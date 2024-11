Programación Fin de Semana

SÁBADO 02-11-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Bud Shank

Theme

Softly, as in a morning sunrise

Jive at five

Joanna Eden

A night in Tunisia

Miss Otis regrets

Let’s stay together

The Jazzinvaders y Lonnie Smith

Nelson

Mellow mood

Mel Powell

Anything goes

When a woman loves a man

Hallelujah

Allan Harris

Walkin’ my baby back home

The very thought of you / It’s only a paper moon

01.00

La Trasnoche Clásica

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº5 en Mi bemol mayor, op.44, Nº3

Cuarteto Melos

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº3 en do menor, op.6, Nº3

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Darius Milhaud

Sinfonía Nº1, op.12

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº2 en do sostenido menor, op.6, Nº2

Mazurca para piano Nº15 en Do mayor, op.24, Nº2

Mazurca para piano Nº35 en do menor, op.56, Nº3

Mazurca para piano Nº37 en La bemol mayor, op.59, Nº2

Emanuel Ax, piano

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

François Couperin

Sonata en trío Nº4 en Si bemol mayor "La Steinquerquel"

Ensamble Rebel

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

César Franck

Quinteto con piano en fa menor

Luis Fernando Benedini, piano

Cuarteto Bessler-Reis

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Isaac Albéniz

Mallorca

Wolfgang Lendle, guitarra

Claude Debussy

Fantasía para piano y orquesta, L.73

Nicole Henriot, piano

Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011

Mstislav Rostropovich, chelo

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Dos marchas en Re mayor, K.335

Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf

Maurice Ravel

Mi madre la oca

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a cuatro manos

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de la opera El Zar Saltán

Orquesta Filarmónica de Armenia / Yuri Boghosian

08.00

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Gioachino Rossini

“Cessa di più resistere”, de la ópera El barbero de Sevilla

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano



Arturo Márquez

Danzón Nº2

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Gustavo Dudamel

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38

Boris Berman, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, número de catálogo 53

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

10.00

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y aldeano

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº60 en Sol mayor, op.76

Cuarteto Amadeus

Aram Jachaturián

Concierto-rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102

Oxana Yablonskaya, piano

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

11.00



Franz Schubert

Cuatro momentos musicales, D.780: Nros.2,4,5 y 6

Daniel Barenboim, piano

Edouard Lalo

Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

12.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Havard Gimse, piano

13.00

Una Hora un Artista

Hoy: Capella Mediterranea

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Bedřich Smetana

“Polca”, de La novia vendida

Orquesta Sinfónica de Praga / Jiří Bělohlávek

Maurice Ravel

“Forlana”, de Le tombeau de Couperin

Bertrand Chamayou, piano

Igor Stravinsky

“Danza rusa”, del ballet Petrushka

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns

“Danzas de las sacerdotisas de Dagón”, de la ópera Sansón y Dalila

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Anónimo italiano (s.XIV)

Comienzo de alegría, estampida

Ensamble Unicorn de Viena

John Adams

“Judah to Ocean”, del Libro de presuntas danzas de John

Cuarteto Kronos

Josef Strauss

Sin preocupaciones, op.271, polca rápida

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Grabado en vivo durante el Concierto de Año Nuevo de 1987

Héctor Berlioz

“Fiesta en casa de los Capuleto”, de la sinfonía dramática Romeo y Julieta, op.17

Orquesta Filarmónica de Viena / Colin Davis

Julián Aguirre

Huella, op.49, para piano

Alfredo Corral, piano

Mikail Ippolitov-Ivanov

“Lezghinka”, de Bosquejos caucásicos. Suite N°2, op.43, "Iveria"

Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tjeknavorian

Edvard Grieg

Slat, op.72, N°14

Einar Steen Nøkleberg, piano

Wolfgang AmdeusMozart

“Minué” del Cuarteto en La mayor para flauta y cuerdas, K.298

Carol Wincenc, flauta

Cuarteto Emerson

Manuel de Falla

“Danza N°2”, de la ópera La vida breve

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

19.50

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en directo desde el Colón

Te invitamos a escuchar un nuevo concierto del ciclo de abono de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

Con dirección de Elias Grandy, la Filarmónica interpretará el Concierto para piano N°23, de Mozart, con Hyuk Lee como solista, y la Sinfonía N°1, de Mahler.

22.00

Momentos Musicales

DOMINGO 03-11-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Variaciones sobre melodías escocesas

Valery Kamishov, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos, op.34 (versión original)

Solistas de Berlín

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

03.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Isaac Stern, violín;

Eugene Istomin, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

04.00

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

05.00

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata

Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Sinfonía Nº10 en Mi bemol mayor, WoO 8

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

06.00

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Helmut Zacharias, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Franz Lachner

Quinteto de vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Momentos musicales

Bedrich Smetana

Hakon Jarl, poema sinfónico, op.16

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Johann Sebastian Bach

"Señor Dios, todos te alabamos", Cantata catálogo Bach 130

Caroline Stam, soprano

Michael Chance, contratenor

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Ernö Dohnányi

Tres piezas para piano, op.23

Martin Roscoe, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº3 en Re mayor, op.45

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Allegri

08.00



Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Philharmonia Orchestra / Louis Frémaux

Charles-Marie Widor (compositor y organista francés, 1844-1937)

Cuatro piezas en trío

Trío Göbel de Berlín

Gaspard Fritz

Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

09.00



Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"

Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart

“Ah, se il crudel periglio" y “Fra i pensier piu funesti di morte”, arías de la ópera Lucio Silla, K.135

Patricia Petibon, soprano

Concerto Köln / Daniel Harding

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

10.00

Carl Maria von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Charles Gounod

Cuarteto en La mayor

Cuarteto de la Tonhalle de Zürich

George Frideric Handel

Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

11.00

Arthur Honegger

Concierto para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Carl Stamitz

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor

László Hara, fagot

Cuarteto Tátrai

Franz Liszt

Fantasía para piano sobre temas de ‘El cazador furtivo’, de Carl María von Weber

Andreas Pistorius, piano

Jean Sibelius

Una selección de canciones para voz y orquesta

Jorma Hynninen, barítono

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Jorma Panula

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Don Giovanni de Mozart

13.00

Momentos Musicales

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35

Evgeny Kissin, piano;

Vassili Kan, trompeta

Los Virtuosos de Moscú / Vladimir Spivakov

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano

François Couperin

Sonata en trío Nº3 en sol menor "La astral"

Ensamble Rebel

14.00

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga para clave Nº2 en do menor, BWV 847

Preludio y fuga para clave Nº3 en do sostenido menor, BWV 872

Rosalyn Tureck, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35ª

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

15.00

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande, suite op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Ramón Aramburu, Luis Tejedor, Ángel Abad Tárdez, E. Sapetti

Yo te daré café, vals canción

La Pitusilla

Dimitri Shostakovich

“Vals N°2”, de la Suite de jazz N°2

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo Chailly

Georg Philip Telemann

“Presto”, del Concierto en mi menor para flauta dulce, flauta travesera y orquesta

John Turner, flauta dulce

Stephen Preston, flauta travesera

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Amanda Maier

Melodías y danzas suecas, para violín y piano

Gregory Maytan, violín

Ann-Sofi Klinger, piano

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado, op.58a (1920)

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

18.00

Clásicos a la Carta

Pietro Mascagni

Intermezzo de Cavalleria Rusticana

Orquesta Philharmonia / Giuseppe Sinopoli

Wolfgang Amadeus Mozart

Es de noche, el sol ha desaparecido, K.523

Barbara Hendricks, soprano

Maria João Pires, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

“Badinerie” de la Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067

Wolfgang Schulz, flauta

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Julián Aguirre

“Triste Nº4” del primer cuaderno de los Aires Nacionales Argentinos

Polly Ferman, piano

19.00

Música de Salón

Henry Purcell

Oh, ninfa cruel, canción

Rogers Covey-Crump, tenor

The King's Consort / Robert King

Henry Purcell

Cuando canta Myra, canción para dúo vocal

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Henry Purcell

Escuchad, cómo pecan los músicos imprudentes, canción para trío vocal

Ensamble La Fenice

Johann Schobert

Trío en Fa mayor, op.16, Nº4

Luciano Sgrizzi, piano

Chiara Banchini, violín

Philipp Bosbach, cello

Johann Benjamin Gross

El boticario como rival, Federico Barbarrosa, Balada y El sonido del amor

Michael Dahmen, barítono

Yoko Kaneko, fortepiano

Marcel Grandjany

Rapsodia, op.10, para arpa

Judy Loman, arpa

20.00

Momentos Musicales