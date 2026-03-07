PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

07/03/2026

Programación Domingo 8 de Marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami

Johannes Brahms
Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1, Nº1
Danza húngara Nº2 en re menor, WoO1, Nº2
Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO1, Nº3
Danza húngara Nº4 en fa sostenido menor, WoO1, Nº4

Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Maurice André, trompeta;
Ad Mater, oboe;
Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín; Anner Bylsma, chelo; Gustav Leonhardt, clave
Frans Brüggen

Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Re mayor, op.9, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola

Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano

Clara Schumann
Cuatro canciones para coro mixto a capella sobre textos de Emanuel Geibel
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano

Felix Mendelssohn
Obertura Las Hébridas, op.26
Orquesta Sinfónica de Berna / Peter Maag

Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068: Aria para la cuerda de Sol
Yo-Yo Ma, chelo barroco
Orquesta Barroca de Amsterdan / Ton Koopman

Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36
Pascal Rogé, piano

Claude Debussy
Trío en Sol mayor, L.3
Trío Fontenay

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz Schubert
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Louis Spohr
Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31
Ensamble Viena-Berlín

07.00
Momentos musicales

Leoš Janácek
Las danzas de Lassko
Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Gerd Albrecht

Nicolò Paganini
“La Primavera”, sonata para violín y orquesta en La mayor
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Florent Schmitt
Tres valses nocturnos, op.31
Pascal Le Corre, piano

08.00

Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Gautier Capuçon, chelo
Frank Braley, piano

Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Giuseppe Verdi
Selección de la ópera Rigoletto
Andrea Rost, sorprano
Roberto Alagna, tenor
Renato Bruson, barítono
Mariana Pentcheva, mezzosoprano
Orquesta del Teatro alla Scala / Riccardo Muti

09.00

Alexander von Zemlinsky
Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3
Trio Beaux Arts

Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano
Akashi Ochi, mandolina
Siegfried Goethel, trompeta
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

10.00

Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Franz Schubert
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, D.87
Cuarteto Melos

George Frideric Handel
Concierto para arpa y orquesta en Si mayor, op.4, Nº6
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

11.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Dos arias de la ópera Eugene Onegin, op.24
Mariusz Kwiecien, barítono
Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Lukasz Borowicz

Johannes Bernardus van Bree
Cuarteto para cuerdas N°2 en la menor
Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº21 en La mayor, K.134
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00
Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº1 en Re mayor, op.12, Nº1
Anne-Sophie Mutter, violin
Lambert Orkis, piano

Richard Wagner
Preludio al primer acto de la ópera Lohengrin
Orquesta Sinfónica de Columbia / Bruno Walter

Béla Bartók
Sonatina sobre temas de los campesinos de Transilvania
Andor Foldes, piano

Giuseppe Verdi
"Gloria all'Egitto", de la ópera Aída
Orquesta y Coro del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Claude Debussy
El rincón de los niños, L.113
Peter Schmalfuss, piano

14.00

Camille Saint-Saëns
Septeto en Mi bemol mayor, op.65
Ensamble de Cámara de Zürich

Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La mayor
Claude Starck, chelo
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Emanuelle Barbella
Dúo Nº4 para dos mandolinas
Alison Stephens - Sue Mossop, mandolinas

Johann Strauss (hijo)
Vals Vida de artista, op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

15.00 hs

Carlos Guastavino
Cuatro piezas para piano:
Bailecito
El patio
El sauce
Gorriones
Daniel Levy, piano

Carl Maria von Weber
Obertura de la ópera Euryanthe, op.81
Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

Gioachino Rossini
Obertura de la ópera El sitio de Corinto
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Malcolm Arnold
Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37
Judith Pearce, flauta
Gareth Hulse, oboe
Michael Collins, clarinete

Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Múnich / Hans Stadlomair

16.00
La Consigna

17.00
En Modo Popular

Mihai Mosonyi
Estudios para el desarrollo de la ejecución de la música húngara N°17, 18 y 19
István Kassai, piano

Tradicional francés
Marlborough s’en va t’en guerre

Jacinto Valledor y la Calle
Final de la tonadilla escénica La cantada vida y muerte del general Malbrú (1785)
Raquel Anduеza, soprano
Juan Sаncho, tenor
El Concierto Espаñol / Emilio Morеno

Camille Saint-Saëns
África. Fantasía para piano y orquesta, op.89 (1891)
Jean-Philippe Collard, piano
Orquesta Filarmónica Real / André Previn

Luciano Berio
Canciones de Los Beatles para voz e instrumentos (1965-1967)
Sophia Burgos, soprano
Miembros de la Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Boltoni

Dušan Bogdanović (1955)
Seis miniaturas balcánicas, para guitarra (“Danza de la mañana”, “Lamento”, “De Vranje”, “Danza macedonia”, “Canción” y “Danza de pasos pequeños”)
Zoran Dukić, guitarra

18.00
El Clásico del Domingo

Johann Strauss (hijo)
El Danubio azul, vals op.314
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Clara Schumann
Trío en sol menor, op.17
Trío Clara Wieck

Clara Schumann
Tres romances para piano, op.11
Yoshiko Iwai, piano

19.00
Música de Salón

William Byrd
Bella Susana, Regocijémonos en el Señor y Bella isla de Bretaña, consort songs
Teresa Bonner, soprano
Ensamble de Violas Rose

Franz Schubert
Margarita en la rueca, D.118, canción
(Franz Schubert
Serenata, D.957, N°4, canción
Pietro Mascagani
Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana
(en arreglo para tuba y arpa de los intérpretes)
Andreas Martin Hofmeir, tuba
Andreas Mildner, arpa

Ricardo Castro
Rigoletto. Transcripción elegante, op.1
Silvia Navarrete, piano

Michel Lambert
Mi pastora es tierna y fiel, aria de corte
Cyril Auvity, tenor
Ensamble L’Yriade

Étienne Moulinié
Cuán virtuosa es Philis, aria de corte
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd

Marc-Antoine Charpentier
Fenchon, la amable Fenchon, aria de corte
Les Arts Florissants / William Christie

Francesco Maria Veracini
Largo, para violín y piano
Ingolf Truban, violín
Jean Jacues Dünki, piano

20.00
Momentos Musicales