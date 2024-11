Programación Fin de Semana

SÁBADO 09-11-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Zoot Sims

Wrap up

Moonlight in Vermont

Baubles, Bangles, And Beads

Imani Uzuri

I sing the blues

Lament

You know me you love me

Mats-Morgan Band

Walk here

Mr Piccand

Paul Smith

Swanee River

That’s all

Tangerine

Sarah Vaughan

Maybe

Do it again

Someone to watch over me

01.00

La Trasnoche Clásica

Heitor Villa-Lobos

Mazurka-Chôro, de la Suite popular brasileña para guitarra (arreglo para metales de Roger Harvey)

London Brass

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefin Bronfman, piano

Arthur Honeggger

Preludio, arieta y fugueta sobre el nombre de Bach, para orquesta

Bournemouth Sinfonietta / Tamás Vásary

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Dmitri Kabalevsky

Sonatina para piano en Do mayor, op.13, Nº1

Murray MacLachlan, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Trío Beaux Arts

William Byrd

Christ rising again

Rose Consort of viols / Red Byrd

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº8 en do menor, op.110

Cuarteto Kronos

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Maria João Pires, piano

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

François-René Duchable, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "Drum roll"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Ernest Chausson

Pieza para chelo y piano, op.39

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

Felix Mendelssohn

Obertura Sueño de una noche de verano en Mi mayor, op.21

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violin

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux para piano, op.39

Howard Shelley, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío (Divertimento) en Si bemol mayor, K.254

Trío Beaux Arts

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Sigismondo D'India

Crud'Amarilli, del Primer libro de madrigales a cinco voces

Se tu, Silvio crudel, del Octavo libro de madrigales a cinco voces

Les Arts Florissants / William Christie

Piotr Ilich Chaikovsky

Dumka, escena rusa rústica para piano en do menor, op.59

Yefim Bronfman, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

07.00

Momentos Musicales

Giacomo Puccini

Preludio sinfónico en La mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Henryk Wieniawsky

Polonesa brillante Nº1 y Variaciones sobre un tema original, op.15

Vadim Repin, violín

Alexander Markovich, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, "El festín de Alejandro"

The English Concert / Trevor Pinnock

George Gershwin

Un americano en París

Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

08.00

Alberto Williams

Suite “En la sierra”, op.32

Valentín surif, piano

Johannes Brahms

Trío Nº3 en do menor, op.101

Trío Beaux Arts

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, Hob.18, N°5

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

09.00

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de El príncipe Igor (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Orquesta Filarmónica Real de Estocolmo / Gennady Roszdestvensky

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"

Chouchanne Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Re mayor, K.284, “Dürnitz”

Mitsuko Uchida, piano

10.00

Richard Wagner

Obertura y bacanal de Tannhäuser

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Edo de Waart

Joseph Bodin de Boismortier (1689 - 1755)

Sonata para flauta, violín y bajo continuo en Re mayor, op.41, Nº2

Ensamble Le Petit Trianon

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Vladimir Ashkenazy, piano

11.00

Ludwig van Beethoven

Triple concierto para violín, chelo y piano en Do mayor, op.56

Anne-Sophie Mutter, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Mark Zeltser, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Luigi Boccherini

Sexteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.23, Nº1

Ensamble 415

12.00

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Frédéric Chopin

Estudios para piano, op.10

Jan Lisiecki, piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Thomas Quatshoff

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Especial ‘La Noche de los Museos’

Este sábado desde las 19 Nacional abre sus puertas a la Noche de los museos. Nacional Clásica se suma con una programación especial:

Invitados, músicos en vivo y un recorrido guiado para que conozcas los estudios y el auditorio de este edificio histórico.

Te esperamos para vivir una experiencia única, en Maipú 555.

Nacional Clásica en la Noche de los Museos



DOMINGO 10-11-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Jean-Philippe Rameau

Prólogo de la ópera Hipólito y Aricia

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Oscar Shumsky, violín

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

08.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"

Cuarteto Tátrai



Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Jules Massenet

"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon

Anna Netrebko, soprano

Coro de la Ópera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano



09.00



Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Franz Liszt

La Campanella

Daniil Trifonov, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío en Si bemol mayor, op.2, Nº3

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

Moritz Moszkowski

Danzas españolas para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta

10.00



John Blackwood McEwen

Cuarteto para cuerdas Nº6

Cuarteto Chilingirian

Jean Sibelius

Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Sébastien de Brossard (compositor francés, 1650-1730)

Misa en el quinto tono para la fiesta de la Navidad

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

11.00

Ludwig van Beethoven

Doce danzas alemanas para orquesta, WoO 8

Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi

Frédéric Chopin

Gran dúo concertante para chelo y piano sobre temas Roberto el Diablo de Meyerbeer

Anner Bylsma, chelo

Lambert Orkis, piano

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Francisco Tárrega

Piezas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

07.00

Momentos musicales

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Vida de Héroe de Richard Strauss

13.00

Momentos Musicales

Nino Rota

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Giorgia Tomassi, piano

Orquesta Filarmónica De La Scala / Riccardo Muti

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10

The English Concert / Trevor Pinnock

Manuel de Falla

El sombrero de tres picos. Danza del molinero (transcripción para guitarra)

Daniel Küper, guitarra

14.00

Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20

Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eckart Heiligers, piano

15.00

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

16.00

La Consigna

Franz Lehár

Oro y plata, vals op.79

Orquesta Estatal de Hungría / János Sándor

Joseph Haydn

Trío Nº22 en La mayor

Trío 1790

Camille Saint-Saëns

Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor

Vanessa McKeand, arpa

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer

17.00

En Modo Popular

Frédéric Chopin

Scherzo para piano N°1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Anton Bruckner

Scherzo de la Sinfonía N°3 en re menor (edición de Nowak de la versión de 1889)

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Andris Nelsons

Laszló Lajtha

Cuarto movimiento del Cuarteto para cuerdas Nº7, op.49 (1950)

Cuarteto Auer

Juan José Castro

De mi tierra gallega. Rapsodia para coro y orquesta (1946)

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Pedro Ignacio Calderón

18.00

Clásicos a la Carta

19.00

Música de Salón

Michel Blavet

Concierto en la menor a cuatro partes, para flauta, dos violines y continuo

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Fernando Sor

Ti ricordi che giurasti y Las mujeres y las cuerdas, canciones

Montserrat Figueras, soprano

José Miguel Moreno, guitarra romántica

Johannes Brahms

Cuarto movimiento del Cuarteto con piano N°1 en sol menor, op.25

Trío de Cuerdas Leopold

Marc André Hamelin, piano

Johann Kaspar Mertz

Fantasía para guitarra sobre temas de ‘LaTraviata’ de Verdi, op.8, N°7

Pepe Romero, guitarra

Jean Sibelius

Seis canciones. op.86

Monica Groop, mezzosoprano

Love Derwinger, piano

20.00

Momentos Musicales