Programacion domingo 9 de agosto

Domingo 04-01-2026
00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Jean Marie Leclair
Obertura en La mayor, op.13, Nº3
Florilegium
Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.12, Nº4
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Clara Schumann
Cuatro canciones para coro mixto a capella sobre textos de Emanuel Geibel
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann
Igor Stravinsky
Suite italiana para violín y piano (arreglo de Samuel Dushkin y Stravinsky)
Isabelle van Keulen, violín;
Olli Mustonen, piano
François Couperin
Concierto Real Nº1
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35ª
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Gerald Finzi
Concierto para chelo y orquesta , op.40
Raphael Wallfisch, chelo
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra / Malcolm Stewart
Robert Schumann
Amor de poeta, op.48 (selección)
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
William Byrd
Fantasía
Zsuzsa Pertis, clave
Manuel de Falla
Introducción y Danza española Nº2 de la ópera La vida breve
Orquesta Sinfónica de Minneapolis / Antal Dorati
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Claudio Arrau, piano
Benjamin Britten
Seis metamorfosis sobre Ovidio, op.49, para oboe
Gregor Zubicky, oboe
Joseph Haydn
Cuarteto Nº11 en re menor ,op.9, Nº4, Hob.III:22
Cuarteto Tátrai
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Antonio Vivaldi
Tito Manlio, R.738. "Di verde ulivo"
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Sol Gabetta, chelo
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Franz Liszt
Marcha festiva para el centenario de Goethe
Orquesta Estatal de Hungría / Gyula Németh
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor, WoO 19
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
07.00
Momentos musicales
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Roeland Hendriks, clarinete
Sander Geerts, viola
Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins
Joseph Haydn
Trío Nº39 en Sol mayor, Hob.XV:25, "Trío gitano"
Trio Wanderer
Piotr Ilich Chaikovsky
Romeo y Julieta, obertura fantasía (versión 1880)
Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
8.00
Johann Sebastian Bach
Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041
Giuliano Carmignola, violín
Concerto Köln
Josef Rheinberger
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"
Jürg Hanselmann, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
"Per pietà, ben mio" e "In uomini, in soldati" de la ópera Cosí fan tutte, K.588
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer
9.00
Anton Reicha
Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2
Quinteto de Vientos de Bergen
Hubert Parry
Una suite inglesa
Capella Istropolitana / Adrian Leaper
Franz Liszt
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124
Jenö Jandó, piano
Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti
10.00
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº8 en mi menor, op.59, Nº2, "Razumovsky Nº2"
Cuarteto Alban Berg
Marc-Antoine Charpentier
Te Deum, H.146
Bernadette Degelin y Lieve Janden, sopranos
Jean Nirouet, contratenor
Jan Caals, tenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos
11.00
Jean Sibelius
Tapiola, op.112
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Alessandro Rolla
Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor
Jodi Levitz, viola
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
13.00
Momentos Musicales
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave
Claude Debussy
El mar, L.109
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Robert Schumann
Tres piezas de fantasía, op.111
Vladimir Horowitz, piano
Benjamin Britten
Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell. Guía orquestal para la juventud. op.34
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Pietro Antonio Locatelli
Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio para piano en si menor, K. 540
Claudio Arrau, piano
Gustav Holst
Invocación para chelo y orquesta
Julian Lloyd Webber, chelo
Philharmonia Orchestra / Vernon Handley
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"
Bruno Gelber, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, op.9, nº7, R.359 (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48,Nº2
Evgeni Kissin, piano
16.00
La consigna
Felix Mendelssohn
La gruta de Fingal, Obertura
Orquesta Sinfónica de Londres. Director: Claudio Abbado
Ludwig van Beethoven
Mar en calma y viaje feliz Op. 112
RIAS Kammerchor, Ernst Senff Chor, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Director: Riccardo Chailly
Gioachino Rossini
Obertura de Guillaume Tell
Orquesta de la Academia Nacional de Santa cecilia. Director: Antonio Pappano
Franz Schubert
Greisengesang D 778
Ständchen D 889
Nacht und Träume D827
Totengräberweise D 869
Matthias Goerne, barítono. Alexander Schmalcz, piano
17.00
En modo popular
Albert Tonitz
Paráfrasis de canciones nacionales de Carintia, op.3, para piano
Wolfgang Brunner, fortepiano
Percy Grainger
Brigg Fair, arreglo de la canción tradicional anónima para coro mixto a cinco partes y tenor solista
James Gilchrist, tenor
Polyphony / Stephen Layton
Frederick Delius
Brigg Fair. Una rapsodia inglesa
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Héctor Della Costa
Recitativo y baguala, para violín y piano
Sebastián Masci, violín
Andrés Juncos, piano
Sylvye Bodoroavá
Balada gitana, para guitarra (1991)
María Isabel Siewers, guitarra
18.00
El Clásico del domingo
Gustav Mahler
Cuarteto con piano en la menor
Gidon Kremer, violín
Veronika Hagen, viola
Clemens Hagen, chelo
Oleg Maisenberg, piano
Gustav Mahler
Sinfonía Nº9 en Re mayor (último movimiento)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Thomas Hampson, barítono
David Lutz, piano
19.00
Música de Salón
Bartolomeo Tromboncino
¿Qué debo hacer?, No vale el agua mi gran fuego y Si es débil el hilo, frottole
Emma Kirkby, soprano
Margaret Philpot, mezzosoprano
Joseph Cornwell, tenor
The Consort of Musicke
Karl Friedrich Abel
Tres piezas para viola da gamba sola del Manuscrito Drexel
Petr Wagner, viola da gamba
Charles Gounod
Serenata, canción con texto de Victor Hugo
Édouard Lalo
Guitarra, op.28, canción con texto de VIctor Hugo
Georges Bizet
Despedida de la anfitriona árabe, canción con texto de Victor Hugo
Felicity Lott, soprano
Graham Johnson, piano
Vicente Asencio
Suite mística, para guitarra
Diego Milanese, guitarra
Ignaz Pleyel
Dúo N°5 en Do mayor, para dos violines
Vilmos Szabadi y Béla Bánfalvi, violín
20.00
Momentos Musicales
Bedřich Smetana
Mi patria, ciclo de seis poemas sinfónicos
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann
Ferdinand Ries
Trío en do menor, op.143
Trío Mendelssohn de Berlín
22.00
Carl Friedrich Abel
Concierto para viola da gamba en Sol mayor
Alejandro Marías, viola da gamba
La Spagna / Alejandro Marías
Hector Berlioz
Herminie, cantata
Véronique Gens, soprano
Orquesta Nacional de los Países del Loira / John Axelrod
George Pinto
Sonata para piano en do menor
Ian Hobson, piano
23.00
Stanisław Moniuszko
Cuarteto Nº1 en re menor
Cuarteto de Varsovia
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"
Isabelle Faust, violín
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata para flauta, violín y continuo en Re mayor, op.41, Nº2
Le Petit Trianon