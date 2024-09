Programación Fin de Semana

SÁBADO 21-09-2024

00.00

Trasnoche Jazz

01.00

La Trasnoche Clásica

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359

Variaciones para violín y piano sobre la canción "Helàs, j'ai perdu mon amant", K.360

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.125

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

César Franck

Sinfonía en re menor, M.48

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3

Anne-Sophie Mutter, violín

Mstislav Rostropovich, chelo

Bruno Giurana, viola

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809

András Schiff, piano

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89

Maureen Jones, piano

Quinteto Fauré de Roma

Luigi Boccherini

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.12, Nº2

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en Re mayor, Hob.VIIb:2

Miklós Perényi, chelo

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La italiana en Argel

Academy of St. Martin int the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss

Burleske para piano y orquesta en re menor

Marc-André Hamelin, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlin / ilan Volkov

Marcel Grandjany

Fantasía para arpa

Yolanda Kondonassis, arpa

Richard Wagner

“Murmullos de la selva” del acto II de Sigfrido

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Dominique Merlet, piano

08.00



Edward Elgar

Cuatro danzas para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Joaquín Turina

Danzas gitanas para piano, op.55

Jordi Masó, piano

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64

Isaac Stern, violín

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

09.00



Ignaz Pleyel

Cuarteto en sol menor, op.2, Nº3

Cuarteto Enso

Antonin Dvorák

Suite Americana, op.98b

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6, de la colección “La Cetra”

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

10.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Agustín Barrios Mangoré

Tres piezas para guitarra: Madrigal, Minuet y Mazurka apasionada

John Williams, guitarra

Giulio Caccini

Odi, Euterpe, il dolce canto

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Ensamble Private Musicke



11.00

Franz Liszt

"Tasso: Lamento y Triunfo", poema sinfónico Nº2

Orquesta Filármónica de Berlín / Herbert Von Karajan. (Grabación: 1976)

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en Si menor, K.540

Claudio Arrau, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº14 en La mayor, op.21, Nº6, Gerard 498

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople



12.00

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

George Butterworth

“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

13.00

Una Hora un Artista

Hoy: il Giardino Armónico

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Johann Sebastian Bach

Fuga para órgano en Do mayor, “Gija”, BWV 577

Edward Power Biggs, órgano

Károl Lipiñski

Tres polonesas, op.9, para cuarteto

Konstanty Andrzej Kulka y Andrzej Gebski, violín

Grzegorz Chmielewski, viola

Andrzej Wróbel, chelo

Maximilian Steinberg

Suite sinfónica del ballet Las metamorfosis, op.10, basado en OvIdio (1913)

American Symphony Orchestra / Leon Bostein

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 22-09-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Harald Saeverud

Quinteto para vientos Nº2, op.56

Quinteto de Vientos de Bergen

Francesco Geminiani

Concerto grosso en La mayor, op.2, Nº6

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº3 en La mayor, op.69

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Igor Stravinsky

Suite El pájaro de fuego

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Julián Aguirre

De la colección Aires Nacionales Argentinos, “Cinco tristes” y “Huella”

Polly Ferman, piano

Samuel Barber

Reencarnaciones, op.16

Estudio Coral de Buenos Aires / Carlos López Puccio

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de la Radio Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

Dos piezas para violín y piano, op.2

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Radu Lupu, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba;

Bruno Cocset, bajo de violín,

Michael Behringer, clave

Louis Spohr

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

07.00

Momentos musicales

Frederic Curzon

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº4 en Re mayor, Hob.VIII

Dale Clevenger, corno

Franz Liszt Chamber Orchestra / János Rolla

08.00

François Couperin

Segunda lección de tinieblas

Véronique Gens, soprano

Les talens lyriques / Christophe Rousset

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Carlos Baguer (compositor español, 1768-1808)

Sinfonía Nº13 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Edward Elgar

Cuatro danzas

Ensamble Athenas

09.00

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Georges Bizet

Suite de La Arlesiana Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Liubliana / Anton Nanut

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº9

Ensamble Convivium

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Do mayor, K.285b

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

10.00

Camargo Guarnieri

Tres danzas para orquesta

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Maximiliano Valdés

Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

11.00

Kurt Weill

“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos

Wolfgang Neuss, cantante

Orquesta de la Emisora de Berlín Libre / Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Jean-Philippe Rameau

Selección de la ópera “Hipólito y Aricia”

Les Arts Florissants / William Christie

Ignacio Cervantes (compositor cubano que vivió entre 1847 y 1905)

Piezas para piano

Polly Ferman, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La Valse de Maurice Ravel

13.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº25 en sol menor, K.183

Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Seong-Jin Cho, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en do menor, op.11, Nº5, R.202

Salvatore Accardo, violín

I Musici

14.00

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38

Sol Gabetta, chelo

Hélène Grimaud, piano

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Nelson Goerner, piano

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Adela González-Campa, castañuelas

15.00

Edvard Grieg

Sinfonía en do menor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38 (versión original)

Boris Berman, piano

16.00

La Consigna

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo, op.8, N°1, “La primavera”

Europa Galante

Fabio Biondi, violín y dirección

Henryk Wieniawski

Leyenda para violín y piano, op.17

Jiyoon Lee, violín

Henry Kramer, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Alexis Kossenko, flauta

Ensamble Les Ambassadeurs

Sergei Rachmaninov

Etudes tableaux op.39:

N°3 en fa sostenido menor T. 11 03.09

N°4 en si menor T. 12 03.23

N°5 en mi bemol menor T. 13 05.31

Vladimir Ovchinnikov, piano

17.00

En Modo Popular

Tyling

En Andernach

Landini Consort

Jacob Obercht

En Andernach

Landini Consort

Joseph Joachim

Melodías hebreas. Impresiones sobre los poemas de Haydn, op.9, para viola y piano (1854)

Anna Barbara Dütschler, viola

Marc Marc Pantillon, piano

Heitor Villa-Lobos

“Fuga (Conversa)”, de la Bachiana brasileña N°1, para ocho cellos (1930)

Los Chelistas de la Filarmónica de Berlín

Eduard Tubin

Sinfonieta sobre temas estonios en Do mayor (1940)

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

18.00

Clásicos a la Carta

Johann Sebastian Bach

Selección La pasión según San Mateo

Margaret Marshall, soprano

Carolyn Watkinson, contralto

Ensamble Vocal y Orquesta de Cámara de Lausanne / Michel Corboz

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Emanuel Ax, piano

Cuarteto de Cleveland

19.00

Música de Salón

Tarquinio Merula

En la lira del amor, de la colección Madrigales y otras músicas concertantes

Adriana Fernández, soprano

Ensamble Les Saqueboutiers

Enemmond Gaultier

La cascada, para laúd

Hopkinson Smith, laúd

Edvard Grieg

Danzas noruegas, op.35, para piano a cuatro manos

Eva Knardahl y Kjell Ingebretsen, piano

George Butterworth

Seis can canciones de “Un muchacho de Shropshire”, de A.E.Housman

Bryn Terfel, barítono

Malcolm Martineau, piano

20.00

Momentos Musicales