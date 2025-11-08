PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

08/11/2025

Programación Domingo 9 de Noviembre

00.00
Especial Noche de los Museos

02.00
La Trasnoche Clásica

Heinrich Franz von Biber
Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano

Leos Janácek
Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Isaac Stern, violín
Pinjas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie
Seis gnosiennes para piano
Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143
Ensamble Romanesca

Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius
Seis piezas para violín y piano, op.79
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano

Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172.
The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble

Georg Muffat
Concerto grosso Nº3 en La mayor, de Armonico Tributo
Ensemble 415 / Chiara Banchini

François Devienne
Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Ludwig van Beethoven
Doce variaciones para chelo y piano sobre "Ein Mädchen oder ein Weibchen" de La flauta mágica de Mozart, op.66
Mischa Maisky, chelo;
Martha Argerich, piano

Sergei Prokofiev
Seis piezas para piano, op.62
Boris Berman, piano

07.00
Momentos musicales

Antonio Vivaldi
Concierto para dos trompetas, violín y orquesta en Do mayor, R.537
Maurice André y Bernard Soustrot, trompetas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Mieczyslaw Karlowicz
Olas que regresan, op.9
Orquesta Sinfónica Filarmónica de Silesia / Jerzy Salwarowski

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Ingolf Wunder, piano

08.00

John Ireland
Comedy overture
London Collegiate Brass / James Stobart

Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Gringolts

François Colin de Blamont (compositor francés, 1690-1760)
Dido, cantata para voz solista y orquesta
Jennifer Smith, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

09.00

Johann Peter Pixis
Concertino para piano y orquesta en mi bemol mayor, Op. 68
Howard Shelley, piano y dirección
Orquesta Sinfónica de Tasmania

Ludwig van Beethoven
Trío para clarinete, chelo y piano Nº4 en Si bemol mayor, op.11
Charles West, clarinete
Roger Drinkall, chelo
Dian Baker, piano

Luis Gianneo
El tarco en flor
Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan / Jorge Fontenla

10.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11
Cuarteto Borodin

Georg Christoph Wagenseil
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor
Reiner Hochmuth, chelo
Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

11.00

Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Antonin Dvorák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

Sigismondo D'India
Selección de madrigales del Octavo libro
Les Arts Florissants / William Christie

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Manon Lescaut de Puccini

13.00
Momentos Musicales

Claude Debussy
Trío en Sol mayor, L.3
Trío Fontenay

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20
Emanuel Ax, piano

Edward Elgar
Obertura Froissart, op.19
Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

14.00

Domenico Scarlatti
Sonata para clave en fa menor, L.118
Dubravka Tomsic, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48
Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp

15.00

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín; ¨
Yefim Bronfman, piano

Franz Schubert
La bella molinera, D.795 (selección)
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano

Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35
Maurizio Pollini, piano

16.00
La Consigna

17.00
En Modo Popular

Tor Aulin
Cuatro danzas suecos, op.32 (1927)
Orquesta Sinfónica de Gävle / Niklas Willén

Constantino Gaito
Último movimiento del Quinteto para piano y cuerdas, op.24 (1917)
Agustina Herrera, piano
Cuarteto Sarastro

Enrique Albano
Último movimiento del Quinteto para piano y cuerdas en si bemol menor (1973)
Karin Olivieri, piano
Cuarteto Austral Argentina

Cristian Axt (compositor argentino)
Cuando están llamando. Introducción y Candombe, para orquesta sinfónica (2014)
Orquesta Filarmónica de Montevideo / Jorge Lhez
Grabado en vivo en ocasión del estreno, Teatro Solís, Montevideo, Uruguay, 16 de septiembre de 2014

Virtú Maragno
Carnavaldombe (1984)
Lilia Salsano, piano

18.00
Clásicos a la Carta

Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Eva Knardahl, piano
Orquesta Filarmónica Real / Kjell Ingebretsen

Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Cécile Chaminade
Otoño, op.35, Nº2
Eric Parkin, piano

19.00
Música de Salón

Jacob van Eyck
Variaciones sobre la Pavana de las lágrimas de Dowland para flauta dulce y laúd
René Clémencic, flauta dulce
András Kecskés, laúd

Alessandro Marcello
Irene sdegnata
Lucia Cortese soprano
Camerata Accademica / Paolo Faldi

Johann Benjamin Gross
Sonata en si menor para chelo y piano, op.7
Christophe Coin, chelo
Yoko Kaneko, piano

Enrique Fernández Arbós
Cuatro canciones para la marquesa de Bolaños, op.4 (“Canción de Fortunio”, “¡Aquí abajo!” y “Las rosas de Saadi” y “En la playa”)
Emilio Sánchez, tenor
Fernando Turina, piano

20.00
Momentos Musicales

Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Marc-Antoine Charpentier
Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia
Bernadette Degelin y Dominique Mols, sopranos
Jan Caals, tenor
David James, contratenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos

Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano

21.00

Franz Liszt
Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº6 en Mi bemol mayor, K.614
Walter Trampler, viola
Cuarteto Juilliard

22.00

Antonio Martín y Coll (compositor español, 1650-1734)
Diferencias sobre la Folia
Jordi Savall, viola da gamba
Rolf Lislevand, vihuela
Arianna Savall, arpa triple
Adela González-Campa, castañuelas

Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti

George Gershwin
Porgy y Bess, cuadro sinfónico (arr. de Robert Russell Bennett )
Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

23.00

Alma Schindler Mahler
Cinco canciones para voz y piano
Angelika Kirchslager, mezzosoprano
Helmuth Deutsch, piano

Joseph Martin Graus (Compositor alemán, 1756-1792)
Concierto para violín y orquesta en Do mayor
Edith Peinemann, violín
Orquesta de Cámara de Sttutgart / Martin Sieghart

Franz Schubert
Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51
Daniel Barenboim - Radu Lupu, piano a 4 manos