Programación Fin de Semana

SÁBADO 26-10-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Ira Sullivan

Wilbur’s tune

Blue stroll

Tierney Sutton

Don’t worry ‘bout me

You must believe in spring

Answer me, my love

Forq

Grout

Starky

Red Garland

These foolish things

My last affair

Honi Gordon

Walkin’

ill wind

My Kókomo

01.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Vals-Fantasía

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011

Mstislav Rostropovich, chelo

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Jean-Pierre Rampal

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

Michel Richard Delalande

Confitebor tibi, Domine, gran motete

Oliver Johnston, niño soprano;

Charles Daniels, contratenor;

Angus Smith, tenor;

Stephen Varcoe, bajo

Edward Higginbottom / Edward Higginbottom

Coro del New College de Oxford

¨

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en la menor, K.310

Mitsuko Uchida, piano

Ernest Chausson

Pieza para chelo y piano, op.39

Truls Mörk, chelo

Hakon Austbö, piano

François Couperin

Undécimo concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin

Edward Elgar

Cinco intermezzi para quinteto de ventos

Ensamble Athenas

Gabriel Fauré

Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15

Kim Kashkashian, viola

Trío Beaux Arts

07.00

Momentos Musicales

Nicolai Rimsky-Korsakov

“La historia del príncipe Kalender” de la suite sinfónica Scheherazade, op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Giuseppe Tartini

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

y orquesta en Sol mayor

Chiara Banchini, violín y dirección

Ensamble 415

Robert Schumann

Papillons (Mariposas), op.2

Andrei Gavrilov, piano

Pauline Viardot

Dos canciones: “Hai lulí” y “Las muchachas de Cádiz”

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Myung Whun-Chung, piano

08.00



Carl Nielsen

Rapsodia sinfónica op.7

Orquesta Sinfónica de Odense / Edward Serov

Carlos Guastavino

Rosita Iglesias

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Enrique Granados

Los requiebros

Alicia de Larrocha, piano

09.00



Charles Gounod

Pequeña sinfonía para instrumentos de viento

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Howgood

Franz Liszt

Fantasía sobre temas populares húngaros para piano y orquesta

Jeno Jando, piano

Orquesta del Estado de Hungría / Janos Ferencsik

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº10 en Do mayor, K.170

Cuarteto Festetics

10.00

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Pablo Barragán, clarinete

Juan Pérez Floristán, piano

Leo Weiner (compositor húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

Ottorino Respighi

Fantasía eslava para piano y orquesta en sol menor

Geoffrey Tozer, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

11.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tatrai

Francois Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

Alberto Ginastera

Sonata para piano Nº1, op.22

Bárbara Nissman, piano

13.00

Una Hora un Artista

Hoy: Giuseppe Sinópoli

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Alexander Borodin

“Danza de las muchachas polovtsianas”, de las “Danzas polovtsianas”, de la ópera El príncipe Igor

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Emmanuel Chabrier

Habanera, para piano

Alain Planès, piano

Dmitri Shostakovich

“Polca”, del ballet La edad de oro

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Jean-Philippe Rameau

“Danza de los salvajes”, de la ópera-ballet Las indias galantes

Les Arts Florissants / William Christie

Enrique Granados

“Villanesca”, del Segundo libro de Danzas españolas

Alicia De Larrocha, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

“Danza napolitana”, del ballet El lago de los cisnes, op.20

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Albert Lortzing

“Danza de los zuecos”, de la ópera Zar y carpintero

Orquesta del Estado de Dresde / Robert Heger

Alberto Williams

Milonga del boyero

Lía Cimaglia Espinoza, piano

Edvard Grieg

“Danza árabe”, de la música incidental para Peer Gynt

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Antonio Bazzini

Ronda de los duendes, Scherzo fantástico para violín y piano, op.25

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Frédéric Chopin

Polonesa en La bemol mayor para piano, op.40, N°1“Militar”

Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel

“Andante”, de Música acuática

The English Concert / Trevor Pinnock

Maurice Ravel

“Danza general”, del ballet Dafnis y Cloé

Coro del Conservatorio de Nueva Inglaterra

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 27-10-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Harald Saeverud

Quinteto para vientos Nº2, op.56

Quinteto de Vientos de Bergen

Francesco Geminiani

Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Igor Stravinsky

Suite El pájaro de fuego

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Julián Aguirre

De la colección Aires Nacionales Argentinos, “Cinco tristes” y “Huella”

Polly Ferman, piano

Samuel Barber

Reencarnaciones, op.16

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Dos piezas para violín y piano, op.2

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Radu Lupu, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba;

Bruno Cocset, bajo de violín,

Michael Behringer, clave

Louis Spohr

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

07.00

Momentos musicales

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El barbero de Sevilla

Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Antal Jancsovics

Joseph Haydn

Partita para octeto de vientos en Fa mayor

Octeto Albert Schweitzer

08.00

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Howard Hanson (compositor estadounidense, 1896 – 1981)

Suite orquestal de la ópera “Merry Mount”

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y continuo en Re mayor, op.6, Nº2

Trío Locatelli

Jan Ladislav Dussek

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº3

Howard Shelley, piano

Orquesta de Ulster / Howard Shelley

09.00

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Luis Gianneo

Cinco piezas para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Guillaume Lekeu

Molto adagio

Cuarteto Debussy

Carl Maria von Weber

Pieza de concierto para piano y orquesta en fa menor, op.79

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

10.00

Sébastien de Brossard (compositor francés, 1655-1730)

“Retribue servuo tuo”, motete para solistas, coro y orquesta

Solistas y coro de la Capilla de Versalles

Ensamble Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Igor Stravinsky

“Oda”, canto elegíaco en tres partes

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

11.00

Franz Berwald

Pieza de concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.2

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Michael Haydn

Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor

Helmut Löchel, viola

Rolf Döhler, chelo

Barbara Sanderling, contrabajo

Charles Gounod

Música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Marco Munih

Sergei Rachmaninov

Selección de preludios para piano

Vladimir Ashkenazy, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La Forza del Destino de Verdi

13.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº26 en Mi bemol mayor, op.81a, "Los adioses"

Evgeny Kissin, piano

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina en fa menor

Andreas Scholl, contratenor

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

14.00

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Isaac Albéniz

Sevilla (Sevillanas) (arr. para guitarra de Miguel Llobet)

Tango (arr. para guitarra de Andrés Segovia)

Eduardo Fernández, guitarra

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20ª

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

15.00

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Daniil Trifonov, piano

Domenico Dall'Oglio

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giugliano Carmignola, violin

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Nicola Matteis

Diverse bizaarrie

Gli Incogniti

Amandine Beyer, violín y dirección

Nicola Matteis

Bizzarie all’imor scozzeze

Palladian Ensamble

Felix Mendelssohn

“Scherzo”, de la Sinfonía para cuerdas N°9 en do menor/mayor

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Felix Mendelssohn

“Scherzo”, de la Sinfonía para cuerdas N°11 en fa menor/mayor

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

Louis Moreau Gottschalk

Danza y Souvenir de Puerto Rico

Philip Martin, piano

Louis Moreau Gottschalk

Répons-moi (Respóndeme)

Kristin Fyrand Mikkelsen y Gunnar Flagstad, piano a cuatro manos

Franz Lehár

Música de ballet del segundo acto de la opereta La viuda alegre (1905)

Coro Monteverdi

Orquesta Filarmónica de Viena / John Eliot Gardiner

Franz Lehár

“Canción de Vilja”, de la opereta La viuda alegre

Cheryl Studer, soprano

Coro Monteverdi

Orquesta Filarmónica de Viena / John Eliot Gardiner

Antonio Bibalo

Cuatro danzas balcánicas, para piano

Anders Brunsvik, piano

18.00

Clásicos a la Carta

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Nicolò Paganini

Capricho para violín, op.1, Nº24

Midori, violín

19.00

Música de Salón

Franz Schubert

Obertura para Rosamunda, D.644 (transcripción para dos pianos de Josefj Hüttenbrenner)

Dúo de Pianos Gladstone&Clemmov

Alonso Mudarra

Isabel

Enríquez de Valderrábano

Oh, que en la cumbre

Luis de Narváez

La bella mal mandada y Arded, corazón

Guillemette Laurens, soprano

Unda Maris

Franz Berwald

Septeto en Si bemol mayor

Quinteto de Vientos Arion

Cuarteto Schein

Pauline Viadot

Soledad y Tarantela, canciones

Marina Comparato, mezzosoprano

Elisa Triulzi, piano

20.00

Momentos Musicales