Programación Fin de Semana

SÁBADO 14-09-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Greg Chako

Inspiration blues

Integration

Roxana Amed

Then we built a home

Una plegaria

Those horses running in the mist

Léon Phal

Fuck yeah

Balanced action

Chick Corea y Bela Fleck

Remembrance

Bemsha swing

Gabrielle Stravelli

Did I remember

June night

They all laughed

01.00

La Trasnoche Clásica

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Gabriel Fauré

Madrigal a cuatro voces, op.35

Grupo Vocal de Francia / John Alldis

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Sergei Prokofiev

Sarcasmos, op.17

Boris Berman, piano

Jeremiah Clarke

Blest be those sweet regions

Concerto Vocale / René Jacobs

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Wilhelm Kempff, piano

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en la menor, op.4, Nº5

Cuarteto Purcell

Camille Saint-Saëns

Concierto para violín y orquesta Nº3 en si menor, op.61

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Jean Françaix

Pequeño cuarteto para dos clarinetes, corno di basetto y clarinete bajo

Eddie Daniels, Sabine Meyer, clarinetes

Wolfgang Meyer, corno di basetto

Reiner Wehle, clarinete bajo

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Giuseppe Verdi

Cuarteto en mi menor

Cuarteto Vermeer

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Shlomo Mintz, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº2 en Do mayor

Cuarteto David

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº26 en Re mayor, K.537, "Coronación"

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de la Fundación Gulbenkian de Lisbonne / Theodor Guschlbauer

07.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Fidelio, obertura op.72b

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Valses op.34, N°2 y N°3

Vals op.64, N°3

Y Vals op.69, N°1

Nikita Magaloff, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en sol menor

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco;

Bob Van Asperen, clave

08.00



Joseph Haydn

Dos arias de concierto: “Dica pure chi vuol dire” y “Signor, voi sapete”

Nuria Rial, soprano

Orquesta Barroca L’Orfeo / Michi Gaigg

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Alexander Scriabin

El Poema del Extasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

09.00



George Frederick Pinto (compositor inglés, 1785-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Mauro Giuliani

“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116

Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

10.00

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa Nº1 en La mayor, BWV806

András Schiff, piano

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Malcolm Arnold

Concierto para dos violines y orquesta de cuerdas, op.77

Alberto Lysy y Sophia Reuter, violines

Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin

11.00

Sergei Rachmaninov

Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39

Murray Perahia, piano

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, R.467

Peter Whelan, fagot

La Serenissima / Adrian Chandler

12.00

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Pablo Barragán, clarinete

Juan Pérez Floristán, piano

Leo Weiner (compositor húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

Ottorino Respighi

Fantasía eslava para piano y orquesta en sol menor

Geoffrey Tozer, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

13.00

Una Hora un Artista

Hoy: Antonio Florio y la Capella Neapolitana

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Edvard Grieg

Cuarto movimiento – Lento. Presto al saltartello – del Cuarteto, op.27

Cuarteto de Cuerdas Oslo

Alberto Ginastera

“Los guerreros” del tríptico sinfónico Ollántay

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Marin Marais

Danzas de la Suite para viola da gamba y clave en si menor

Lawrence Dreyfus, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Alexander Tansman

Danza de la bruja

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourge, oboe

Michel Portal, clarinete

Amaury Wallesz, fagot

Pascal Rogé, piano

Jules Massenet

Música de ballet de la ópera El cid

Orquesta National Philharmonic / Richard Bonynge

20.00

Momentos Musicales

DOMINGO 15-09-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams

Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)

Hermann Kretzschmar, piano

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos musicales

Frederic Curzon

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº4 en Re mayor, Hob.VIII

Dale Clevanger, corno

Franz Liszt Chamber Orchestra / János Rolla

08.00

François Couperin

Segunda lección de tinieblas

Véronique Gens, soprano

Emmanuel Balsa, viola da gamba

Christophe Rousset, órgano

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Carlos Baguer (compositor español, 1768-1808)

Sinfonía Nº13 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Edward Elgar

Cuatro danzas

Ensamble Athenas



09.00

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Georges Bizet

Suite de La Arlesiana Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº9

Ensamble Convivium

Franz Berwald

Septeto en Si bemol mayor

Consortium Classicum

10.00

Camargo Guarnieri

Tres danzas para orquesta

Orquesta Sinfónica Simón Bolivar / Maximiliano Valdés

Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

11.00

Kurt Weill

“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos

Wolfgang Neuss, cantante

Orquesta de la Emisora de Berlín Libre / Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Ignacio Cervantes

Piezas para piano

Polly Ferman, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Salomé de Richard Strauss

13.00

Momentos Musicales

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín;

Jaap der Linden, viola da gamba;

Richard Eggar, clave

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Maurizio Pollini, piano

14.00

Franz Schubert

A la música, D.547

Canción del peregrino, D.789

De la compasión de María, D.632

Ian Bostridge, tenor;

Leif Ove Andsnes, piano

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"

Evgeny Kissin, piano

15.00

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

François Couperin

Undécimo concierto para oboe y bajo continuo

Ensamble Couperin

Le goût réunis

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Charles Tessier

Bransle de village y Bransle de Lorena

Le PoèmeHarmonique / Vincent Dumestre

Felix Mendelssohn

Sinfonía N°4 en La mayor, op.90, “Italiana”

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Grazyna Bacewicz

“Oberek”, N°1 de Momentos musicales, para violín y piano (1961)

Bomsori Kim, violín

Julia Okruashvili, piano

Roberto Sierra (1953)

Memorias tropicales (1985)

Cuarteto Latinoamericano

18.00

Clásicos a la Carta

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351

London Classical Players / Roger Norrington

Gustav Mahler

“Adagietto” de la Sinfonía Nº5

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Philharmonia Orchestra / Louis Frémaux

19.00

Música de Salón

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y continuo en sol menor, “El trino del diablo”

Elizabeth Wallfisch, violín

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

Franz Xaver Mozart

Ocho canciones alemanas

Barbara Bonney, soprano

Malcom Martineau, piano

Alexander Borodin

Sonata para chelo y piano en si menor

Otto Kérstesz, chelo

Ilona Prunyi, piano

20.00

Momentos Musicales