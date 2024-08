Programación Fin de Semana

SÁBADO 03-08-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Woody Herman and his Thundering Herd

Lullaby of Birdland

Skylark

Opus de funk

Mario Biondi

Jeannine

Mesmerizing eyes

Cantaloupe island

Jane Bunnett and Maqueque

Human race

Sierra

George Cables y Red Mitchell

Body and soul

Sarah Vaughan

In a mellow tone

I’m just a lucky so and so

I let a song go out of my heart

01.00

La Trasnoche Clásica

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola; Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

George Frideric Handel

Rinaldo, HWV 7. "Lascia ch'io pianga"

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta Filarmónica de Hungría / Janos Ferencsik

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77

Gergely Sárközy, clave laúd

Ignaz Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

John Corigliano

Concierto para piano y orquesta

Barry Douglas, piano

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Cesar Franck

Trío Nº2, op.1, Nº2, M.2, "Trío de salón"

Mariana Sirbu, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.160, Suiza

Alfred Brendel, piano

Charles Villiers Stanford

Sinfonía Nº3 en fa menor, "Irlandesa", op.28

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

William Byrd

Fantasía Nº2

Rose Consort of viols

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1 en La bemol mayor, op.29

Impromptu para piano Nº2 en Fa sostenido mayor, op.36

Claudio Arrau, piano

07.00

Programación especial de música

12.00

Una Hora un Artista

Hoy: Vladimir Horowitz

13.00

Sin Palabras

Frédéric Chopin

Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3

Mstislav Rostropovich, chelo;

Martha Argerich, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim



Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en do menor

Jean-Claude Malgoire, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Complemento musical

19.50

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en directo desde el Colón

Con dirección de Kakhi Solomnishvili, la Filarmónica interpretará las Canciones sobre poemas de Mathilde Wesendonck, de Wagner, con la mezzosoprano Guadalupe Barrientos como solista; el Preludio de la ópera Lohengrin, también de Wagner; y la Sinfonía Nº 6 “Patética”, de Tchaikovsky.

22.00

Complemento musical

23.00

Música para Bailar

Giorgio Mainerio

“Ungaresca y Saltarello”, “Ballo anglese e Saltarello”, Ballo milanese y “L’arboscello”, de Il Primo Libro de Balli

Musica Antiqua / Christian Mendoze

Robert Schumann

Danzas de la liga de David, op6 para piano

Murray Perahia, piano

JoaquínTurina

Ritmos. Fantasía coreográfica, op.43

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Antonio de Almeida

DOMINGO 04-08-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Variaciones sobre melodías escocesas

Valery Kamishov, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos, op.34 (versión original)

Solistas de Berlín

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

03.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Isaac Stern, violín;

Eugene Istomin, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

04.00

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

05.00

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata

Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Sinfonía Nº10 en Mi bemol mayor, WoO 8

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

06.00

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Helmut Zacharias, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Franz Lachner

Quinteto de vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Programación especial de música

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Cuarteto para el fin de los tiempos, de Olivier Messiaen

13.00

Momentos Musicales

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / David Zinman

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº5 en Re mayor, K.593

Anna Mauthner, viola

Cuarteto Tátrai

14.00

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85

Cuarteto Ysaÿe

15.00

Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga para clave en re menor, BWV 903a

András Schiff, piano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Antonio Vivaldi

Concierto de cámara en Re mayor, RV 95. “La pastorella”

Taverner Consort / Andrew Parrott

Anton Eberl

Variaciones sobre un tema ruso, op.17, para chelo y piano (1802)

Miembros del Trío San Petersburgo

Maurice Emmanuel

Canciones borgoñonas de la región de Beaune

Dawn Upshaw, soprano

Orquesta de la Ópera Nacional de Lyon / Kent Nagano

Frank Bridge

Una melodía irlandesa. “El Aire de Londonderry”, para cuarteto de cuerdas (1908)

Cuarteto Delmé

18.00

Clásicos a la Carta

Leonard Bernstein

“Danzas sinfónicas” de West side story

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich, piano

Nelson Freire, piano

Agustín Barrios Mangoré

La catedral

John Williams, guitarra

19.00

Momentos musicales

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para teclado, flauta, viola y chelo en la menor, Wq.93

Ton Koopman, clave

Wilbert Hazelzet, flauta

Wiel Peeters, viola

Richte Van der Meer, chelo

Claude Debussy

Tarantella estiriana

Robert Schumann

“Preámbulo”, “Vals alemán. Paganini” y “Marcha de la Liga de David contra los filisteos”, de Carnaval, op.9

Emmanuel Chabier

Minué pomposo

Orquestaciones de Maurice Ravel

Orquesta de Cámara Europea Per Musica / Julian Reynolds

Anónimo

Rodrigo Martínez, Ay triste que vengo y Si d’amor sentís

Alonso

Tir’allá, que non quiero, del Cancionero Musical de Palacio

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

20.00

Nicolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº2 en si menor, op.7

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Frédéric Chopin

Tres nocturnos, op.9

Claudio Arrau, piano

Arnold Bax

Danza del salvaje irravel

Orquesta Filarmónica Real / Bryden Thompson

21.00

Georg Philip Telemann

Trío en Mi bemol mayor, de la Primera parte de la Música para la mesa

Musica Amphion / Pieter-Jan Belder

Kurt Weill

Sinfonía Nº1 (1921)

Orquesta de la Fundación Gulbenkián / Michel Swierczewski

Heitor Villa-Lobos

Quinteto en forma de chôros, para vientos

William Bennett, flauta

Neil Black, oboe

Janice Knight, corno inglés

Thea King, clarinete

Robin O'Neill, fagot

22.00

Jean-Philipp Rameau

Acto cuarto de la tragedia en música Hipólito y Aricia, con libreto de Simon Joseph Pellerin

Véronique Gens, mezosoprano (Aricia)

Bernarda Fink, mezzosoprano (Fedra)

Jean-Paul Fouchécourt, tenor (Hipólito)

Ensamble Vocal Sagitarius

Les Muisiciens du Louvre / Marc Minkowski

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96 (1812)

Wolfgang Schneiderhan, violín

Carl Seemann, piano

Mijail Ippolitov Ivanov

“Marcha del jefe caucásico”, de Bosquejos caucásicos. Suite Nº1, op.10

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

23.00

Música De Salón

Johann Hermann Schein

Oh despedida, amarga despedida

Andreas Hammerschmidt

Kunst der Küssen

René Jacobs, contratenor

Konrad Junghännel, laúd

Madame Anne Constance Dumur

Rondó en La bemol mayor, para violín y clave

Princesa Yekaterina Dashkova

Aire ruso, para guitarra

Condesa Bárbara Golovin

El montañés, canción

Princesa Yekaterina Dashkova y Princesa Natalia Kurakin

El cantante, canción

Anton Diabelli

Fragmentos de la ópera El barbero de Sevilla de Gioachino

Nicola Guidetti, flauta

Maurizio Pagliarinii, guitarra

Georges Bizet

“Canción gitana”, de la ópera Carmen

Jacques Offenbach

“Barcarola”, de la ópera Los cuentos de Hoffmann

Arreglos de Moritz Moszkowski

Seta Tanyel, piano