Programación Fin de Semana

SÁBADO 21-12-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Terence Blanchard

Magnetic

Central focus

Olivia Foschi

Disillusionment

No moon at all

Bridge

Trix

Synchronizer

The speed queen

Teté Montoliú

For you my love

Tune up

Kurt Elling

Nature boy

Prelude to a kiss

01.00

La Trasnoche Clásica

johannes Brahms

Baladas para piano, op.10

Claudio Arrau, piano

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Benedetto Marcello

Sonata para chelo y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº4

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos;

Konrad Junghänel, tiorba;

Robert Kohnen, clave

Alice Mary Smith

Sinfonía en do menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, R621

Marie Nicole, contralto

Ensamble Matheus / Jean-Christophe Spinosi

George Gershwin

Rhapsody in Blue para piano y orquesta

Siegfried Stöckigt, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576

Mitsuko Uchida, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Samuel Barber

Knoxville: Summer of 1915

Kathleen Battle, soprano

Orquesta de St. Luke's / André Previn

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Fanny Mendelssohn

Trío en re menor, op.11

Trío Clara Wieck

Frederick Delius

Al escuchar el primer cuckoo de la primavera, Nº1 de Dos piezas para pequeña orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Ferruccio Busoni

A la juventud, una serie de piezas para piano BV 254

Geoffrey Douglas Madge, piano

07.00

Momentos Musicales

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Marian Anderson

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Anónimo italiano

Pass’e mezzo

Pascale Boquet, viola da gamba

Gian Luca Lastraioli, laúd

Andrea Perugi, clave

Edvard Grieg

Slat, op.72, Nº1

Einar Steen Nøkleberg, piano

Emil Waldteufel

Estudiantina, op.191, vals

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Willi Boskovsky

Jaromir Weinberger

“Polca”, de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Carlos Guastavino

Bailecito

Lilia Salsano, piano

Maurice Ravel

“Rigaudon”, de Le Tombeau de Couperin

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

Gaspar Sanz

Canario

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Alfredo Casella

Fox trot, para piano a cuatro manos

Sebastiano Brusco y Marco Scolastra, piano

Giuseppe Martucci

Tarantella, op.44 Nº6 (arreglo para orquesta del compositor)

Orquesta Sinfónica de Roma / Francesco La Vecchia

Ernesto Nazareth

Victorioso, tango brasileño

Polly Ferman,piano

Reinhold Glière

“Danza de los marineros rusos”, del ballet La amapola roja

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

19.50

Transmisión en directo desde el Teatro Colón

Te invitamos a disfrutar de la última transmisión del año desde el Colón. Se va a poder escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven, y además el Concierto para flauta y arpa de Mozart, por la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por Keri-Lynn Wilson, junto con el Coro Estable y notables solistas.

22.30

Momentos Musicales

DOMINGO 22-12-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Georg Philip Telemann

Trío sonata en Mi bemol mayor, de Essercizi Musicali

Walter van Hauwe, flauta dulce;

Toyohiko Satoh, laúd;

Wouter Möller, chelo;

Glen Wilson, clave

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso para tres grupos de cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Alexander Scriabin

Prometeo, el poema del fuego, op.60

Alexei Lubimov, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

Coro Mendelssohn de Toronto

Maurice Ravel

Sonatina para piano (arr. David Walter)

Claude Delangle, saxo alto

Odile Delangle, piano

Johann Gottlieb Graun

Concierto para viola da gamba y orquesta

Jan Freiheit, viola da gamba

Akademie für Alte Musik / Stephan Mai

Antonin Dvorák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Northern Sinfonia / Myung-Whun Chung

Hans Leo Hassler

Tres entradas

Collegium Aureum

Hector Berlioz

Los Troyanos. "Cacería real y tormenta"

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Coro de la Sinfónica de Baltimore

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Re mayor, K.285

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº27 en mi menor, op.90

Alfred Brendel, piano

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Federico Moreno Torroba

Aires de la mancha

David Russell, guitarra

Gioachino Rossini

Adelaida di Borgogna. Escena del 2º acto: "Serti intrecciar le vergini"

Franco Fagioli, contratenor

Armonia Atenea / George Perrou

Coro Armonia Atenea

Bohuslav Martinu

Tres madrigales para violín y viola

Olivert Buetterworth, violín

Patrick Ireland, viola

Esteban Benzecry

Obertura Tanguera

Orquesta Filarmónica de Bogota / Mario Benzecry

Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Zoltán Kocsis, piano

07.00

Momentos musicales

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Manon Lescaut de Puccini

13.00

Momentos Musicales

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

18.00

Clásicos a la Carta

19.00

Música de Salón

20.00

Momentos Musicales