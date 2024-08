Programación Fin de Semana

SÁBADO 24-08-2024

00.00

Trasnoche Jazz

Tim Garland

Rock City Shuffle

Slink

Dad does floss

Gabrielle Cavassa y Joshua Redman

Streets of Philadelphia

By the time I get to Phoenix

Do you know what it means to miss New Orleans?

Delvon Lamarr Organ Trio

Pull your pants up

This is who I is

Dmitry Baevsky y Jeb Patton

You'd be so easy to love

Fools rush in

Michelle Lordi

Thou swell

They say it’s wonderful

I hear music

01.00

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Sinfonía en do menor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu

Claude Debussy

Preludios para piano. Segundo libro, L.123

Maurizio Pollini, piano

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

The Nash Ensemble

Johann Sebastian Bach

Partita para violín Nº1 en si menor, BWV 1002

Hilary Hahn, violín

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Sergio Tiempo, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas Nº2 en Re mayor, op.8, "Serenata"

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola

Gabriel Fauré

Prisión, op.83, Nº1

Nuestro amor, op.23, Nº2

Otoño, op.18, Nº3

El secreto, op.23, Nº3

Barbara Hendricks, soprano;

Michel Dalberto, piano

Edward Elgar

Suite de Rey Arturo, música incidental

Bournemouth Sinfonietta / George Hurst

Johann Pachelbel

Canon y giga para tres violines y continuo en Re mayor

Camerata Basel / André Gabetta

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, op.51

Impromptu para piano Nº4 en do sostenido menor, op.66 (póstumo), "Fantasía impromptu"

Claudio Arrau, piano

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

Henry Purcell

I bring you glad tidings

Paul Esswood, contratenor;

Ian Partridge, tenor;

Stafford Dean, bajo

London String Players / Roger Norrington

Coro Heinrich Schütz

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto de Cleveland

07.00

Momentos Musicales

Jacques Offenbach

Obertura de La bella Helena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.9, Nº8, de la colección “La Cetra”

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Józef Elsner

Gran sonata para piano en Mi bemol mayor, con violín y chelo opcionales, op.2

Trio Varsovia

Antonin Dvorak

Otelo, obertura de concierto op.93

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

08.00



Joseph Haydn

Concierto para cello y orquesta N°1 en Do mayor

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans

Johann Sebastián Bach

Aria y diez variaciones en el estilo italiano, BWV 989

Rosalyn Tureck, piano

Gabriel Fauré

Masques et bergamasques, op.112

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

09.00



Jean-Philippe Rameau

Final del primer acto de Castor y Pollux, tragedia lírica en cinco actos

Peter Jeffes, tenor

Jennifer Smith, soprano

Orquesta y Coro Barrocos del Festival Bach de Inglaterra / Charles Farncombe

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.35

Jean-Yves Thibaudet, piano

Edvard Grieg

Suite N°1 de Peer Gynt

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

10.00

Autor Anónimo (de finales del siglo 15)

Folia Rodrigo Martínez

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, vihuela

Arianna Savall, arpa triple

Pedro Estevan, percusión

Adela González-Campa, cascabeles

Anton Arensky

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.54

ilya Gringolts, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / ilan Volkov

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº40 en sol menor

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

11.00

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano N°2 en Re mayor, op. 94 bis

Vadim Gluzman, violín

Angela Yoffe, piano

Isaac Albéniz

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si menor, op.78

Martin Roscoe, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Georg Friedrich Haendel

“Agitato da fiere tempeste”, de la ópera Oreste

Franco Fagioli, contratenor

Ensamble Il Pomo d’Oro

12.00

Una Hora un Artista

Hoy: Cecilia Bartoli

13.00

Sin Palabras

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Momentos Musicales

23.00

Música para Bailar

Mikis Theodorakis

Tres piezas del ballet Carnaval (“Danza de los hombres”, “Danza de las muchachas” y “Danza del amor”)

Orquesta Philharmonia / Charles Dutoit

John Farmer

Pavana

Thomas Simpson

Courantes I y II, Alemande y Gallarda

Robert Johnson

Danza del sátiro

The Parley of Instruments / Peter Holman

Franz Liszt

Tarantela de bravura, basada en la tarantela de La muda de Portici, de Auber

Earl Wild, piano

Max Reger

Suite de ballet, op.130

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Horst Stein

DOMINGO 25-08-2024

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams

Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)

Hermann Kretzschmar, piano

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos musicales

Giovanni Mossi (compositor italiano, 1680-1742)

Concerto grosso en sol menor, op.4, Nº12

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Erich Wolfgang Korngold

Mucho ruido y pocas nueces, suite op.11

Gil Shaham, violín

André Previn, piano

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín

Veronika Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en La mayor

Pinchas Zuckerman, violín

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta de Cámara Saint Paul / Pinchas Zukerman

08.00

Mili Balakirev

En Bohemia, Obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, K.80

Cuarteto Festetics

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

09.00

Nicolo Porpora

“Nobil onda” y “Non sempre invendicata” de la ópera Adelaide

Karina Gauvin, soprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Alexander Borodin

Trío inconcluso en Re mayor

Trío de Moscú

Enrique Granados

Danza triste op.5, Nº10 (arreglo para guitarra)

Eduardo Fernández, guitarra

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

10.00

Michael Nyman

Cuarteto Nº3

Cuarteto Balanescu

Alessandro Rolla

Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Hugo Alfven

“La leyenda de los archipiélagos”, poema sinfónico Op.20

Orquesta Real Nacional de Escocia / Niklas Willén

Heinrich Franz Von Biber

Cinco arias a cuatro partes

Ensamble La Follia Salzburg

11.00

Jacques Offenbach

“Concierto Militar” para chelo y orquesta, en Sol mayor

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Erich Kunzel

Franz Krommer

Partita para vientos en Si bemol mayor, op.45, Nº3

Ensamble Josef Triebensee

Franz Schubert

Selección de canciones para voz y piano, con textos de Goethe

Ian Bostridge, tenor

Julius Drake, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Mozart en París, la Sinfonía Nº 31 en re menor

13.00

Momentos Musicales

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Johann Abraham Peter Schultz

“Pedido”, “En el campo” y “Ronda de Pentecostés”, de Canciones en estilo popular (1782)

Ulf Bästlein, bajo-barítono

Sascha El Mouissi, piano

Johannes Brahms

Selección de las Cuarenta y nueve canciones folklóricas alemanas (1894)

Edith Mathis, soprano

Peter Schreier, tenor

Karl Engel, piano

Johannes Brahms

“Una casa se erige entre los sauces”, de las Cuarenta y nueve canciones folklóricas alemanas

Edith Mathis, soprano

Karl Engel, piano

Johannes Brahms

“Una casa se erige entre los sauces”, de las Seis canciones, op.97, N°4

Jessye Norman, soprano

Daniel Barenboim, piano

Johannes Brahms

“Canción de cuna”, de Cinco canciones, op.49, N°4

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Vincent D’Indy

Sinfonía N°1 sobre un canto montañés francés, op.25 (1886)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

18.00

Clásicos a la Carta

Sergei Prokofiev

Pedro y el lobo, op.67

José Carreras, narrador

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº8 en Re mayor, K.311

Mitsuko Uchida, piano

Friedrich von Flotow

"Ach so fromm" de la ópera Martha

Luciano Pavarotti, tenor

New Philarmonia Orchestra / Richard Bonynge

19.00

Momentos musicales

23.00

Música De Salón

Tieleman Susato

Paso y medio y gallarda

Pierre Verdelot

Cada hora por vos suspiro

Pierre De la Rue

Mi corazón siempre anhela

Capella Flamenca

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº5

Stephen Preston, flauta

Richard Burnet, fortepiano

Frédéric Chopin

Dos nocturnos, op.48, para piano

Maria João Pires, piano

Thomas Vautor

Dulce búho de Suffolk

Thomas Morley

En redes de hilos dorados

John Wilbye

Ven, dulce, noche

The Hilliard Ensemble / Paul Hilliard

Anónimo

Antiguo romance

Ernesto Bitteti, guitarra