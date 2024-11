Programación Fin de Semana

SÁBADO 23-11-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Stanley Turrentine

Return engagement

Look out

Cecile Verny

No ID

How do I love thee

Amoureuse

Soulive

Evidence

One in seven

Mose Allison

Moon and cypress

Mule

Ruth Price

I love you

They say it’s spring

Nobody else but me

01.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Gabriel Fauré

Madrigal a cuatro voces, op.35

Grupo Vocal de Francia / John Alldis

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

Concerto Vocale / René Jacobs

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Wilhelm Kempff, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5

Cuarteto Purcell

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Jean Françaix

Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo

Eddie Daniels, Sabine Meyer, clarinetes

Wolfgang Meyer, corno di basetto

Reiner Wehle, clarinete bajo

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Giuseppe Verdi

Cuarteto en mi menor

Cuarteto Vermeer

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº2 en Do mayor

Cuarteto David

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

07.00

Momentos Musicales

Mijail Glinka

Obertura de Ruslán y Ludmila

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor, BWV 1042

Giuliano Carmignola, violín

Concerto Köln

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Claude Debussy

El rincón de los niños

Peter Schmalfuss, piano

08.00

Leonard Bernstein

Danzas sinfónicas de “West Side Story”

Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada

Jan Ladislav Dussek (compositor bohemio, 1760 – 1812)

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.32

Adrienne Soós e Ivo Haag, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Fa mayor, op.2, Nº8

Jed Wentz, flauta

Musica ad Rhenum

09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para dos pianos op.165b

Stephen Coombs y Artur Pizarro, dúo de pianos

10.00

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº1 en sol menor, op.26

Ray Chen, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Robert Trevino

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

Marin Marais

Sonata a la Maresiana para viola y bajo continuo

Ensamble Le Spectre de la Rose

11.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Enrique Granados

Escenas románticas para piano

Daniel Ligorio, piano

12.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Ernö Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

The Nash Ensemble

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: John Eliot Gardiner

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Bedřich Smetana

“Polca”, de La novia vendida

Orquesta Sinfónica de Praga / Jiří Bělohlávek

Maurice Ravel

“Forlana”, de Le tombeau de Couperin

Bertrand Chamayou, piano

Igor Stravinsky

“Danza rusa”, del ballet Petrushka

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns

“Danzas de las sacerdotisas de Dagón”, de la ópera Sansón y Dalila

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Anónimo italiano (s.XIV)

Comienzo de alegría, estampida

Ensamble Unicorn de Viena

John Adams

“Judah to Ocean”, del Libro de presuntas danzas de John

Cuarteto Kronos

Josef Strauss

Sin preocupaciones, op.271, polca rápida

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Grabado en vivo durante el Concierto de Año Nuevo de 1987

Héctor Berlioz

“Fiesta en casa de los Capuleto”, de la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

Julián Aguirre

Huella, op.49, para piano

Alfredo Corral, piano

Mikail Ippolitov-Ivanov

“Lezghinka”, de Bosquejos caucásicos. Suite N°2, op.43, "Iveria"

Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian

Edvard Grieg

Slat, op.72, N°14

Einar Steen Nøkleberg, piano

Wolfgang AmdeusMozart

“Minué” del Cuarteto en La mayor para flauta y cuerdas, K.298

Carol Wincenc, flauta

Cuarteto Emerson

Manuel de Falla

“Danza N°2”, de la ópera La vida breve

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 24-11-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams

Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)

Hermann Kretzschmar, piano

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos musicales

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Wolfgang Amadeus Mozart

Vorrei spiegarvi, oh Dio!... Ah conte, partite, K.418

Sumi Jo, soprano

Orquesta de St Luke's / Richard Bonynge

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Kálmán Berkes, clarinete

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Frank Bridge

Una melodía irlandesa, "El aire de Londonderry"

Cuarteto Delmé

08.00

Johann Baptist Cramer (compositor y pianista alemán, 1771-1854)

Concierto para piano y orquesta Nº7 en Mi mayor, op.56

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / David Juritz

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, "Concierto de Navidad"

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

09.00



Richard Wagner

“Muerte de amor” de Tristán e Isolda, WWV 90

Jessye Norman, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Julius Röntgen

Fantasía para violín y piano, op.24

Joan Berhemer, violín

Rob Mann, piano

Heitor Villa-Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

János Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

Antonio Vivaldi

Sonata en trío Nº12 en re menor, op.1, Nº12, "La follia"

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

10.00



Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93

Orquesta Filarmónica de Hungría / János Ferencsik

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Kurt Atterberg

Suite N°3, op.19

Mircea Saulesco, violín

Gideon Roehr, viola

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

11.00

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sansón, cantata espiritual

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.30

Martin Jones, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto de vientos Nº3 en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Johann Strauss (hijo)

Selección de polcas

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Parade de Erik Satie

13.00

Momentos Musicales

Johann Sebastian Bach

Trío sonata sobre el sujeto real de La ofrenda musical

Peter-Lukas Graf, flauta;

Hansheinz Schneeberger, violín;

Rolf Looser, chelo; Jörg

Ewald Dähler, clave

Robert Schumann

Humoreske para piano en Si bemol mayor, op.20

Vladimir Horowitz, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

14.00

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

Johann Friedrich Fasch

Obertura para orquesta en sol menor, FWV KG3

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

15.00

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor, Hob:XVI.50

Emanuel Ax, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en si menor, op.2, Nº8

Cuarteto Purcell

16.00

La Consigna

César Franck

Cuarto movimiento de la Sonata para violín y piano en La mayor

Itzhak Perlman, violín

Vladimir Ashkenazy, piano

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

Orquesta Sinfónica de Berlín / Gabriel Castagna

17.00

En Modo Popular

Jean-Philipp Rameau

“Tambourin I &2”, de Piezas para clave en concierto N°3 en La mayor

Chiyoko Arita, clave

Natsumi Wakamatsu, violín barroco

Masahiro Arita, flauta

Wieland Kuijken, viola da gamba

Michel Corrette

Noël provençale (Villancico provenzal)

Henrik Heikkinen, órgano

Luigi Boccherini

“Provensal”, tercer movimiento, y “Provensal”, quinto movimiento del Quinteto en mi menor para piano y cuerdas Nº9, G.415

Ensamble Claviere

Piotr Ilich Chaikovsky

Fanfarria inicial del Capricho italiano, op.45

Tradicional italiano

Bella muchacha de rubios cabellos

Carlo Butti, cantor

Piotr Ilich Chaikovsky

Fragmento del Capricho italiano, op.45

Tradicional italiano

Yaces en la cama soñando sueños dorados (arreglo de Tosti)

Piotr Ilich Chaikovsky

Fragmento del Capricho italiano, op.45

Piort Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45 (1880)

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Semyon Bychkov

Charles Camilleri

Tres canciones folklóricas maltesas (“Qarinza”, “Takriba” y “Kapcipa”) (1971)

Susanne Stanzeleit, violín

Sophia Rahman, piano

George Gershwin

“My man’s gone now”, de la ópera Porgy and Bess (1935)

Leontyne Price, soprano

Coro y Orquesta Sinfónica RCA / Skitch Henderson

18.00

Clásicos a la Carta

Giuseppe Verdi

Obertura, "Son pereda", "La vita è inferno all`infelice" y "Pace, pace mio dio" de la ópera La fuerza del destino

Plácido Domingo, tenor

Mirella Freni, soprano

Giorgio Zancanaro, barítono

Coro y Orquesta del Teatro Alla Scala / Riccardo Muti

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Lisa Batiashvili, violín

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

19.00

Música de Salón

Claude Debussy

Silencio inefable, canción

Dawn Upshaw, soprano

James Levine, piano

Johann Christian Bach

Sexteto en Do mayor para oboe, dos cornos, violín, chelo y teclado

Miembros de The English Concert

Jan Václav Hugo Voříšek

Impromptu en La mayor, op.7, Nº4

Radoslav Kvapil, piano

Frederik Emanuel Lithander

Si Orfeo en tiempos antiguos y Que en las orillas del Aura por largo tiempo, arias

Herman Wallén, barítono

Orquesta Sexto Piso / Jukka Rautasalo

Arthur Foote

Tres piezas características, para violín y piano

Kevin Lawrence, violín

Eric Larsen, piano

20.00

Momentos Musicales