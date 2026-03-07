Programación Domingo 8 de Marzo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

Johannes Brahms

Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1, Nº1

Danza húngara Nº2 en re menor, WoO1, Nº2

Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO1, Nº3

Danza húngara Nº4 en fa sostenido menor, WoO1, Nº4

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta;

Ad Mater, oboe;

Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín; Anner Bylsma, chelo; Gustav Leonhardt, clave

Frans Brüggen

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Re mayor, op.9, Nº2

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12

Evgeny Kissin, piano

Clara Schumann

Cuatro canciones para coro mixto a capella sobre textos de Emanuel Geibel

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Maxim Vengerov, violín;

Itamar Golan, piano

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Sinfónica de Berna / Peter Maag

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068: Aria para la cuerda de Sol

Yo-Yo Ma, chelo barroco

Orquesta Barroca de Amsterdan / Ton Koopman

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36

Pascal Rogé, piano

Claude Debussy

Trío en Sol mayor, L.3

Trío Fontenay

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz Schubert

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Louis Spohr

Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31

Ensamble Viena-Berlín

07.00

Momentos musicales

Leoš Janácek

Las danzas de Lassko

Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Gerd Albrecht

Nicolò Paganini

“La Primavera”, sonata para violín y orquesta en La mayor

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Florent Schmitt

Tres valses nocturnos, op.31

Pascal Le Corre, piano

08.00



Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Giuseppe Verdi

Selección de la ópera Rigoletto

Andrea Rost, sorprano

Roberto Alagna, tenor

Renato Bruson, barítono

Mariana Pentcheva, mezzosoprano

Orquesta del Teatro alla Scala / Riccardo Muti

09.00



Alexander von Zemlinsky

Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3

Trio Beaux Arts

L e opold K o zeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano

Akashi Ochi, mandolina

Siegfried Goethel, trompeta

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

10.00



Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Franz Schubert

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, D.87

Cuarteto Melos

George Frideric Handel

Concierto para arpa y orquesta en Si mayor, op.4, Nº6

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

11.00



Piotr Ilich Chaikovsky

Dos arias de la ópera Eugene Onegin, op.24

Mariusz Kwiecien, barítono

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Lukasz Borowicz

Johannes B e rnardus van Bree

Cuarteto para cuerdas N°2 en la menor

Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº21 en La mayor, K.134

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

13.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº1 en Re mayor, op.12, Nº1

Anne-Sophie Mutter, violin

Lambert Orkis, piano

Richard Wagner

Preludio al primer acto de la ópera Lohengrin

Orquesta Sinfónica de Columbia / Bruno Walter

Béla Bartók

Sonatina sobre temas de los campesinos de Transilvania

Andor Foldes, piano

Giuseppe Verdi

"Gloria all'Egitto", de la ópera Aída

Orquesta y Coro del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Peter Schmalfuss, piano

14.00

Camille Saint-Saëns

Septeto en Mi bemol mayor, op.65

Ensamble de Cámara de Zürich

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

Emanuelle Barbella

Dúo Nº4 para dos mandolinas

Alison Stephens - Sue Mossop, mandolinas

Johann Strauss (hijo)

Vals Vida de artista, op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

15.00 hs

Carlos Guastavino

Cuatro piezas para piano:

Bailecito

El patio

El sauce

Gorriones

Daniel Levy, piano

Carl Maria von Weber

Obertura de la ópera Euryanthe, op.81

Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera El sitio de Corinto

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Malcolm Arnold

Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37

Judith Pearce, flauta

Gareth Hulse, oboe

Michael Collins, clarinete

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Múnich / Hans Stadlomair

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Mihai Mosonyi

Estudios para el desarrollo de la ejecución de la música húngara N°17, 18 y 19

István Kassai, piano

Tradicional francés

Marlborough s’en va t’en guerre

Jacinto Valledor y la Calle

Final de la tonadilla escénica La cantada vida y muerte del general Malbrú (1785)

Raquel Anduеza, soprano

Juan Sаncho, tenor

El Concierto Espаñol / Emilio Morеno

Camille Saint-Saëns

África. Fantasía para piano y orquesta, op.89 (1891)

Jean-Philippe Collard, piano

Orquesta Filarmónica Real / André Previn

Luciano Berio

Canciones de Los Beatles para voz e instrumentos (1965-1967)

Sophia Burgos, soprano

Miembros de la Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Boltoni

Dušan Bogdanović (1955)

Seis miniaturas balcánicas, para guitarra (“Danza de la mañana”, “Lamento”, “De Vranje”, “Danza macedonia”, “Canción” y “Danza de pasos pequeños”)

Zoran Dukić, guitarra

18.00

El Clásico del Domingo

Johann Strauss (hijo)

El Danubio azul, vals op.314

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Yoshiko Iwai, piano

19.00

Música de Salón

William Byrd

Bella Susana, Regocijémonos en el Señor y Bella isla de Bretaña, consort songs

Teresa Bonner, soprano

Ensamble de Violas Rose

Franz Schubert

Margarita en la rueca, D.118, canción

(Franz Schubert

Serenata, D.957, N°4, canción

Pietro Mascagani

Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana

(en arreglo para tuba y arpa de los intérpretes)

Andreas Martin Hofmeir, tuba

Andreas Mildner, arpa

Ricardo Castro

Rigoletto. Transcripción elegante, op.1

Silvia Navarrete, piano

Michel Lambert

Mi pastora es tierna y fiel, aria de corte

Cyril Auvity, tenor

Ensamble L’Yriade

Étienne Moulinié

Cuán virtuosa es Philis, aria de corte

Charles Daniels, tenor

Jacob Heringman, laúd

Marc-Antoine Charpentier

Fenchon, la amable Fenchon, aria de corte

Les Arts Florissants / William Christie

Francesco Maria Veracini

Largo, para violín y piano

Ingolf Truban, violín

Jean Jacues Dünki, piano

20.00

Momentos Musicales