Programación Fin de Semana

SÁBADO 19-10-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Dave O'Higgins y Rob Luft

Pluto

One for the six

Monika Kabasele

The key

Lost somewhere

Skylark

Alain Caron

The lost foot

Slick shift

Dakota Staton

When lights are low

Willow weep for me

Let me know

But not for me

01.00

La Trasnoche Clásica

07.00

Momentos Musicales

Ralph Vaughan Williams

Enrique V, obertura de concierto

The London Brass Virtuosi / David Honeyball

Piotr Ilych Chaikovsky

Pas de six, del prólogo del ballet La bella durmiente, op.66a

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en do menor

Liana Serbescu, piano

Georg Frideric Handel

Trío sonata en Si bemol mayor, op.5, N°7

Adrian Butterfield y Oliver Webber, violines

Peter Collyer, viola

Katherine Sharman, cello

Laurence Cummings, clave

Claude Debussy

Danzas sagrada y profana para arpa y orquesta de cuerdas

Vera Badings, arpa

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, K.521

Duo Crommelynck

Charles Gounod

“La noche de Walpurgis”, ballet de la ópera Fausto

Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro / János Sándor

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de cámara de Estocolmo / Jorma Panula

09.00



Joseph Haydn

Sinfonía Concertante en Si bemol mayor, Hob.1 Nº105

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Hélène Grimaud, piano

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

10.00

George Geshwin

Rhapsody in Blue

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Baltimore / Marin Alsop

Ludwig van Beethoven

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Trío Beaux Arts

Georges Bizet

Dúo de Nadir y Zurga, de la ópera Los pescadores de perlas

Rolando Villazón, tenor

Ildar Abdrazakov, bajo barítono

Orquesta Metropolitana de Montreal / Yannick Nézet-Séguin

11.00

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición (orquestación de Ravel)

Gustavo Dudamel / Orquesta Filarmónica de Viena

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº2 en La mayor

Camerata Boccherini

12.00

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Carlos Guastavino

Sonatina para piano en sol menor

Luis Ascot, piano

Francisco Correa de Arauxo (compositor español de la primera mitad del siglo 17)

Todo el mundo en general

Hespèrion XX / Jordi Savall

13.00

Una Hora un Artista

Hoy: Sergei Nakariakov

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Leonard Bernstein

“The GreatLovers Displays Himself”, de On the Town

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Igor Stravinsky

Tango

Polly Ferman, pano

Johann Sebastian Bach

“Gavotas I y II”, de la Obertura para orquesta N°3 e Re mayor, BWV 1068

The English Concert / Trevor Pinnock

Wolfgang Camargo Guarnieri

“Danza negra”, de Tres danzas brasileñas

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

George Gershwin

Ondas del Rialto

William Bolcom, piano

Ottorino Respighi

“Passo mezzo e mascherada“, de la Suite N°1 de antiguas arias y danzas

Orquesta Sinfónica de Boston / Seizji Ozawa

Hugo Alfvén

“Danza de la pastora”, de la Suite de la ópera “El rey de la montaña”, op.37

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

César Franck

Danza lenta

Stephen Houg, piano

Grigoras Dinicu

Hora Staccato

Isaac Stern, violín

Alexander Zakin, piano

Leroy Anderson

Sarabanda

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Jón Leifs

Danza islandesa, op.11, N°2

Örn Magnússon, piano

Dimitri Shostakovich

“Galop”, de la opereta Cheryomushki, op.105

André Kostelanetz y su Orquesta

Léo Delibes

“Vals”, del ballet Copélia

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman

Johann Strauss II y Josef Strauss

Polca pizzicato, op.234

Orquesta Filarmónica de Viena / Willi Boskovsky

Darius MIlhaud

“Vendangueurs”, de la Suite provenzal

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

Aram Jachaturian

“Danza de la muchacha egipcia”, del ballet Espartaco

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / André Anichanov

Gerónimo Giménez

Intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Pablo Heras-Casado

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 20-10-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

07.00

Momentos musicales

Karl Goldmark

Sakuntala, obertura, op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Edvard Grieg

Valses caprichos, op.37

Eva Knardahl, piano

John Blackwood McEwen

“Las colinas de Heather”, para chelo y orquesta

Moray Welsh, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

Ottorino Respighi

Quinteto para vientos en sol menor

Ensamble Ex Novo de Venecia

08.00

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para flauta y piano en Sol Mayor, op.2, Nº2

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

Albert Lortzing

Obertura de la ópera “El cazador furtivo”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Alfred Walter

Carl Maria Von Weber

Nueve variaciones para piano sobre un tema popular ruso, op.40

Alexander Paley, piano

Guillaume Lekeu

Estudio sinfónico Nº1

Orquesta Filarmónica de Lieja y la Comunidad Francesa / Pierre Bartholomée

09.00

Henryk Wieniawski

Canción sin palabras y rondó elegante

Bartlomiej Niziol, violín

Andrzej Tatarski, piano

Jacques Ibert

Concertino da camera para saxo alto y once instrumentos

Daniel Gremelle, saxo alto

Ensamble Erwartung / Bernard Desgraupes

Juan Crisóstomo de Arriaga

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jesús López Cobos

Anthony Holborne

Pieza para laúd

Hopkinson Smith, laúd

10.00

Thomas Tellefsen (compositor y pianista noruego, 1823-1874)

Tres piezas para chelo y piano, op.32

Oyvind Gimse, chelo

Hävard Gimse, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta

Ad Mater, oboe

Concerto Amsterdam / Frans Brüggen

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Helen Huang, piano

11.00

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

Víctor Villadangos, guitarra

Cuarteto de Cuerdas de la Universidad de La Plata

Josef Myslivecek

Concierto para violín y orquesta en Re mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Dvorák Chamber Orchestra / Libor Pesek

Giuseppe Verdi

“Celeste Aida”, de la ópera Aida

Plácido Domingo, tenor

Orquesta New Philharmonia / Riccardo Muti

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº2 en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Isaac Stern, violín

John Steele Ritter, clave

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Façade -An entertainment de William Walton

13.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Louis Nicolas Clérambault

Orfeo, cantata Nº3 del Libro I de cantatas francesas

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº4 en Si bemol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

14.00

Antonin Dvorák

Romance para violín y orquesta de cámara en fa menor, op.11

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

15.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº8 en Si bemol mayor, D.112

Cuarteto Melos

Johannes Brahms

Dos canciones para contralto, viola y piano, op.91

Gabriele Preiser, contralto;

Ulrich Koch, viola;

Sachito Nakamura, piano

Georg Philipp Telemann

Suite para tres trompetas y orquesta en Re mayor

Wolfgang Basch, Albert Oesterle y Otto Blasaditsch, trompetas

Solistas Bach de Alemania / Helmut Winschermann

16.00

La Consigna

Antonín Dvořák

De Canciones gitanas, op.55:

“¿Por qué suena mi campana?”

“El bosque es silencioso”

Y “Canciones que me enseñó mi madre

Genia Kühmeier, soprano

Christoph Berner, piano

Henry Purcell

Abdelazar o La venganza del moro

The Parley of Instruments / Peter Holman

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº4 en Si bemol mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Sergei Prokofiev

Selección de Seis piezas sobre el ballet “Cenicienta”

Boris Berman, piano

17.00

En Modo Popular

Anónimo (s.XIII)

“Ven, Baco, ven” y “Cuando estamos en la taberna”, del manuscrito Carmina Burana

Clemencic Consort / René Clemencic

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Maurice Ravel

Cinco canciones populares griegas

Sabine Devieilhe, soprano

Alexandre Tharaud, piano

Joseph Canteloube

“La pastora en el campo” y ”Baïléro”, de las Canciones de Auvernia

Victoria de los Ángeles, soprano

Orquesta de los Conciertos Lamoureux / Jean-Pierre Jacquillat

Joseph Canteloube

“Lo fiolairé” (“La hilandera”), de Canciones de Auvernia

María Bayo, soprano

Orquesta Sinfónica de Tenerife / Víctor Pablo Përez

Luciano Berio

“Lo fiolairé” (“La hilandera”), de Canciones folklóricas

Cathy Berberián, soprano

Ensamble Juilliard

18.00

Clásicos a la Carta

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Antal Jancsovics

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

María Isabel Siewers, guitarra

Cuarteto Stamic de Praga

Hugo Wolf

En el extranjero

Stephan Genz, barítono

Roger Vignoles, piano

19.00

Música de Salón

Anónimo (ars nova italiano, s.XIV)

Mercy ou mort

Continens Paradisi

Friedrich Hartman Graf

Cuarteto para flauta y cuerdas en Sol mayor

Miembros del Ensamble Schönbrum

Napoléon Coste

La cacería de las sílfides

Carlos Groisman, guitarra

Charles Villiers Stanford

La Belle Dame sans merci

Janet Baker, mezzosoprano

Gerald Moore, piano

Hubert Parry

Proud Maisie y Mistress Mine, canciones

Janet Baker, mezzosoprano

Geofrey Parsons, piano

20.00

Momentos Musicales