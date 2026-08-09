Programacion domingo 9 de agosto

Domingo 04-01-2026

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Jean Marie Leclair

Obertura en La mayor, op.13, Nº3

Florilegium

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.12, Nº4

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Clara Schumann

Cuatro canciones para coro mixto a capella sobre textos de Emanuel Geibel

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Igor Stravinsky

Suite italiana para violín y piano (arreglo de Samuel Dushkin y Stravinsky)

Isabelle van Keulen, violín;

Olli Mustonen, piano

François Couperin

Concierto Real Nº1

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35ª

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Gerald Finzi

Concierto para chelo y orquesta , op.40

Raphael Wallfisch, chelo

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra / Malcolm Stewart

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48 (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

William Byrd

Fantasía

Zsuzsa Pertis, clave

Manuel de Falla

Introducción y Danza española Nº2 de la ópera La vida breve

Orquesta Sinfónica de Minneapolis / Antal Dorati

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Claudio Arrau, piano

Benjamin Britten

Seis metamorfosis sobre Ovidio, op.49, para oboe

Gregor Zubicky, oboe

Joseph Haydn

Cuarteto Nº11 en re menor ,op.9, Nº4, Hob.III:22

Cuarteto Tátrai

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Antonio Vivaldi

Tito Manlio, R.738. "Di verde ulivo"

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Sol Gabetta, chelo

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Franz Liszt

Marcha festiva para el centenario de Goethe

Orquesta Estatal de Hungría / Gyula Németh

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor, WoO 19

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

07.00

Momentos musicales

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Roeland Hendriks, clarinete

Sander Geerts, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Joseph Haydn

Trío Nº39 en Sol mayor, Hob.XV:25, "Trío gitano"

Trio Wanderer

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía (versión 1880)

Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano



8.00

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041

Giuliano Carmignola, violín

Concerto Köln

Josef Rheinberger

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.184 "Romántica"

Jürg Hanselmann, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

"Per pietà, ben mio" e "In uomini, in soldati" de la ópera Cosí fan tutte, K.588

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Viena / György Fischer



9.00



Anton Reicha

Quinteto para vientos en Mi bemol mayor, op.88, Nº2

Quinteto de Vientos de Bergen

Hubert Parry

Una suite inglesa

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124

Jenö Jandó, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Andras Ligeti



10.00



Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº8 en mi menor, op.59, Nº2, "Razumovsky Nº2"

Cuarteto Alban Berg

Marc-Antoine Charpentier

Te Deum, H.146

Bernadette Degelin y Lieve Janden, sopranos

Jean Nirouet, contratenor

Jan Caals, tenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile Gent

Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos

11.00

Jean Sibelius

Tapiola, op.112

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano



Alessandro Rolla

Concertino para viola y orquesta en Mi bemol mayor

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00

Momentos Musicales

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Claude Debussy

El mar, L.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Vladimir Horowitz, piano

Benjamin Britten

Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell. Guía orquestal para la juventud. op.34

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Pietro Antonio Locatelli

Concerto grosso en fa menor, op.1, Nº8

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para piano en si menor, K. 540

Claudio Arrau, piano

Gustav Holst

Invocación para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"

Bruno Gelber, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor, op.9, nº7, R.359 (La Cetra)

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48,Nº2

Evgeni Kissin, piano

16.00

La consigna

Felix Mendelssohn

La gruta de Fingal, Obertura

Orquesta Sinfónica de Londres. Director: Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Mar en calma y viaje feliz Op. 112

RIAS Kammerchor, Ernst Senff Chor, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. Director: Riccardo Chailly

Gioachino Rossini

Obertura de Guillaume Tell

Orquesta de la Academia Nacional de Santa cecilia. Director: Antonio Pappano

Franz Schubert

Greisengesang D 778

Ständchen D 889

Nacht und Träume D827

Totengräberweise D 869

Matthias Goerne, barítono. Alexander Schmalcz, piano

17.00

En modo popular

Albert Tonitz

Paráfrasis de canciones nacionales de Carintia, op.3, para piano

Wolfgang Brunner, fortepiano

Percy Grainger

Brigg Fair, arreglo de la canción tradicional anónima para coro mixto a cinco partes y tenor solista

James Gilchrist, tenor

Polyphony / Stephen Layton

Frederick Delius

Brigg Fair. Una rapsodia inglesa

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Héctor Della Costa

Recitativo y baguala, para violín y piano

Sebastián Masci, violín

Andrés Juncos, piano

Sylvye Bodoroavá

Balada gitana, para guitarra (1991)

María Isabel Siewers, guitarra

18.00

El Clásico del domingo

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en la menor

Gidon Kremer, violín

Veronika Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Gustav Mahler

Sinfonía Nº9 en Re mayor (último movimiento)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Gustav Mahler

Las canciones del caminante

Thomas Hampson, barítono

David Lutz, piano

19.00

Música de Salón

Bartolomeo Tromboncino

¿Qué debo hacer?, No vale el agua mi gran fuego y Si es débil el hilo, frottole

Emma Kirkby, soprano

Margaret Philpot, mezzosoprano

Joseph Cornwell, tenor

The Consort of Musicke

Karl Friedrich Abel

Tres piezas para viola da gamba sola del Manuscrito Drexel

Petr Wagner, viola da gamba

Charles Gounod

Serenata, canción con texto de Victor Hugo

Édouard Lalo

Guitarra, op.28, canción con texto de VIctor Hugo

Georges Bizet

Despedida de la anfitriona árabe, canción con texto de Victor Hugo

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

Vicente Asencio

Suite mística, para guitarra

Diego Milanese, guitarra

Ignaz Pleyel

Dúo N°5 en Do mayor, para dos violines

Vilmos Szabadi y Béla Bánfalvi, violín

20.00

Momentos Musicales

Bedřich Smetana

Mi patria, ciclo de seis poemas sinfónicos

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann

Ferdinand Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

22.00

Carl Friedrich Abel

Concierto para viola da gamba en Sol mayor

Alejandro Marías, viola da gamba

La Spagna / Alejandro Marías

Hector Berlioz

Herminie, cantata

Véronique Gens, soprano

Orquesta Nacional de los Países del Loira / John Axelrod

George Pinto

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

23.00

Stanisław Moniuszko

Cuarteto Nº1 en re menor

Cuarteto de Varsovia

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219, "Turco"

Isabelle Faust, violín

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta, violín y continuo en Re mayor, op.41, Nº2

Le Petit Trianon