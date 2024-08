Programación Fin de Semana

SÁBADO 31-08-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Hendrik Meurkens

Belgian beer at dawn

Meurk’s mood

Mayte Alguacil

I was doing all right

I’ve got the world on a string

What a little moonlight can do

Pablo Baggini

Aromas familiares

Llegando al cruce

Joe Lovano y Hank Jones

Soultrane

Budo

Billy Eckstine

Lonesome lover blues

Jelly jelly

Little mama

01.00

La Trasnoche Clásica

Benjamin Britten

Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2

Douglas Boyd, oboe

Cuarteto Endellion

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Cuatro piezas para piano, op.119

Radu Lupu, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

César Franck

Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1

Mariana Sirbu, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Hubert Parry

Sinfonía Nº3 en Do mayor "Sinfonía inglesa"

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

Franz Benda

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Mijail Glinka

Vals en Sol mayor

Valery Kamishov, piano

Cecile Chaminade

Trío Nº2 en la menor, op.34

Trío Tzigane

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Re mayor, TWV 55:D19

The English Concert / Trevor Pinnock

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Claude Debussy

En blanco y negro, L.134

Martha Argerich, piano

Stephen Kovacevich, piano

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº1 en Si bemol mayor, op.45

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

07.00

Momentos Musicales

Edouard Laló

Obertura de la ópera El rey de Ys

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº3 en la menor

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para dos oboes, dos cornos y orquesta en Mi bemol mayor

The Hannover Band / Anthony Halstead

Astor Piazzolla

“Café 1930”, de Historia del tango

Alfredo Marcucci, bandoneón

Baltazar Benítez, guitarra

08.00



Georges Bizet

Suite Nº2 de La Arlesiana

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Pablo González

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº1 en mi menor, "De mi vida"

Cuarteto Lindsay

John Ireland

Balada

John Lenehan, piano

09.00



Ambroise Thomas

Aria de Ofelia, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Federico El Grande, Rey de Prusia

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emmanuel Bach / Peter Schreier

Franz Schubert

Ocho variaciones sobre un tema original para piano a 4 manos en La bemol mayor, op.35, Deutsch 813

Daniel Barenboim y Radu Lupu, piano a 4 manos

Jaromír Weinberger

Polka y fuga de la ópera “Schwanda el gaitero”

Orquesta Sinfónica de Londres / Morton Gould

10.00

Johann Antón Logy (compositor y laudista checo, 1643 – 1721)

Suite para laúd en Sol mayor

Goran Söllscher, guitarra de 11 cuerdas

Peter Warlock

Serenata para cuerdas

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Richard Strauss

Trío Nº2 en Re mayor

Trío Amelia

Antonin Dvorák

Cinco valses de Praga, para orquesta

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

Josef Suk

Canciones de cuna, op.33

Margaret Fingerhut, piano

Gustav Holst

Beni Mora, suite oriental

Orquesta Nacional Real de Escocia / David Lloyd-Jones

Wolfgang Amadeus Mozart

Introitus, Agnus Dei y Communio, del Réquiem en re menor, K.626

Karina Gauvin, soprano

La Chapelle de Québec

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

12.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Janine Jansen, violín

Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

Tomás Luis de Victoria

Vidi speciosam sicut columbam (motete)

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Muzio Clementi

Sonata para piano en sol menor, op.8, Nº1

Maria Tipo, piano

13.00

Una hora, un Artista

Hoy: Christina Pluhar y L’Arpeggiata

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Momentos Musicales

Giussepe Maria Cambini (1746-1825)

Quinteto para vientos Nº1 en Si mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Franz Schubert

Impromptus para piano, D.899

Maria João Pires, piano

Darius Millhaud

El buey sobre el tejado. Cinéma fantaisie (arreglo para violín y orquesta y cadencia de Arthur Honegger)

Gidon Kremer, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Riccardo Chailly

20.00

Programación especial de música

23.00

Música para Bailar

Zdenek Fibich

Polonesa de concierto, para violín y orquesta

Jiři Bezděvsky, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Josef Hrnčíř

Teresa Carreño

Pequeño vals (Mi Teresita)

Mazurca de salón, op.30

Un bal en rêve (Un baile en sueños), op.28

Vals gayo (o sea Vals alegre)

Clara Rodríguez, piano

Juan Lemann

Música del ballet Leyenda del mar (1979)

Miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile / Víctor Tevah

DOMINGO 01-09-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms

Dos canciones para contralto, viola y piano, op.91

Gabriele Preiser, contralto;

Ulrich Koch, viola;

Sachito Nakamura, piano

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº27 en mi menor, op.41 Nº2

Mazurca para piano Nº30 en mi menor, op.50, Nº1

Mazurca para piano Nº32 en do sostenido menor, op.50, Nº3

Artur Rubinstein, piano

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Si bemol mayor, K.502

Trío Beaux Arts

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808

András Schiff, piano

Eugen D'Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Cristoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

Michel Richard Delalande

Sobre los ríos de Babilonia

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Georg Philipp Telemann

Suite para viola da gamba, cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Johannes Koch, viola da gamba

Collegium Aureum

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en re menor, op.34

Nina Gade, piano

07.00

Momentos musicales

Leonard Bernstein

Danzas sinfónicas de “West Side Story“

Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada

Johann Baptist Cramer (compositor alemán, 1771-1858)

Sonata para piano en Fa mayor, op.27, Nº1

Ian Hobson, piano

George Frederic Handel

“Streams Of Pleasure Ever Flowin” y “As With Rosy Steps The Morn” del oratorio Theodora

Karina Gauvin, soprano

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

08.00

Antonin Dvorák

Romance para violín y orquesta de cámara en fa menor, op.11

Ruggiero Ricci, violín

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

Ernö Dohnányi

Quinteto con piano nº2 en Mi bemol mayor, op.26

Ernö Szegedi, piano

Cuarteto Tátrai

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº16 en Do mayor, K.128

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agustín Barrios Mangoré

Vals para guitarra, op.8, N°4

Matías Liva, guitarra

09.00

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3, D.408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº179, "Que tu temor a Dios no sea hipocresía"

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

Gaspard Fritz

Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Yun-Joon Kim (compositor surcoreano)

Elegía

Mischa Maisky, chelo

Daria Hovora, piano

10.00

Carl Reinecke

Trío para clarinete, corno y piano en Si bemol mayor, op.274

Ulf Rodenhäuser, clarinet

Wolfgang Gaag, corno

Helmut Deutsch, piano

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorélik

Joseph Haydn

Concertino para piano y orquesta en Do mayor, Hoboken 14, Nro.11

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

Ensamble Eduard Melkus / Eduard Melkus

11.00

Marin Marais

Couplets de follies para viola y bajo continuo

Ensamble Le Spectre de la Rose

Giuseppe Verdi

"Questa o quella", "La donna è mobile" y “Bella figlia dell'amore” de la ópera Rigoletto

Cheryl Studer, soprano

Luciano Pavarotti, tenor

Denyce Graves, mezzosoprano

Vladimir Chernov, barítono

Roberto Scandiuzzi, bajo

Orquesta del Metropolitan Opera / James Levine

John Marsh (compositor inglés, 1752 – 1828)

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Friedrich Burgmüller (compositor y pianista alemán, 1806 – 1874)

Selección de los 25 Estudios fáciles y progresivos, op.100

Carl Petersson, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: La Primera de Mahler

13.00

Momentos Musicales

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

14.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vassily Petrenko

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, K.282

Maria João Pires, piano

15.00

Frederick Delius

Paris. The Song of a Great City

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Dmitri Shostakovich

Preludio y fuga para piano Nº8 en fa sostenido menor, op.87

Tatiana Nikolayeva, piano

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº16 en Fa mayor, op.135

Cuarteto Alban Berg

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Gaspar Sanz

Canario

Hopkinson Smith, guitarra barroca

Lorenzo Allegri

“Canario”, del Quinto ballo, “Las ninfas del Sena”, del Primer libro de músicas

Gran Consort Li Strumenti / Gian Lucca Lastraioli

Jean-Baptiste Lully

“Canario”, de El burgués gentilhombre

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Louis Couperin

“Canario”, de la Suite en re menor para clave

Christopher Hogwood, clave

André Campra

“Canarios”, de la ópera-ballet La Europa galante

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Henry Purcell

Canario en Si bemol mayor para clave, ZT 677

Pieter Jan Belder, clave

Johann Sigismund Kusser

“Canario”, de la Suite N°5 para orquesta en Fa mayor

Musica Aeterna Bratislava / Peter Zajíček

Max Bruch

Danzas suecas, op.63. Primera y Segunda serie (1892)

Orquesta de la Radio del Sudoeste de Alemania / Werner Andreas Albert

Juan José Castro

“Pericón”, último movimiento del Cuarteto para cuerdas

Cuarteto Buenos Aires

18.00

Clásicos a la Carta

19.00

Momentos musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor para violín, viola y orquesta, K.364

Gidon Kremer, violín

Kim Kashkashian, viola

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Johann Kaspar Mertz

El gondolero

Raphaella Smith, guitarra

Darius Milhaud

La creación del mundo. Música de ballet, op.81a

Orquesta Sinfónica del Boston / Charles Munch

20.00

Programación especial de música

23.00

Música De Salón

Barbara Strozzi

“Lamento (Sul Rodano severo)”, N°17 de Cantate, Ariette e Duetti, Op. 2

Emöke Baráth, soprano

Il Pomo d’Oro / Francesco Corti

Johann Joseph Fux

Sonata para tres violines sin bajo continuo

Ensamble Diderot

Wilhelm Stenhammar

El príncipe Aladino de la lámpara, Adagio y Noche estrellada, canciones

Håkan Hagegård , barítono

Warren Jones, piano

Giacomo Puccini

“Che gélida manina”, “Si, mi chiamano Mimi” y “O soave fanciulla” de La Bohème (transcripción para piano)

John Bayless, piano