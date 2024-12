Programación Fin de Semana

SÁBADO 14-12-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Red Holloway y Frank Wess

Still groovin’

Three steps up, Clark

Faith Amour

Accentuate the positive

A nightingale sang in Berkeley Square

Mr.Ego

Simak Dialog

Lain Parantina

Ted Rosenthal

Alone together

You’d be so nice to come home to

Dianne Reeves

Endangered species

Old souls

Nine

01.00

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Dos melodías elegíacas para cuerdas, op.34

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3

Sabine Dreier, flauta traversa;

Peter Spohr, flauta traversa;

Rhoda Patrick, fagot;

Tatjana Geiger, clave

Benjamin Britten

Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonin Dvořák

Rusalka. Canción a la luna

Lucia Popp, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"

Cuarteto Juilliard

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Kurt Weill

Suite de La ópera de los tres centavos

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Carl Reinecke

Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264

Ulf Rodenhäuser, clarinete;

Hermann Voss, viola;

Helmut Deutsch, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Claudio Monteverdi

Magnificat

Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;

James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;

John Shirley-Quirk, barítono;

Michael Rippon, bajo

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Camerata Bern / Thomas Füri

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Roger Lord, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Alexander Glazunov

Tres estudios para piano, op.31

Tatjana Franová, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

George Frideric Handel

Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

07.00

Momentos Musicales

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Cathy Berberian

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Claude Gervaise

Gallarda Nº4, Pavane dell’ Estarpe y Alemanda Nº4

Claude Sermisy

Basse danse “Dont vient cela” (arreglo de Attaingnant)

Pierre Phalèse

Branles alegres

Ensemble Doulce Mémoire / Denis Raisin Dadre

Ferdinand David

Suite para violín solo, op.43 (Minué, Gavota, Siciliana y Giga)

Stephan Schardt, violín

Joseph Jongen

Aria y polonesa para trombón y piano, op.128

Jörgen van Rijen, trombón

Paolo Giacometti, piano

Ottorino Respighi

Suite del ballet Belkis, la reina de Saba

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 15-12-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Robert Schumann

Gran sonata para piano Nº3 en fa menor, "Concierto sin orquesta" op.14

Vladimir Horowitz, piano

François Couperin

Primera lección de tinieblas para soprano y continuo

Sandrine Piau, soprano;

Emmanuel Balsa, viola da gamba;

Christophe Rousset, órgano

Francis Poulenc

Tema variado

Pascal Rogé, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº7 en Si bemol mayor, op.97, "Trío Archiduque"

Trío Beaux Arts

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Johann Kaspar Mertz

Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Claudio Monteverdi

Hor che'l ciel e la terra

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre Margarita en la Rueca de Schubert, S.558, Nº8

Paráfrasis para piano sobre Serenata de Schubert, S.558, N9

Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2

Paráfrasis para piano sobre Para cantar sobre el agua de Schubert, S.558, Nº2

Evgeny Kissin, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027

Yo-Yo Ma, chelo;

Kenneth Cooper, clave

07.00

Momentos musicales

Giovanni Mossi (compositor italiano, 1680-1742)

Concerto grosso en sol menor, op.4, Nº12

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Erich Wolfgang Korngold

Mucho ruido y pocas nueces, suite op.11

Gil Shaham, violín

André Previn, piano

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín

Veronika Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en La mayor

Pinchas Zuckerman, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Cámara Saint Paul / Pinchas Zukerman

08.00

Mili Balakirev

En Bohemia, Obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, K.80

Cuarteto Festetics

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

09.00

Nicolo Porpora

“Nobil onda” y “Non sempre invendicata” de la ópera Adelaide

Karina Gauvin, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Alexander Borodin

Trío inconcluso en Re mayor

Trío de Moscú

Enrique Granados

Danza triste op.5, Nº10 (arreglo para guitarra)

Eduardo Fernández, guitarra

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

10.00

Michael Nyman

Cuarteto Nº3

Cuarteto Balanescu

Alessandro Rolla

Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Hugo Alfven

“La leyenda de los archipiélagos”, poema sinfónico Op.20

Orquesta Real Nacional de Escocia / Niklas Willén

Heinrich Franz Von Biber

Cinco arias a cuatro partes

Ensamble La Follia Salzburg

11.00

Jacques Offenbach

“Concierto Militar” para chelo y orquesta, en Sol mayor

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Erich Kunzel

Franz Krommer

Partita para vientos en Si bemol mayor, op.45, Nº3

Ensamble Josef Triebensee

Franz Schubert

Selección de canciones para voz y piano, con textos de Goethe

Ian Bostridge, tenor

Julius Drake, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Poema del Éxtasis y Poema del Fuego de Scriabin

13.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº26 en Mi bemol mayor, op.81a, "Los adioses"

Evgeny Kissin, piano

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

14.00

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Isaac Albéniz

Sevilla (Sevillanas) (arr. para guitarra de Miguel Llobet)

Tango (arr. para guitarra de Andrés Segovia)

Eduardo Fernández, guitarra

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20ª

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

15.00

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Daniil Trifonov, piano

Domenico Dall'Oglio

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giugliano Carmignola, violin

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

José Martínez de Arce

Tírenme flechas y Riéndose está la noche, villancicos

Ensamble Las Edades del Hombre

Wolfgang Amadeus Mozart

Contradanza en Si bemol mayor, K.123

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Wolfgang Amadeus Mozart

“Allegro”, del cuarto movimiento del Quinteto para cuerdas en sol menor, K.516

Cuarteto Solomon

Simon Whistler, segunda viola

Stanisław Moniuszko

Acto tercero de la ópera Halka (1847)

Barbara Zagórzanka

Wiesław Ochman, tenor

Otros solistas vocales

Coro y Orquesta del Teatro Wielki / Robert Satanowski

Osvaldo Golijov

Canción de cuna y doina para flauta, clarinete, contrabajo y cuarteto de cuerdas (2001)

Judy Dines, flauta

Danny Granados, clarinete

Erik Gronfor, contrabajo

Cuarteto de Cuerdas Fidelis

18.00

Clásicos a la Carta

César Franck

Variaciones sinfónicas para piano y orquesta, M.46

François Joël Thiollier, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Antonio de Almeida

Alexander Mosolov

La fundición de acero, op.19

Orquesta Real del Concertgebouw / Riccardo Chailly

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.9, Nº2

Maria João Pires, piano

19.00

Música de Salón

Solage

Helas! je voy mon cuer (¡Ay, veo a mi corazón), balada a cuatro voces

Gothic Voices

Johann Hyeronimus Kapsberger

Preludio Nº12 para tiorba, Sinfonía Nº17, Preludio Nº3 para tiorba, Corrente Nº5 y Canzona Nº1 para tiorba y bajo

Tiziano Bagnati, tiorba

Accademia Bizantina

Robert Schumann

Canciones del ciclo Mirtos, op.25, N°20-26

Bernarda Fink, mezzosoprano

Roger Vignoles, piano

Edith Mathis, soprano

Christoph Eschenbach, piano

Peter Schreier, tenor

Norman Shetler, piano

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Jörg Demus, piano

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Peter Schreier, tenor

Christoph Eschenbach, piano

Matthias Goerne, barítono

Eric Schneider, piano

Gustavo Campa

Tres miniaturas para cuarteto

Cuarteto Latinoamericano

Piotr Ilich Chaikovsky

Solo un corazón solitario, op.8, N°6

Christianne Stotijn, mezzosoprano

Julius Drake, piano

20.00

Transmisión en directo desde el Palacio Libertad

¡Gala Puccini! Bajo la dirección de Federico Sardella, la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, el Coro Polifónico Nacional y el Coro Nacional de Niños, recorrerán reconocidas arias y conjuntos de Giacomo Puccini, en el marco del centenario de la muerte del gran compositor italiano.

22.00

Momentos Musicales