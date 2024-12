Programación Fin de Semana

SÁBADO 07-12-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Eric Dolphy Quintet

Les

On Green Dolphin Street

Andrea Celeste y Andrea Pozza

You don’t know what love is

Blackbird

Black and blue

The Omar Hakim Experience

Transmigration

Walk the walk

Bud Powell Trío

When i fall in love

My heart stood still

Elogie

Annie Ross

Everything I’ve got belongs to you

Invitation to the blues

Lucky day

01.00

La Trasnoche Clásica

Darius Milhaud

Sonata para flauta, oboe, clarinete y piano, op.47

Catherine Cantin, flauta;

Maurice Bourgue, oboe;

Michel Portal, clarinete;

Pascal Rogé, piano

Jacques Offenbach

Obertura de La gran duquesa de Gerolstein

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1

Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2

Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Nocturno para piano Nº15 en fa menor, op.55, Nº1

Nelson Goerner, piano

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, tiorba;

Michael Behringer, clave

Arnold Bax

Desde el ocaso hasta el amanecer

Orquesta Filarmónica de Londres /Bryden Thompson

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Jean Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425, "Linz"

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Josef Suk

Cosas vividas y cosas soñadas, op.30

Margaret, Fingerhut, piano

Franz Berwald

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº2

Eduard Melkus, violín

Capella Académica de Viena

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Hans Huber

Sonata para chelo y piano Nº4 en Si bemol mayor, op.130

Esther Nyffenegger, chelo;

Desmond Wright, piano

07.00

Momentos Musicales

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y orquesta en Fa mayor, op.9, Nº3

Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D.157

Radu Lupu, piano

Henry Purcell

Chacona en sol menor

Accademia Bizantina / Stefano Montanari

09.00



Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Gringolts

Cecile Chaminade (compositora francesa, 1857-1944)

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

10.00

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

William Boyce

Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Claude Debussy

Estampas

Zoltán Kocsis, piano

11.00

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919 – 1999)

Noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº1, op.54

Ensamble de Vientos de Noruega

Einar Schoeyen, contrabajo

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Jerusalén

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Javier Perianes, piano

12.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Benedetto Ferrari (compositor italiano: 1597 - 1681)

Amanti, io vi so dire

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Heinz Holliger

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Arturo Márquez

Danzón N°5

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

George Gershwin

Ondas del Rialto, ragtime

William Bolcolm, piano

Charles Gounod

“Vals”, de la ópera Fausto (versión orquestal)

Orquesta Filarmónica de Viena / Rudolf Kempe

Johannes Brahms

Danza húngara N°4 (arreglo para violín y piano de Joseph Joachim)

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Domenico Scarlatti

Fandango, para clave

Jukka Tiensuu, clave

Nicolai Rimsky-Korsakov

“Danza de los saltimbanquis”, de la ópera La doncella de nieve

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Emmanuel Chabrier

“Danza eslava”, de la ópera Rey a pesar suyo

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Juan Carlos Moreno González

Danza paraguaya N°2

Chiara D’Odorico, piano

Manolis Kalomiris

“Ballos”, N°1 de Tres danzas griegas

Orquesta del Estado de Atenas / Byron Fidetzis.

Franz Schubert

Dieciséis danzas alemanas, D.783 (selección)

Alfred Brendel, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Galanta (Danza final)

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 08-12-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Georg Philipp Telemann

Concierto para oboe y orquesta en do menor

Han de Vries, oboe

Alma Musica Amsterdam

Alma Schindler Mahler

Cuatro canciones para voz y piano

Isabel Lippitz, soprano;

Barbara Heller, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº38 en Fa mayor, Hob.XVI:23

Emanuel Ax, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete;

François-René Duchable, piano

Francesco Antonio Bonporti

Concertino para violín y continuo en La mayor, op.12, Nº3

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Claude Debussy

Pour le piano, L.95

Philippe Entremont, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Maxim Vengerov, violín;

Itamar Golan, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Ariel Ramírez

Alfonsina y el mar (arreglo guitarra)

Ernesto Bitetti, guitarra

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en do menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55, para piano

Klára Körmendi, piano

Max Bruch

Trío en do menor, op.5

Trío Göbel de Berlín

07.00

Momentos musicales

Edvard Grieg

Suite de Peer Gynt Nº1, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Luigi Boccherini

Concierto para chelo y cuerdas Nº2 en Re mayor

Mstislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zurich / Paul Sacher

Frederic Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Yulianna Avdeeva, piano

Edward Elgar

Música armoniosa Nº2, para ensamble de vientos

Ensamble Athenas

08.00

Isaac Albeniz

Suite orquestal de la ópera The Magic Opal

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Antonio Vivaldi

Sonata para violín y continuo en re menor, op.2, Nº3, R.14

Salvatore Accardo, violín

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

José Luis Merlin

Catedral de los pájaros

José Luis Merlin, guitarra

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de El rapto en el serallo, K.384

Diana Damrau, soprano

Anna Prohaska, soprano

Rolando Villazón, tenor

Paul Schweinester, tenor

Franz-Josef Selig, bajo

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Franz Schubert

Tres Impromptus, D.946

Bertrand Chamayou, piano

Zoltán Kodály

Danzas de Marosszék

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

10.00

José António Carlos de Seixas

Concierto para clave y orquesta en La mayor

János Sebestyén, clave

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Fartein Valen

Sonata para violín y piano, op.3

Bjarne Fiskum, violín

Jörgen Larsen, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Franz Liszt

Die Loreley, S.369

Ilona Tokody, soprano

Orquesta Estatal de Hungría / András Kórodi

11.00

Reinhold Gliere

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.8

Orquesta Filarmónica Eslovaca / Stephen Gunzenhauser

Johan Peter Emilius Hartmann

Andantino y ocho variaciones para trío en Do mayor

Tre Musici

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Sol mayor

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La Sinfonía de los Adioses de Haydn

13.00

Momentos Musicales

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Johann Sebastian Bach

Tenemos un nuevo gobernante, “Cantata campesina”, BWV 212

Emma Kirkby, soprano

David Thomas, bajo

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº3 en Si bemol mayor

Roberto Szidon, piano

Frédéric Chopin

Tarantela, op.43, para piano

Nikita Magaloff, piano

Nikolaos Skalkottas

Cinco danzas griegas (“Un águila”, “Critikos”, “Epirotiko”, “Peloponnisiakos”, y “Critikos. No disfruto de ninguna otra danza”)

Orquesta Sinfónica de la BBC / Nikos Christodoulou

18.00

Clásicos a la Carta

Antonio Vivaldi

“El invierno”, Concierto para violín y orquesta Nº4 en fa menor, op. 8

Joshua Bell, violin

Academy of St. Martin in the Fields / John Constable

Bedrich Smetana

El Moldava

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Igor Stravinsky

La consagración de la primavera

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

19.00

Música de Salón

20.00

Momentos Musicales