Programación Fin de Semana

SÁBADO 27-04-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Conrad Herwig

Countdown

Central Park West

Cecilie Norby

Easy money

Willow weep for me

Droppin’ things

Michael Brecker

Peep

Quiet city

Jim Hall y Ron Carter

I’ll remember april

Softly, as in a morning sunrise

Patti Austin

Mack the knife

Just squeeze me

It ain’t what you do

01.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Vals-Fantasía

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011

Mstislav Rostropovich, chelo

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Jean-Pierre Rampal

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

Michel Richard Delalande

Confitebor tibi, Domine, gran motete

Oliver Johnston, niño soprano;

Charles Daniels, contratenor;

Angus Smith, tenor;

Stephen Varcoe, bajo

Edward Higginbottom / Edward Higginbottom

Coro del New College de Oxford

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310

Mitsuko Uchida, piano

Ernest Chausson

Pieza para chelo y piano, op.39

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

François Couperin

Undécimo concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin

Edward Elgar

Cinco intermezzi para quinteto de ventos

Ensamble Athenas

Gabriel Fauré

Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15

Kim Kashkashian, viola

Trío Beaux Arts

07.00

Momentos Musicales

12.00

Una Hora un Artista

Hoy: Trío Argentino

13.00

Sin Palabras

Henry Purcell

El nudo gordiano desatado, Z.597

The Parley of Instruments / Peter Holman

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

John Ireland

Fantasía sonata para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete;

Gwenneth Pryor, piano

Franz Liszt

Fantasía sobre temas húngaros para piano y orquesta

Jenö Jandó, piano

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Momentos Musicales

23.00

Música para Bailar

Zdenek Fibich

Polonesa de concierto, para violín y orquesta

Jiři Bezděvsky, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Josef Hrnčíř

Teresa Carreño

Pequeño vals (Mi Teresita)

Mazurca de salón, op.30

Un bal en rêve (Un baile en sueños), op.28

Vals gayo (o sea Vals alegre)

Clara Rodríguez, piano

Juan Lemann

Música del ballet Leyenda del mar (1979)

Miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile / Víctor Tevah

DOMINGO 28-07-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Harald Saeverud

Quinteto para vientos Nº2, op.56

Quinteto de Vientos de Bergen

Francesco Geminiani

Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Igor Stravinsky

Suite El pájaro de fuego

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Julián Aguirre

De la colección Aires Nacionales Argentinos, “Cinco tristes” y “Huella”

Polly Ferman, piano

Samuel Barber

Reencarnaciones, op.16

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Dos piezas para violín y piano, op.2

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Radu Lupu, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba;

Bruno Cocset, bajo de violín,

Michael Behringer, clave

Louis Spohr

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

07.00

Momentos musicales

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Harold en Italia de Hector Berlioz

13.00

Momentos Musicales

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, (canción de cuna espiritual) op.91, Nº2

Jessye Norman, soprano

Daniel Barenboim, piano

Wolfram Christ, viola

Clara Schumann

Tardes musicales para piano, op.6

Yoshiko Iwai, piano

14.00

Sergei Prokofiev

Sonata para chelo y piano en Do mayor, op.119

Lynn Harrell, chelo;

Vladimir Ashkenazy, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Re mayor, op.3, Nº1, H.73

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº10 en Do mayor, K.330

Claudio Arrau, piano

15.00

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Cho-Liang Lin

Orquesta Philharmonia / Esa-Pekka Salonen

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en sol menor, K.8

Alexandre Tharaud, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en re menor, K.141

Alexandre Tharaud, piano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

John Isham

Cuando Silvia aprendía a tocar la espineta

Thomas Weelkes

Ven, tonto Jack

Henry Purcell

Que una plaga caiga sobre ti

The Baltimore Consort and The Merry Companions

Fernando Sor

Variaciones sobre un tema escocés “Orillas y laderas del bello Doon”, op.40, para guitarra

Lex Eisenhardt, guitarra

Piotr Ilich Chaikovsky

Último movimiento del Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Nemanja Radulovic, violín

Orquesta Filarmónica de Estambul Borusan / Sascha Goetzel

Ignacio Cervantes

Seis danzas cubanas

Polly Ferman, piano

Alejandro García Caturla

Tres danzas cubanas (1927)

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Amadeo Roldán

Rítmicas V (Tiempo de son) y Rítmica VI (Tiempo de rumba) (1930)

Ensamble / Paul Price

Štephan Rak

Sonata mongoliana, para guitarra

Štephan Rak, guitarra

18.00

Clásicos a la Carta

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en Re mayor, op.5, Nº1

Dénes Kovács, violín

Ede Banda, chelo

János Sebestyéns, clave

Giuseppe Verdi

Selección de La fuerza del destino

Plácido Domingo

Mirella Freni

Giorgio Zancanaro

Paul Plishka

Giorgio Surian

Coro y Orquesta del Teatro alla Scala de Milán / Riccardo Muti

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

19.00

Momentos musicales

Johann David Heinichen

Concierto en Fa mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Henri Duparc (1848-1933)

Invitación al viaje, Éxtasis, La ola y la campana y Serenata florentina, canciones

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Johann Strauss II

Vals del emperador, op.437

Orquesta Fialrmónica de Viena / Willi Boskovsky

Olivier Messiaen

“Alabanza a la eternidad de Jesús”, del Cuarteto para el fin de los tiempos

Yo_yo Ma, chelo

Kathryn Stott, piano

20.00

Joseph Haydn

Concierto en Mi bemol mayor para trompeta y orquesta

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta National Philharmonic / Raymond Leppard

Antonio José Martínez Palacios

Sonata para guitarra

Anders Clemens Øien, guitarra

Ermanno Wolf Ferrari

Suite de la ópera Las joyas de la Madonna (“Fiesta popular”, “Intermezzo”, “Serenata” y “Danza napolitana”)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

21.00

Philipp Erlebach (1657-1714)

Cielo, tú conoces mis tormentos, aria

Víctor Torres, barítono

Ensamble Stylus Fantasticus

Elinor Warren

Sinfonía en un movimiento (c.1950)

Orquesta de la Radio y Televisión de Polonia / Szymon Kawalla

Franz Liszt

“Bendición de Dios en la soledad”, de Armonías poéticas y religiosas

Howard Shelley, piano

22.00

Maurice Ravel

Música del ballet Dafnis y Cloe (1912)

Coro del Conservatorio de Nueva Inglaterra

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

23.00

Música De Salón

Filipoctus de Caserta

En attendant, balada

Mala Punica / Pedro Memelsdorff

Joseph Haydn

Fragmento del oratorio Las estaciones (transcripción para vientos)

Consortium Classicum

Pablo de Sarasate

Aires gitanos, para violín y piano

Kathryn Krueger, violín

Mara Mednik, piano

Camille Saint-Saëns

Danza macabra, Soneto, Las campanas del mar y Claro de luna, canciones

Josè van Dam, barítono

Jean-Philippe Collard, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

“Octubre”, de Las estaciones

Eva Suková, piano