Programación Domingo 8 de Noviembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta en Fa sostenido mayor, op.19

Malcolm Binns, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Heinrich Franz von Biber

Partita I de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

07.00

Momentos musicales

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067

Pál Németh, flauta

Capella Savaria / Pál Németh

Cecile Chaminade

Trío Nº2 en la menor, op.34

Trío Tzigane

Camille Saint-Saëns

Pieza de concierto para arpa y orquesta en Sol mayor

Vanessa McKeand, arpa

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Edmon Colomer

08.00



Karl K o hout (compositor austríaco, 1726-1784)

Sinfonía en fa menor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22

Daniil Trifonov, piano

Johan Kvandal (compositor noruego, 1919-1999)

Música nocturna, noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº2, op.57

Ensamble de Vientos de Noruega

09.00



Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.9, Nº6 (La Cetra)

Simon Standage, violín

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Gaetano Donizetti

"Ancora non giunse… regnava nel silenzo" de Lucía de Lammermoor

N i no Macha i dze, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Michele Mariotti

10.00



Stanislaw Moniuszko

Cuarteto Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Varsovia

Muzio Clementi

Sinfonía Nº3 en Sol mayor, "Gran sinfonía nacional"

The Philharmonia Orchestra / Francesco D' Avalos

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para saxo y orquesta op.165

Sohre Rahbari, saxo

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Bélgica / Alexander Rahbari

11.00



Carl Loewe (compositor alemán, 1796-1869)

Gran sonata para piano en Mi mayor, op.16

Cord Garben, piano

Dietrich Henschel, barítono

Franz Liszt

Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº1 en La mayor

Ensamble Romanesca

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Cuarteto Nº 1 en re menor de Schoenberg

13.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Ingrid Fliter, piano

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

Anton Webern

Movimiento lento para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Italiano

Joseph Haydn

Concierto para clave y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Maxim Emelyanychev, clave

Il Pomo D'Oro / Maxim Emelyanychev

14.00

Giacomo Puccini

Manon Lescaut: Intermezzo del tercer acto

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº116 en Re mayor

Eckart Haupt, flauta

Solistas Barrocos de Dresde

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº2 en La mayor, op.2, Nº2

Wilhelm Kempff, piano

15.00

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.4, Nº8, R.249

Pauline Nobes, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1

Rafal Blechacz, piano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Joseph Haydn

Último movimiento de la Sinfonía N°82 en Do mayor, “El oso”

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Colin Davis

Antonín Dvořák

Primer movimiento del Cuarteto N°!0 en MI bemol mayor, “Eslavo”

Cuarteto Panocha

Antonín Dvořák

Segundo movimiento del Cuarteto N°!0 en MI bemol mayor, “Eslavo”

Cuarteto Panocha

Antonín Dvořák

Tercer movimiento del Cuarteto N°!0 en MI bemol mayor, “Eslavo”

Cuarteto Panocha

Antonín Dvořák

Cuarto movimiento del Cuarteto N°!0 en MI bemol mayor, “Eslavo” (1879)

Cuarteto Panocha

Gustav Holst

Suite sobre temas japoneses

Orquesta de Ulster / JoAnn Falletta

18.00

El Clásico del Domingo

Sergei Prokofiev

Pedro y el lobo, op.67

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

José Carreras, narrador

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Sergei Prokofiev

“Montescos y Capuletos” y “La tumba de Romeo y Julieta”

de la Suite N.2 op.64, Romeo y Julieta

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

19.00

Música de Salón

Anónimo

“Me despido de ti, esperanza de mi juventud”, “¡Ay de mí! ¿Nunca estaré mejor?” y “Aquel día, por la mañana”, del Cancionero Cordiforme

Ensamble Leones / Marc Lewon

John Ward

In Nomine N°2, Fantasía N°5, En una orilla de rosas y No vueles tan alto

Ensamble de Violas Rose

Anónimo

“Actúas con tanta arrogancia”, “¿De qué te sirve, querida?” y “El esplendor de la primera mirada”, de la colección Di canzonette e di cantate de Paolo Antonio Rolli

Ensamble Stile Galante / Stefano Aresi

Hans Sommer

Gavota, Romanza y Esfumado, para violín y piano

Gergana Gergova, violín

Pavlin Nechev, piano

Napoléon Coste

Variaciones y final sobre un motivo favorito de la familia suiza de Weigl, op. 2, para guitarra

Frédéric Zigante, guitarra

20.00

Momentos Musicales