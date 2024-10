Programación Fin de Semana

SÁBADO 12-10-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Clark Terry Quintet

The hymn

On the trail

Monday Michiru

Cycles

Pivot

The sound

Ewerton Oliveira y Zaza Desiderio

Raíz de mandioca

Acorda e vai

Benny Carter y Hank Jones

Wonderland

You are

Cleo Laine

I’ll get by

Stormy weather

Love is here to stay

01.00

La Trasnoche Clásica

Antonin Dvorák

Canciones bíblicas, op.99

Bernarda Fink, mezzosoprano;

Christoph Berner, piano

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº6, "Fantasías sinfónicas", H.343

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Michel Portal, clarinete

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Heitor Villa-Lobos

Sonata y fantasía N°1 para violín y piano, "Désésperance"

Jue Yao, violín;

Alfred Heller, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº2 en fa sostenido menor, op.16, "A la memoria de Liszt"

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Robert Schumann

Luna, amor de mi alma, op.104, Nº1

Canción de la noche, op.96, Nº1

Arribo y partida, op.90, Nº3

Mi radiante estrella, op.101, Nº4

Paul Eswood, contratenor; Nicholas McGegan, piano

Johann Kaspar Mertz

Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Johann Strauss

Vals de París, op.101

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austro, piano

Johann Stamitz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon

William Lawes

Junta tus pimpollos

Anónimo francés

Mignonne allons

Philipp Rosseter

¿Cuándo el amor no es sino duelo?

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Antonio Salieri

Sinfonía en Si bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº5 en mi menor, BWV 810

András Schiff, piano

07.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Robert Schumann

Escenas del bosque, op.82 (1839)

Claudio Arrau, piano

Charles Griffes

Tres poemas de Fiona McLeod

Barbara Quintiliani, soprano

Orquesta Filarmónica de Búfalo / Joann Falletta

08.00



Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor

Marc-André Hamelin, piano

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Arnold Bax

Trío en Si bemol mayor

Trío Gould

09.00



Antonín Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Hagen

François Couperin

Concierto Nº6 de la serie Les Goûts-réünis

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Mili Balakirev

“En Bohemia”, obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

10.00

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

George Butterworth

“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Guastavino

Bailecito

Alfredo Corral, piano



11.00

Beethoven

Sinfonía N°7

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Agustín Barrios

Tres piezas para guitarra

John Williams

Giulio Caccini

Odi Euterpe

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Ensamble Private Musicke

12.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Tátrai

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

13.00

Una Hora un Artista

Hoy: Barbara Hannigan

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Emmerich Kálmán

Selección de la opereta La condesa Maritza

Anneliese Rothenberger y Eda Moser y Olivera Miljakovic, sopranos

Nicolai Gedda y Willi Brokmeier, tenores

Kurt Boehme, bajo

Coro de la Ópera del Estado de Munich

Orquesta Sinfónica Graunke / Willy Mattes

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 13-10-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Heinrich Franz von Biber

Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Georg Muffat

Concerto grosso Nº3 en La mayor, de Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

07.00

Momentos musicales

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y cuerdas en Fa mayor, op.9, Nº3

Pierre Pierlot y Jacques Chambon, oboes

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Alexander Alyabiev (compositor y pianista ruso, 1787 -1851)

Sonata para violín y piano en mi menor

Lievon Ambarpumyan, violín

Mikhail Voskresensky, piano

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca para orquesta Nº3, op.47, "Dalecarliana"

Orquesta Filarmónica de Estocolmo / Stig Westerberg

08.00

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor,

op.48

Eduard Brunner, clarinete

Gerhard Oppitz, piano

Nicolaus Bruhns (compositor alemán, 1665-1697)

“Todo el mundo alabe al Señor”

Martin Klietmann, tenor

Capella Savaria / Pál Németh

Jean Sibelius

Karelia, suite para orquesta op.11

Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu

Hong Nan-pa (compositor coreano, 1898 - 1941)

Primavera en mi ciudad natal

Zequinha de Abreu (compositor brasileño, 1880 – 1935)

Tico-Tico no fubá

EunJi Yoo, guitarra

HoJin Lee, guitarra

09.00

Camille Saint-Saëns

El Carnaval de los animales

Martha Argerich y Antonio Pappano, pianos

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

Francesco Petrini

Dúo para flauta y arpa en Mi bemol mayor, op.30

Jean-Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

Stanislaw Moniuszko

Cuarteto Nº1 en re menor

Cuarteto de Varsovia

Frederic Curzon

Saltarello para piano y orquesta

Silvia Copová, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

10.00

Marianna Martines (compositora austriaca, 1744 – 1812)

"Berenice, ah che fai?"

Nuria Rial, soprano

Ensamble La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº11 en La mayor, op.6, Nº11

I Musici

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Sviatoslav Richter, piano

11.00

Paul Constantinescu

Balada del bandido para chelo y orquesta

Alexandra Gutu, chelo

Orquesta Filarmónica "Banatul" de Timisoara / Remus Georgescu

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Felix Mendelssohn

Mar calmo y próspero viaje, op.27

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

John Dowland

Selección de canciones

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Benvenuto Cellini

13.00

Momentos Musicales

Michele Stratico

Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Friedrich Kuhlau

Gran sonata concertante para flauta y piano en la menor, op.85

Peter-Lukas Graf, flauta;

Zsuzsana Sirokay, piano

Ariel Ramírez

La tristecita, zamba

Juan Falú, guitarra

14.00

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Karl Münchinger

Darius Milhaud

Dúo concertante para clarinete y piano, op.351

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

15.00

Giacomo Puccini

Capricho sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Krystian Zimerman, piano

16.00

La Consigna

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera Lucio Silla

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Sonata de cámara N°2 en do menor

Ensamble Musica Fiorita / Daniela Dolci

Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras:

op.19, N°1 T. 2 03.07

op.53, N°3 T. 8 02.52

op.67, N°2 T. 11 02.50

op.67, N°6 T. 13 02.19

op.102, N°6 T. 19 02.52

Javier Perianes, piano

17.00

En Modo Popular

Tradicional ruso

Canción de los barqueros del Volga

Coro Masculino Optina Pustyn de San Petersburgo / Alexander Sveshnikov

Alexander Glazunov

Stenka Razin, op.13, poema sinfónico

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alberto Williams

“El rancho abandonado”, de la Suite En la sierra, op.32, para piano

Valentín Surif, piano

Béla Bartók

Allegro barbaro, para piano (1911)

Zoltán Kocsis, piano

Alberto Ginastera

“Danza del gaucho matrero”, de Tres danzas argentinas, op.2, para piano

Cecilia Pillado, piano

Hans Werner Henze

Cinco canciones napolitanas, sobre poemas anónimos del siglo XVIII, para barítono y orquesta de cámara

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Berlín / Richard Krauss

18.00

Clásicos a la Carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº14 en Sol mayor, K.387, "Cuarteto Haydn Nº1"

Cuarteto Bartók

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La urraca ladrona

Orquesta Sinfónica de Budapest / Adam Fischer

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2

Marc-André Hamelin, piano

19.00

Música de Salón

Franz Anton Hoffmeister

Dúo para flauta y viola en Fa mayor

Brigitte Buxtorf, flauta

Christine Sorensen, viola

Mili Balakirev

En el lago, Mi inquieto corazón, El sueño de Selim, Canción española y Yo lo amaba, canciones

Olga Borodin, mezzosoprano

Larissa Gergieva, piano

Percy Grainger

Suite escandinava, para chelo y piano

Stephen Orton, chelo

Hamish Milne, piano

Edmond Dédé

Ensueño campestre,

Cepillen a los perros

Mefistófeles enmascarado.

Hot Springs Music Festival / Richard Rosenberg

20.00

Momentos Musicales