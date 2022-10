Programación Domingo 9 de Octubre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

04.00

La Trasnoche de La 96.7

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77

Viktoria Mullova, violín

Royal Philharmonic Orchestra / André Previn

Franz Krommer

Sexteto para vientos en do menor

Consortium Classicum

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en Do mayor, BWV 1061

András Schiff y Zoltán Kocsis, piano

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Franz Liszt

Sinfonía Dante, S.109

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Bun-Ching Lam

Soledad de otoño

Hilary Hahn, violín;

Coy Smith, piano

Thomas Campion

Aún siendo tu joven y yo viejo

Ven, dichoso día

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laud

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete;

François-René Duchable, piano

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

07.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº3 en Do mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Ludwig van Beethoven

Selección de las Seis bagatelas para piano, op.126

Glenn Gould, piano

Richard Wagner

Obertura de El holandés errante, WWV 69

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Domenico Dall'Oglio

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Carl Michael Ziehrer

Muchachas de Viena, vals op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Jean-Philippe Rameau

Chacona de la suite instrumental Castor y Pollux

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Estación Piazzolla (Víctor Hugo Morales)