Programación Fin de Semana

SÁBADO 07-09-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Dave Brubeck Quartet

Heigh ho, de la película “Blancanieves”

When you wish upon a star, de “Pinocho”

So this is love, de la película “Cenicienta”

Torsten Goods

Lover

Falling in love with love

Bye bye blues

Igor Willcox

The scare

Jacky Terrasson y Stéphane Belmondo

You don’t know what love is

In your own sweet way

Bobby Solo

The lady is a tramp

Days of wine and roses

Reconsider baby

01.00

La Trasnoche Clásica

Antonin Dvorák

Canciones bíblicas, op.99

Bernarda Fink, mezzosoprano;

Christoph Berner, piano

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº6, "Fantasías sinfónicas", H.343

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Michel Portal, clarinete

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº1 en fa menor, op.10

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Heitor Villa-Lobos

Sonata y fantasía N°1 para violín y piano, "Désésperance"

Jue Yao, violín;

Alfred Heller, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº2 en fa sostenido menor, op.16, "A la memoria de Liszt"

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Robert Schumann

Luna, amor de mi alma, op.104, Nº1

Canción de la noche, op.96, Nº1

Arribo y partida, op.90, Nº3

Mi radiante estrella, op.101, Nº4

Paul Eswood, contratenor; Nicholas McGegan, piano

Johann Kaspar Mertz

Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Johann Strauss

Vals de París, op.101

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austro, piano

Johann Stamitz

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon

William Lawes

Junta tus pimpollos

Anónimo francés

Mignonne allons

Philipp Rosseter

¿Cuándo el amor no es sino duelo?

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Antonio Salieri

Sinfonía en Si bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº5 en mi menor, BWV 810

András Schiff, piano

07.00

Momentos Musicales

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano



Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y orquesta en Fa mayor, op.9, Nº3

Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D.157

Radu Lupu, piano

Henry Purcell

Chacona en sol menor

Accademia Bizantina / Stefano Montanari

09.00



Seguimos compartiendo estos Momentos musicales, hasta el mediodía, por Nacional Clásica.

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Gringolts

Cecile Chaminade (compositora francesa: 1857-1944)

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

10.00

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

William Boyce

Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Claude Debussy

Estampas

Zoltán Kocsis, piano

11.00

Johan Kvandal (compositor noruego: 1919 – 1999)

Noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº1, op.54

Ensamble de Vientos de Noruega

Einar Schoeyen, contrabajo

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Jerusalén

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Javier Perianes, piano

12.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Benedetto Ferrari (compositor italiano: 1597 - 1681)

Amanti, io vi so dire

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse

13.00

Una Hora un Artista

Hoy: Glenn Gould

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Momentos Musicales

23.00

Música para Bailar

Anónimo italiano

In Pro, estampida

Ensamble Unicorn de Viena

Johann Georg Pisandel

Fantasía Imitación de los caracteres de la danza

Orquesta Barroca de Hamburgo / Gottfried von der Goltz

Ernesto Halffter

Sonatina. Ballet en un acto (1928)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria / Adrian Leaper

Ana Rodrigo, soprano.

DOMINGO 08-09-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Arnold Schoenberg

Tres piezas para piano, op.11

Mitsuko Uchida, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para violín Nº1 en si menor, BWV 1002

Hilary Hahn, violín

Camille Saint-Saëns

Trío para violín, chelo y piano Nº2 en mi menor, op.92

Trío Florestan

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta y coro femenino, L.91

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Alexander Dmitriev

Michel Mazuel

Suite para orquesta en Sol mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº2 en Re mayor, op.94a (basada en la sonata para flauta y piano)

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Pierre Attaignant

Turdión, Pavana y Gallarda

Collegium Aureum

Vasily Kalinnikov

Sinfonía Nº2 en La mayor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11

Cuarteto Borodin

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y continuo en la menor

Jed Wentz, flauta

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Kirsten Flagstad, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Sir Adrian Boult

Andreas Hammerschmidt

Suite Nº1

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

07.00

Momentos musicales

Frederic Curzon

Robin Hood, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Joseph Haydn

Concierto para corno y orquesta Nº4 en Re mayor, Hob.VIII

Dale Clevanger, corno

Franz Liszt Chamber Orchestra / János Rolla

08.00 -

François Couperin

Segunda lección de tinieblas

Véronique Gens, soprano

Emmanuel Balsa, viola da gamba

Christophe Rousset, órgano

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

Carlos Baguer (compositor español, 1768-1808)

Sinfonía Nº13 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Edward Elgar

Cuatro danzas

Ensamble Athenas

09.00

Johan Svendsen

Romance para violín y orquesta de cuerdas, op.26

Kenneth Sillito, violín

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Georges Bizet

Suite de La Arlesiana Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en La mayor, op.5, Nº9

Ensamble Convivium

Franz Berwald

Septeto en Si bemol mayor

Consortium Classicum

10.00

Camargo Guarnieri

Tres danzas para orquesta

Orquesta Sinfónica Simón Bolivar / Maximiliano Valdés

Louis Ferdinand

Gran trío en Mi mayor, op.10

Trío Göbel de Berlín

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

11.00

Kurt Weill

“La balada de Mackie el Navaja” de La ópera de los tres centavos

Wolfgang Neuss, cantante

Orquesta de la Emisora de Berlín Libre / Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Ignacio Cervantes

Piezas para piano

Polly Ferman, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La Sonata Concord de Charles Ives

13.00

Momentos Musicales

Joseph Haydn

Cuarteto Nº36 en Si bemol mayor, op.50, Nº1, Hob.III:44

Cuarteto Lindsay

Claude Debussy

Gigas, N°1 de Imágenes para orquesta

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

Johannes Brahms

Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24

Claudio Arrau, piano

14.00

Antonin Dvorák

Rondó

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Mitsuko Uchida, piano

15.00

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809

András Schiff, piano

16.00

La Consigna

Jacques Offenbach

Obertura de La gran duquesa de Gerolstein

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en La mayor, K.298

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Maurice Ravel

La valse

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Yannick Nézet-Séguin

Frédéric Chopin

Polonesa en do sostenido menor, op.26 No.1

Rafał Blechacz, piano

Frédéric Chopin

Polonesa en La mayor, op.40 No.1

Polonesa en La bemol mayor, op.53

Rafał Blechacz, piano

17.00

En Modo Popular

Joseph Haydn

Segundo movimiento del Cuarteto en Do mayor, op.52, N°2

Cuarteto Festetics

Joseph Haydn

“Rondó a la húngara”, del Trío en Sol mayor, Hob. XV:2

Trío Wanderer

Joseph Haydn

Tercer movimiento de la Sinfonía N°93 en Re mayor

Tha Hanover Band / Roy Goodman

Sergei Rachmaninov

“Slava” (“Gloria”), de Seis piezas para piano a cuatro manos, op.11

Vladimir Ashkenazy y Vovka Ashkenazy, piano

Modest Mussorgsky

“Escena de la coronación”, de la ópera Boris Godunov

Nikolai Putilin, bajo

Konstanti Pluzhnikov, tenor

Coro y Orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo / Valery Gergiev

Ludwig van Beethoven

Cuarteto N°8 en mi menor, op.59, N°2, “Razumovsky”

Cuarteto Emerson

Inocente Carreño

Suite N°2 para guitarra (“Vals”, “Serenata”, “Merengue” y “Danza”)

Nirse González, guitarra

18.00

Clásicos a la Carta

Johann Sebastian Bach

Selección de Las Variaciones Goldberg, BWV 988

Rosalyn Tureck, piano

Engelbert Humperdinck

Selección de la ópera Hansel y Gretel

Lucia Popp, soprano

Norma Burrowes, soprano

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Julia Hamari, mezzosoprano

Anny Schlemm, alto

Walter Berry, bajo-barítono

Niños cantores de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

19.00

Momentos musicales

23.00

Música De Salón

Robert de Visée

Chacona

Alba Schoijet, tiorba

Henry Purcell

“See how the glitt’ing ruler“, de Arise, my muse. Oda para el cumpleanos de la reina María

Johannes Reichert. contratenor

Imerlin Heisecke, viola da gamba

Christophe Anselm Noll, clave

Johann Christian Bach

Sinfonía para vientos N°1 en Mi bemol mayor

Consortoium Classicum

Franz Schubert

El pastor en la roca, D.965

Elly Ameling, soprano

Heinz Deinzer, clarinete

Jörg Demus, piano

Julián Aguirre

Aires nacionales argentinos. Primer cuaderno, op.17

Alfredo Corral, piano