Programación Domingo 9 de Noviembre

00.00

Especial Noche de los Museos

02.00

La Trasnoche Clásica

Heinrich Franz von Biber

Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Georg Muffat

Concerto grosso Nº3 en La mayor, de Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Ludwig van Beethoven

Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" de La flauta mágica de Mozart, op.66

Mischa Maisky, chelo;

Martha Argerich, piano

Sergei Prokofiev

Seis piezas para piano, op.62

Boris Berman, piano

07.00

Momentos musicales

Antonio Vivaldi

Concierto para dos trompetas, violín y orquesta en Do mayor, R.537

Maurice André y Bernard Soustrot, trompetas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Mieczyslaw Karlowicz

Olas que regresan, op.9

Orquesta Sinfónica Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Ingolf Wunder, piano

08.00

John Ireland

Comedy overture

London Collegiate Brass / James Stobart

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Gringolts

François Colin de Blamont (compositor francés, 1690-1760)

Dido, cantata para voz solista y orquesta

Jennifer Smith, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

09.00



Johann Peter Pixis

Concertino para piano y orquesta en mi bemol mayor, Op. 68

Howard Shelley, piano y dirección

Orquesta Sinfónica de Tasmania

Ludwig van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano Nº4 en Si bemol mayor, op.11

Charles West, clarinete

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan / Jorge Fontenla

10.00



Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11

Cuarteto Borodin

Georg Christoph Wagenseil

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

11.00

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Antonin Dvorák

Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Sigismondo D'India

Selección de madrigales del Octavo libro

Les Arts Florissants / William Christie

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Manon Lescaut de Puccini

13.00

Momentos Musicales

Claude Debussy

Trío en Sol mayor, L.3

Trío Fontenay

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20

Emanuel Ax, piano

Edward Elgar

Obertura Froissart, op.19

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

14.00

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en fa menor, L.118

Dubravka Tomsic, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

15.00

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín; ¨

Yefim Bronfman, piano

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35

Maurizio Pollini, piano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Tor Aulin

Cuatro danzas suecos, op.32 (1927)

Orquesta Sinfónica de Gävle / Niklas Willén

Constantino Gaito

Último movimiento del Quinteto para piano y cuerdas, op.24 (1917)

Agustina Herrera, piano

Cuarteto Sarastro

Enrique Albano

Último movimiento del Quinteto para piano y cuerdas en si bemol menor (1973)

Karin Olivieri, piano

Cuarteto Austral Argentina

Cristian Axt (compositor argentino)

Cuando están llamando. Introducción y Candombe, para orquesta sinfónica (2014)

Orquesta Filarmónica de Montevideo / Jorge Lhez

Grabado en vivo en ocasión del estreno, Teatro Solís, Montevideo, Uruguay, 16 de septiembre de 2014

Virtú Maragno

Carnavaldombe (1984)

Lilia Salsano, piano

18.00

Clásicos a la Carta

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Eva Knardahl, piano

Orquesta Filarmónica Real / Kjell Ingebretsen

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Cécile Chaminade

Otoño, op.35, Nº2

Eric Parkin, piano

19.00

Música de Salón

Jacob van Eyck

Variaciones sobre la Pavana de las lágrimas de Dowland para flauta dulce y laúd

René Clémencic, flauta dulce

András Kecskés, laúd

Alessandro Marcello

Irene sdegnata

Lucia Cortese soprano

Camerata Accademica / Paolo Faldi

Johann Benjamin Gross

Sonata en si menor para chelo y piano, op.7

Christophe Coin, chelo

Yoko Kaneko, piano

Enrique Fernández Arbós

Cuatro canciones para la marquesa de Bolaños, op.4 (“Canción de Fortunio”, “¡Aquí abajo!” y “Las rosas de Saadi” y “En la playa”)

Emilio Sánchez, tenor

Fernando Turina, piano

20.00

Momentos Musicales

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Marc-Antoine Charpentier

Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia

Bernadette Degelin y Dominique Mols, sopranos

Jan Caals, tenor

David James, contratenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile Gent

Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos

Sergei Rachmaninov

Cinco piezas de fantasía, op.3

Alexandre Tharaud, piano

21.00

Franz Liszt

Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº6 en Mi bemol mayor, K.614

Walter Trampler, viola

Cuarteto Juilliard

22.00

Antonio Martín y Coll (compositor español, 1650-1734)

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, vihuela

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Sol Gabetta, chelo

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti

George Gershwin

Porgy y Bess, cuadro sinfónico (arr. de Robert Russell Bennett )

Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

23.00

Alma Schindler Mahler

Cinco canciones para voz y piano

Angelika Kirchslager, mezzosoprano

Helmuth Deutsch, piano

Joseph Martin Graus (Compositor alemán, 1756-1792)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Edith Peinemann, violín

Orquesta de Cámara de Sttutgart / Martin Sieghart

Franz Schubert

Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51

Daniel Barenboim - Radu Lupu, piano a 4 manos