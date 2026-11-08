Programación Domingo 8 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Gabriel Fauré
Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19
Malcolm Binns, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard
Heinrich Franz von Biber
Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
Leos Janácek
Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15
Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Isaac Stern, violín
Pinjas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta
Eric Satie
Seis gnosiennes para piano
Aldo Ciccolini, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Jean Sibelius
Seis piezas para violín y piano, op.79
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172.
The New London Orchestra / Ronald Corp
Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble
07.00
Momentos musicales
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067
Pál Németh, flauta
Capella Savaria / Pál Németh
Cecile Chaminade
Trío Nº2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Camille Saint-Saëns
Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor
Vanessa McKeand, arpa
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer
08.00
Karl Kohout (compositor austríaco, 1726-1784)
Sinfonía en fa menor
Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal
Sergei Rachmaninov
Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22
Daniil Trifonov, piano
Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)
Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57
Ensamble de Vientos de Noruega
09.00
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Gaetano Donizetti
"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor
Nino Machaidze, soprano
Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti
10.00
Stanislaw Moniuszko
Cuarteto Nº2 en Fa mayor
Cuarteto de Varsovia
Muzio Clementi
Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"
The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos
Darius Milhaud
Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165
Sohre Rahbari, saxo
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari
11.00
Carl Loewe (compositor alemán, 1796-1869)
Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16
Cord Garben, piano
Dietrich Henschel, barítono
Franz Liszt
Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor
Ensamble Romanesca
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: el Cuarteto Nº 1 en re menor de Schoenberg
13.00
Momentos Musicales
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25
Ingrid Fliter, piano
Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez
Anton Webern
Movimiento lento para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Italiano
Joseph Haydn
Concierto para clave y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11
Maxim Emelyanychev, clave
Il Pomo D'Oro / Maxim Emelyanychev
14.00
Giacomo Puccini
Manon Lescaut: Intermezzo del tercer acto
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº116 en Re mayor
Eckart Haupt, flauta
Solistas Barrocos de Dresde
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº2 en La mayor, op.2, Nº2
Wilhelm Kempff, piano
15.00
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.4, Nº8, R.249
Pauline Nobes, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1
Rafal Blechacz, piano
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Joseph Haydn
Último movimiento de la Sinfonía N°82 en Do mayor, “El oso”
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Colin Davis
Antonín Dvořák
Primer movimiento del Cuarteto N°!0 en MI bemol mayor, “Eslavo”
Cuarteto Panocha
Antonín Dvořák
Segundo movimiento del Cuarteto N°!0 en MI bemol mayor, “Eslavo”
Cuarteto Panocha
Antonín Dvořák
Tercer movimiento del Cuarteto N°!0 en MI bemol mayor, “Eslavo”
Cuarteto Panocha
Antonín Dvořák
Cuarto movimiento del Cuarteto N°!0 en MI bemol mayor, “Eslavo” (1879)
Cuarteto Panocha
Gustav Holst
Suite sobre temas japoneses
Orquesta de Ulster / JoAnn Falletta
18.00
El Clásico del Domingo
Sergei Prokofiev
Pedro y el lobo, op.67
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado
José Carreras, narrador
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83
Martha Argerich, piano
Sergei Prokofiev
“Montescos y Capuletos” y “La tumba de Romeo y Julieta”
de la Suite N.2 op.64, Romeo y Julieta
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
19.00
Música de Salón
Anónimo
“Me despido de ti, esperanza de mi juventud”, “¡Ay de mí! ¿Nunca estaré mejor?” y “Aquel día, por la mañana”, del Cancionero Cordiforme
Ensamble Leones / Marc Lewon
John Ward
In Nomine N°2, Fantasía N°5, En una orilla de rosas y No vueles tan alto
Ensamble de Violas Rose
Anónimo
“Actúas con tanta arrogancia”, “¿De qué te sirve, querida?” y “El esplendor de la primera mirada”, de la colección Di canzonette e di cantate de Paolo Antonio Rolli
Ensamble Stile Galante / Stefano Aresi
Hans Sommer
Gavota, Romanza y Esfumado, para violín y piano
Gergana Gergova, violín
Pavlin Nechev, piano
Napoléon Coste
Variaciones y final sobre un motivo favorito de la familia suiza de Weigl, op. 2, para guitarra
Frédéric Zigante, guitarra
20.00
Momentos Musicales