) 438

Jean-Jacques Kantorow, violín

Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine

09.00



George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Sinfónica de Pittsburgh / André Previn

Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Henry Purcell

Suite de la música incidental para la obra Bonduca

The Parley of Instruments / Peter Holman

10.00

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

John Ireland

Preludio y balada para piano

John Lenehan, piano

Victor Herbert

Cinco piezas para chelo y cuerdas

Lynn Harrell, chelo

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº6 en Mi mayor, op.83

Trío Parnassus

12.00

Una Hora un Artista

Hoy: los Hermanos Assad

13.00

Sin Palabras

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austbo, piano

Louis De Caix D'Hervelois

Lamento para viola da gamba

Jordi Savall, viola da gamba

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Momentos Musicales

19.50

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en directo desde el Colón

Con dirección de Kakhi Solomnishvili, la Filarmónica interpretará el Concierto para piano N°3, de Beethoven, con Javier Perianes como solista. El programa incluirá también Díptico, de Valdo Sciammarella, y la Sinfonía N°1, de Brahms.

21.30

Momentos Musicales

23.00

Música para Bailar

Jean-Féry Rebel

Boutade (1712)

Orquesta Pratum Integrum

Pedro Ximénez Abril Tirado

Diez minués para guitarra

Gabriel Schebor, guitarra

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45 (1940)

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Vladimir Ashkenazy



DOMINGO 11-08-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Heinrich Franz von Biber

Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Georg Muffat

Concerto grosso Nº3 en La mayor, de Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

07.00

Momentos musicales

Mauro Giuliani

Concierto para guitarra y orquesta en La mayor, op.30

Eduardo Fernández, guitarra

English Chamber Orchestra / George Malcolm

Thomas Tellefsen

Sonata para chelo y piano en Mi bemol mayor, op.21

Oyvind Gimse, chelo

Hävard Gimse, piano

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº196: "El Señor se acuerda de nosotros", BWV 196

Barbara Schlick, soprano

Guy de Mey, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

08.00

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y continuo en Si bemol mayor

Heinz Holliger, oboe

Thomas Demanga, chelo

Christiane Jacottet, clave

Arthur Honegger

Siete piezas breves, H.25

François Antonioli, piano

Johann Strauss (hijo)

Ana, polca op.117

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

09.00

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Camerata Boccherini

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de El príncipe Igor (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Jean-Marie Leclair

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, op.7, Nº4

Fabio Biondi, violin

Europa Galante / Fabio Biondi

10.00

Silvestre Revueltas

Cuarteto Nº2, "Magueyes"

Cuarteto Latinoamericano

Gioachino Rossini

“Obertura”, “Largo al factótum” y “Una voce poco fa” de El barbero de Sevilla

Teresa Berganza, mezzosoprano

Hermann Prey, barítono

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Franz Liszt

Totentanz, danza macabra para piano y orquesta. S.126

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

François Couperin

La soberbia

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wenz

11.00

Anónimo alemán del siglo XVIII

Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Ensamble Sephira de Stuttgart

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor “De mi vida”

Cuarteto de Cleveland

Franz Schubert

Pieza de concierto para violín y orquesta en Re mayor, D.345

Václav Snítil, violín

Orquesta Sinfónica de Praga / Libor Hlavácek

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Concierto para violín y orquesta de Stravinsky

13.00

Momentos Musicales

Johann Sebastian Bach

Trío sonata sobre el sujeto real de La ofrenda musical

Peter-Lukas Graf, flauta;

Hansheinz Schneeberger, violín;

Rolf Looser, chelo; Jörg

Ewald Dähler, clave

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

14.00

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

Johann Friedrich Fasch

Obertura para orquesta en sol menor, FWV KG3

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

António da Silva Leite

¿Dónde vas, linda negrita?

Marcos António Portugal

Cuidados, tristes cuidados

Jose Maurício

El amor es una ley flexible

Ensamble L’Avventura de Londres / Žak Ozno

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca N°1, op.19, “Vigilia estival” (1903)

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Charles Ives

Cuarteto N°1 (1896)

Cuarteto Blair

18.00

Clásicos a la Carta

George Gershwin

Concierto para piano y orquesta en Fa mayor

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Marin Alsop

Richard Strauss

Los tres reyes magos de oriente, op.56, Nº6

Felicity Lot, soprano

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Francesco Maria Veracini

Sonata en mi menor para violín y bajo continuo, op.2, Nº8

Ensamble Trio Settecento

19.00

Momentos musicales

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y continuo

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en Fa mayor para oboe, chelo y orquesta

Helmuth Hucke, oboe

Rudolf Mandalka, chelo

Collegium Aureum / Franzjosef Maier

Bohuslav Martinů

Suite de ballet La revista de cocina

The Dartington Ensemble

Piotr Ilich Chaikovsky

Marcha eslava, op. 31

Orquesta Nacional de Rusia / Mijail Pletnev

20.00

Georg Muffat

Concerto grosso N°12 en Sol mayor. “Propitia Sydera” (“Constelaciones propicias”)

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajíček

Toru Takemitsu

Hacia el mar

Miembros del Ensamble Contemporáneo Aspen

Pietro Mascagni

Intermezzo y Final de la ópera Cavalleria Rusticana

Luciano Pavarotti, tenor

Julia Várady y Ida BOrmida, mezzosopranos

Piero Capuccilli, barítono

Coro de Ópera de Londres

Orquesta National Philharmonic / Gianandrea Gavazzeni

21.00

Franz Danzi

Quinteto en re menor para oboe, clarinete, corno, fagot y piano, op.41

Hagen Wagenheim, oboe

Hans Schönberger, clarinete

Olaf Klamand, corno

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Einojuhani Rautavaara

Sinfonía N°2 (1957, rev.1984)

Sinfonietta Tapiola / Jean-Jacques Kantorow

Gabriel Fauré

Nocturno op.33, N°2, Impromptu, op.31, N°2 y Barcarola N°4, op.44

Pascal Rogé, piano

22.00

Giulio Briccialdi

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.12, N°4

Quinteto de Vientos Avalon

Luis Gianneo

Concierto aymara, para violín y orquesta (1942)

Luis Roggero, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

Georges Enescu

Cantabile, para flauta y piano

Marc BEaucoudray, flauta

Yves Henry, piano

23.00

Música De Salón

Claudio Monteverdi

Tres Scherzi musicalui

María Cristina Kiehr, soprano

Stepha MacLeod,

Concerto Soave / Jean-Marc Aymes

François Couperin

Concierto N°8, “En el estilo teatral”, de los Nuevos conciertos (1724)

Ensamble Musica Ad Rhenum

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.62, para piano

Ilse von Alpenheim, piano

André Caplet

Cuento fantástico para arpa y cuarteto de cuerdas. Basado en el cuento La máscara de la muerte roja de Poe

Ursula Holliger, arpa

Músicos de Cámara de Zurich