Programación Domingo 9 de Noviembre

00.00
Especial Noche de los Museos
02.00
La Trasnoche Clásica
Heinrich Franz von Biber
Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Leos Janácek
Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Isaac Stern, violín
Pinjas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta
Eric Satie
Seis gnosiennes para piano
Aldo Ciccolini, piano
Heinrich Franz Von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143
Ensamble Romanesca
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Jean Sibelius
Seis piezas para violín y piano, op.79
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172.
The New London Orchestra / Ronald Corp
Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble
Georg Muffat
Concerto grosso Nº3 en La mayor, de Armonico Tributo
Ensemble 415 / Chiara Banchini
François Devienne
Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
Ludwig van Beethoven
Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" de La flauta mágica de Mozart, op.66
Mischa Maisky, chelo;
Martha Argerich, piano
Sergei Prokofiev
Seis piezas para piano, op.62
Boris Berman, piano
07.00
Momentos musicales
Antonio Vivaldi
Concierto para dos trompetas, violín y orquesta en Do mayor, R.537
Maurice André y Bernard Soustrot, trompetas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Mieczyslaw Karlowicz
Olas que regresan, op.9
Orquesta Sinfónica Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Ingolf Wunder, piano
08.00
John Ireland
Comedy overture
London Collegiate Brass / James Stobart
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Gringolts
François Colin de Blamont (compositor francés, 1690-1760)
Dido, cantata para voz solista y orquesta
Jennifer Smith, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
09.00
Johann Peter Pixis
Concertino para piano y orquesta en mi bemol mayor, Op. 68
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta Sinfónica de Tasmania
Ludwig van Beethoven
Trío para clarinete, chelo y piano Nº4 en Si bemol mayor, op.11
Charles West, clarinete
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano
Luis Gianneo
El tarco en flor
Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan / Jorge Fontenla
10.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11
Cuarteto Borodin
Georg Christoph Wagenseil
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor
Reiner Hochmuth, chelo
Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler
11.00
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Sigismondo D'India
Selección de madrigales del Octavo libro
Les Arts Florissants / William Christie
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Manon Lescaut de Puccini
13.00
Momentos Musicales
Claude Debussy
Trío en Sol mayor, L.3
Trío Fontenay
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano
Edward Elgar
Obertura Froissart, op.19
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult
14.00
Domenico Scarlatti
Sonata para clave en fa menor, L.118
Dubravka Tomsic, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
15.00
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín; ¨
Yefim Bronfman, piano
Franz Schubert
La bella molinera, D.795 (selección)
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35
Maurizio Pollini, piano
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Tor Aulin
Cuatro danzas suecos, op.32 (1927)
Orquesta Sinfónica de Gävle / Niklas Willén
Constantino Gaito
Último movimiento del Quinteto para piano y cuerdas, op.24 (1917)
Agustina Herrera, piano
Cuarteto Sarastro
Enrique Albano
Último movimiento del Quinteto para piano y cuerdas en si bemol menor (1973)
Karin Olivieri, piano
Cuarteto Austral Argentina
Cristian Axt (compositor argentino)
Cuando están llamando. Introducción y Candombe, para orquesta sinfónica (2014)
Orquesta Filarmónica de Montevideo / Jorge Lhez
Grabado en vivo en ocasión del estreno, Teatro Solís, Montevideo, Uruguay, 16 de septiembre de 2014
Virtú Maragno
Carnavaldombe (1984)
Lilia Salsano, piano
18.00
Clásicos a la Carta
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Eva Knardahl, piano
Orquesta Filarmónica Real / Kjell Ingebretsen
Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
Cécile Chaminade
Otoño, op.35, Nº2
Eric Parkin, piano
19.00
Música de Salón
Jacob van Eyck
Variaciones sobre la Pavana de las lágrimas de Dowland para flauta dulce y laúd
René Clémencic, flauta dulce
András Kecskés, laúd
Alessandro Marcello
Irene sdegnata
Lucia Cortese soprano
Camerata Accademica / Paolo Faldi
Johann Benjamin Gross
Sonata en si menor para chelo y piano, op.7
Christophe Coin, chelo
Yoko Kaneko, piano
Enrique Fernández Arbós
Cuatro canciones para la marquesa de Bolaños, op.4 (“Canción de Fortunio”, “¡Aquí abajo!” y “Las rosas de Saadi” y “En la playa”)
Emilio Sánchez, tenor
Fernando Turina, piano
20.00
Momentos Musicales
Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Marc-Antoine Charpentier
Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia
Bernadette Degelin y Dominique Mols, sopranos
Jan Caals, tenor
David James, contratenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos
Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano
21.00
Franz Liszt
Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº6 en Mi bemol mayor, K.614
Walter Trampler, viola
Cuarteto Juilliard
22.00
Antonio Martín y Coll (compositor español, 1650-1734)
Diferencias sobre la Folia
Jordi Savall, viola da gamba
Rolf Lislevand, vihuela
Arianna Savall, arpa triple
Adela González-Campa, castañuelas
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti
George Gershwin
Porgy y Bess, cuadro sinfónico (arr. de Robert Russell Bennett )
Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata
23.00
Alma Schindler Mahler
Cinco canciones para voz y piano
Angelika Kirchslager, mezzosoprano
Helmuth Deutsch, piano
Joseph Martin Graus (Compositor alemán, 1756-1792)
Concierto para violín y orquesta en Do mayor
Edith Peinemann, violín
Orquesta de Cámara de Sttutgart / Martin Sieghart
Franz Schubert
Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51
Daniel Barenboim - Radu Lupu, piano a 4 manos