Programación Domingo 8 de Marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Camille Saint-Saëns
Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112
Cuarteto Miami
Johannes Brahms
Danza húngara Nº1 en sol menor, WoO1, Nº1
Danza húngara Nº2 en re menor, WoO1, Nº2
Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO1, Nº3
Danza húngara Nº4 en fa sostenido menor, WoO1, Nº4
Georg Philipp Telemann
Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor
Maurice André, trompeta;
Ad Mater, oboe;
Jaap Schröder, Jacques Holtman, violín; Anner Bylsma, chelo; Gustav Leonhardt, clave
Frans Brüggen
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Re mayor, op.9, Nº2
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº12 en do sostenido menor, S.244, Nº12
Evgeny Kissin, piano
Clara Schumann
Cuatro canciones para coro mixto a capella sobre textos de Emanuel Geibel
Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
Felix Mendelssohn
Obertura Las Hébridas, op.26
Orquesta Sinfónica de Berna / Peter Maag
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068: Aria para la cuerda de Sol
Yo-Yo Ma, chelo barroco
Orquesta Barroca de Amsterdan / Ton Koopman
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36
Pascal Rogé, piano
Claude Debussy
Trío en Sol mayor, L.3
Trío Fontenay
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Franz Schubert
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado
Louis Spohr
Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31
Ensamble Viena-Berlín
07.00
Momentos musicales
Leoš Janácek
Las danzas de Lassko
Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia / Gerd Albrecht
Nicolò Paganini
“La Primavera”, sonata para violín y orquesta en La mayor
Salvatore Accardo, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit
Florent Schmitt
Tres valses nocturnos, op.31
Pascal Le Corre, piano
08.00
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102
Gautier Capuçon, chelo
Frank Braley, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Giuseppe Verdi
Selección de la ópera Rigoletto
Andrea Rost, sorprano
Roberto Alagna, tenor
Renato Bruson, barítono
Mariana Pentcheva, mezzosoprano
Orquesta del Teatro alla Scala / Riccardo Muti
09.00
Alexander von Zemlinsky
Trío para clarinete, chelo y piano en re menor, op.3
Trio Beaux Arts
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano
Akashi Ochi, mandolina
Siegfried Goethel, trompeta
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
10.00
Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Franz Schubert
Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, D.87
Cuarteto Melos
George Frideric Handel
Concierto para arpa y orquesta en Si mayor, op.4, Nº6
Nicanor Zabaleta, arpa
Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz
11.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Dos arias de la ópera Eugene Onegin, op.24
Mariusz Kwiecien, barítono
Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Lukasz Borowicz
Johannes Bernardus van Bree
Cuarteto para cuerdas N°2 en la menor
Cuarteto de cuerdas de Utrecht
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº21 en La mayor, K.134
Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
13.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº1 en Re mayor, op.12, Nº1
Anne-Sophie Mutter, violin
Lambert Orkis, piano
Richard Wagner
Preludio al primer acto de la ópera Lohengrin
Orquesta Sinfónica de Columbia / Bruno Walter
Béla Bartók
Sonatina sobre temas de los campesinos de Transilvania
Andor Foldes, piano
Giuseppe Verdi
"Gloria all'Egitto", de la ópera Aída
Orquesta y Coro del Teatro alla Scala / Claudio Abbado
Claude Debussy
El rincón de los niños, L.113
Peter Schmalfuss, piano
14.00
Camille Saint-Saëns
Septeto en Mi bemol mayor, op.65
Ensamble de Cámara de Zürich
Carl Stamitz
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La mayor
Claude Starck, chelo
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer
Emanuelle Barbella
Dúo Nº4 para dos mandolinas
Alison Stephens - Sue Mossop, mandolinas
Johann Strauss (hijo)
Vals Vida de artista, op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
15.00 hs
Carlos Guastavino
Cuatro piezas para piano:
Bailecito
El patio
El sauce
Gorriones
Daniel Levy, piano
Carl Maria von Weber
Obertura de la ópera Euryanthe, op.81
Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera El sitio de Corinto
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev
Malcolm Arnold
Divertimento para flauta, oboe y clarinete, op.37
Judith Pearce, flauta
Gareth Hulse, oboe
Michael Collins, clarinete
Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en Mi mayor
Ludwig Streicher, contrabajo
Orquesta de Cámara de Múnich / Hans Stadlomair
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Mihai Mosonyi
Estudios para el desarrollo de la ejecución de la música húngara N°17, 18 y 19
István Kassai, piano
Tradicional francés
Marlborough s’en va t’en guerre
Jacinto Valledor y la Calle
Final de la tonadilla escénica La cantada vida y muerte del general Malbrú (1785)
Raquel Anduеza, soprano
Juan Sаncho, tenor
El Concierto Espаñol / Emilio Morеno
Camille Saint-Saëns
África. Fantasía para piano y orquesta, op.89 (1891)
Jean-Philippe Collard, piano
Orquesta Filarmónica Real / André Previn
Luciano Berio
Canciones de Los Beatles para voz e instrumentos (1965-1967)
Sophia Burgos, soprano
Miembros de la Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Boltoni
Dušan Bogdanović (1955)
Seis miniaturas balcánicas, para guitarra (“Danza de la mañana”, “Lamento”, “De Vranje”, “Danza macedonia”, “Canción” y “Danza de pasos pequeños”)
Zoran Dukić, guitarra
18.00
El Clásico del Domingo
Johann Strauss (hijo)
El Danubio azul, vals op.314
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Clara Schumann
Trío en sol menor, op.17
Trío Clara Wieck
Clara Schumann
Tres romances para piano, op.11
Yoshiko Iwai, piano
19.00
Música de Salón
William Byrd
Bella Susana, Regocijémonos en el Señor y Bella isla de Bretaña, consort songs
Teresa Bonner, soprano
Ensamble de Violas Rose
Franz Schubert
Margarita en la rueca, D.118, canción
(Franz Schubert
Serenata, D.957, N°4, canción
Pietro Mascagani
Intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana
(en arreglo para tuba y arpa de los intérpretes)
Andreas Martin Hofmeir, tuba
Andreas Mildner, arpa
Ricardo Castro
Rigoletto. Transcripción elegante, op.1
Silvia Navarrete, piano
Michel Lambert
Mi pastora es tierna y fiel, aria de corte
Cyril Auvity, tenor
Ensamble L’Yriade
Étienne Moulinié
Cuán virtuosa es Philis, aria de corte
Charles Daniels, tenor
Jacob Heringman, laúd
Marc-Antoine Charpentier
Fenchon, la amable Fenchon, aria de corte
Les Arts Florissants / William Christie
Francesco Maria Veracini
Largo, para violín y piano
Ingolf Truban, violín
Jean Jacues Dünki, piano
20.00
Momentos Musicales