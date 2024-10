Programación Fin de Semana

SÁBADO 05-10-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Bob Brookmeyer

There will never be another you

You took advantage of me

He ain’t got rhythm

Vanisha Gould

What a little moonlight can do

Aisha

Monk’s dream

The Shaolin Afronauts

The simien fox

Bebe and Lorraine

Archie Shepp y Mal Waldron

Nice work if you can get it

I only have eyes for you

Peggy Lee

Things are swinging

It’s a wonderful world

Life is for living

01.00

La Trasnoche Clásica

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola; Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

George Frideric Handel

Rinaldo, HWV 7. "Lascia ch'io pianga"

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"

Orquesta Filarmónica de Hungría / Janos Ferencsik

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77

Gergely Sárközy, clave laúd

Ignaz Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

John Corigliano

Concierto para piano y orquesta

Barry Douglas, piano

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Cesar Franck

Trío Nº2, op.1, Nº2, M.2, "Trío de salón"

Mariana Sirbu, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.160, Suiza

Alfred Brendel, piano

Charles Villiers Stanford

Sinfonía Nº3 en fa menor, "Irlandesa", op.28

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

William Byrd

Fantasía Nº2

Rose Consort of viols

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1 en La bemol mayor, op.29

Impromptu para piano Nº2 en Fa sostenido mayor, op.36

Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, op.51

Impromptu para piano Nº4 en do sostenido menor, op.66 (póstumo), "Fantasía impromptu"

Claudio Arrau, piano

07.00

Momentos Musicales

Daniel François Auber

Obertura de la ópera El caballo de bronce

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, R.450

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ferdinand Ries (alemán, 1784-1838)

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Bedrich Smetana

“El Moldava”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

08.00



Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Sonata para piano en Fa mayor

Nina Gade, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

09.00



Hector Berlioz

Obertura de la ópera Benvenuto Cellini

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet Séguin

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Ensamble Convivium

Charles-Valentin Alkan (compositor y pianista francés, 1813-1888)

El tambor suena en los campos, op.50

Ronald Smith, piano

11.00

Alexander Glazunov

Cuarteto para cuerdas Nº4 en la menor, op.64

Cuarteto Shostakovich

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº2

Academia de Música Antigua de Berlín

Charles Goounod

Aria de Romeo, de la ópera Romeo y Julieta

Jules Massenet

“Pourquoi me réveiller”, de la ópera Werther

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta de la Opera Estatal de Baviera / Bertrand de Billy

12.00

Antonín Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Julia Fischer, violín

Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman



Claude Debussy

En blanco y negro

Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos

Anónimo

Cachúa (Improvisación sobre una melodía recogida por Baltasar Martínez de Compañón, Obispo de la Diócesis de Trujillo, en el siglo 18)

Hespèrion XXI / Jordi Savall

13.00

Una Hora un Artista

Hoy: Aldo Antognazzi

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Frédéric Chopin

Vals en Fa mayor, op.34, N°3

Cyprien Katsaris, piano

Edvard Grieg

Danza noruega N°2

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Alberto Ginastera

“Danza del viejo boyero”, de Tres danzas argentinas, op.2

Miriam Conti, piano

Igor Stravinsky

Ragtime, para once instrumentos

Ensamble de Cámara Columbia / Igor Stravinsky

Johannes Brahms

Danzas húngara N°6

Katia y Marielle Labèque , piano a 4 manos

Hermanas Labèque, piano a cuatro manos

Wolfgang Amadeus Mozart

Danza alemana para orquesta en Do mayor, K.605, Nº3, "El paseo en trineo"

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Heitor Villa-Lobos

“Schottisch-Chôro”, de la Suite popular brasileña

Dagoberto Linhares, guitarra

Aram Jachaturian

“Galop”, de la Suite Mascarada

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Santiago de Murcia

La jota

Pat O’Brien y Steve Player, guitarras barrocas

Pedro Stevan, percusión

Ernesto Lecuona

La comparsa

Beatriz Balzi, piano

John Dowland

Pavana y Gallarda

Nigel North, laúd

Sergei Prokofiev

“Danza de las muchachas con lilas”, del ballet Romeo y Julieta, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Aaron Copland

“Hoe down”, de Rodeo

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Maria Theresia von Paradis

Siciliana

Nathan Milstein, violín

Arthur Balsam, piano

Georges Bizet

“Farándola”, de La arlesiana

Orquesta Boston Pops / Arhur Fiedler

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 06-10-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Variaciones sobre melodías escocesas

Valery Kamishov, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos, op.34 (versión original)

Solistas de Berlín

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

03.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Isaac Stern, violín;

Eugene Istomin, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

04.00

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

05.00

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata

Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Sinfonía Nº10 en Mi bemol mayor, WoO 8

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

06.00

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Helmut Zacharias, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Franz Lachner

Quinteto de vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Momentos musicales

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El barbero de Sevilla

Orquesta Sinfónica de Budapest / Ádám Fischer

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Antal Jancsovics

Joseph Haydn

Partita para octeto de vientos en Fa mayor, Hob.II:F7

Octeto Albert Schweitzer

08.00

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Howard Hanson (compositor estadounidense, 1896 – 1981)

Suite Merry Mount

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Tomaso Albinoni

Sonata para violín y continuo en Re mayor, op.6, Nº2

Trío Locatelli

Jan Ladislav Dussek

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº3

Howard Shelley, piano

Orquesta de Ulster / Howard Shelley

09.00

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Luis Gianneo

Cinco piezas para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Guillaume Lekeu

Molto adagio

Cuarteto Debussy

Carl Maria von Weber

Pieza de concierto para piano y orquesta en fa menor, op.79

Peter Rösel, piano

Staatskapelle Dresden / Herbert Blomstedt

10.00

Sébastien de Brossard

Retribue servuo tuo

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Igor Stravinsky

Oda. Canto elegíaco en tres partes

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

11.00

Franz Berwald

Pieza de concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.2

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Michael Haydn

Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor

Helmut Löchel, viola

Rolf Döhler, chelo

Barbara Sanderling, contrabajo

Charles Gounod

Música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Marco Munih

Sergei Rachmaninov

Preludios para piano

Vladimir Ashkenazy, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La Tercera de Mahler

13.00

Momentos Musicales

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº13 en Sol mayor, op.106

Cuarteto Alban Berg

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D.157

Radu Lupu, piano

14.00

Jean Baptiste Stuck

Heráclito y Demócrito

Jennifer Smith, soprano;

Thierry Felix, barítono

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Maria João Pires, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals del primer acto de El lago de los cisnes

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sergiu Comissiona

15.00

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIa:1

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marcel Larrieu, flauta;

Wieland Kuijken, clave

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Michel Corrette

“La cuadrilla”, Concierto cómico en La mayor, op.8, N°4 (1733)

Ensamble Arion / Claire Guimond

Ernesto Nazareth

Odeón, Atrevida y Resbalando, tangos brasileños

Polly Ferman, piano

Manuel de Falla

El amor brujo (versión definitiva para orquesta sinfónica, 1925)

Nati Mistral, mezzosoprano

Orquesta New Philharmonia / Rafael Frübeck de Burgos

Caspar Diethelm

Suite de variaciones sobre la canción folklórica suiza ”El tulipán más hermoso”, para dos violines (1993)

Sibylle Tschopp y Mirjam Tschopp, violín

18.00

Clásicos a la Carta

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4 Hob.III:78, "Aurora"

Cuarteto Amadeus

Selección de valses y marchas de Johann Strauss padre e hijo

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

19.00

Música de Salón

Francesco Provenzale

Lamento de la reina de Suecia

Anne-Sofie von Otter, mezzosoprano

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Hyacinthe Jadin

Cuarteto en fa menor, op.1, Nº3

Cuarteto Franz Joseph

Osip Kozlovsky

Ah, sìl est dans votre village, canción

Polonaise – Fantaisie Nº1

Placido zeffiretto, canción

Olga Pasichnyk, soprano

Musica Petropolitanita

Edward Elgar

Cinco intermedios para quinteto de vientos

The Athena Ensemble

20.00

Momentos Musicales