Programación Domingo 8 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Franz Liszt
Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2
Yevgeny Kissin, piano
Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser
Ástor Piazzolla
Tres tangos para bandoneón y orquesta
Ástor Piazzolla, bandoneón
Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin
Wilhelm Stenhammar
Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Samuel Barber
Sonata para chelo y piano en do menor, op.6
Roger Drinkal, chelo
Dian Baker, piano
Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet
Olivier Messiaen
Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría
Sonia Rubinsky, piano
Franz Schubert
Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200
Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs
William Byrd
Pavana para virginal en la menor
Timothy Roberts, virginal
Ottorino Respighi
Belfagor, obertura de concierto
Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes
Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 en sol menor, op.25
Andras Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit
Leo Brouwer
Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt
Roberto Aussel, guitarra
Johann Christian Bach
Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta
Eleonora Turovsky, violín
Yuli Turovsky, chelo
I Musici de Montreal / Yuli Turovsky
Ernest Bloch
Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)
István Kassi, piano
Ludwig van Beethoven
Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a
Pinchas Zuckerman, violín
Jacqueline Du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Richard Strauss
Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34
Alfred Brendel, piano
07.00
Momentos musicales
Bedrich Smetana
Hakon Jarl, poema sinfónico, op.16
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík
Johann Sebastian Bach
"Señor Dios, todos te alabamos", Cantata catálogo Bach 130
Caroline Stam, soprano
Michael Chance, contratenor
Paul Agnew, tenor
Klaus Mertens, bajo
Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Ernö Dohnányi
Tres piezas para piano, op.23
Martin Roscoe, piano
Luigi Boccherini
Quinteto para oboe y cuerdas Nº3 en Re mayor, op.45
Sarah Francis, oboe
Cuarteto Allegri
08.00
Joaquín Rodrigo
Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta
John Williams, guitarra
Philharmonia Orchestra / Louis Frémaux
Charles-Marie Widor (compositor y organista francés, 1844-1937)
Cuatro piezas en trío
Trío Göbel de Berlín
Gaspard Fritz
Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
09.00
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"
Trío Locatelli
Wolfgang Amadeus Mozart
“Ah, se il crudel periglio" y “Fra i pensier piu funesti di morte”, arías de la ópera Lucio Silla, K.135
Patricia Petibon, soprano
Concerto Köln / Daniel Harding
Samuel Barber
Primer ensayo para orquesta, op.12
Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola
Leif Ove Andsnes, piano
10.00
Carl Maria von Weber
Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32
Peter Rösel, piano
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Charles Gounod
Cuarteto en La mayor
Cuarteto de la Tonhalle de Zürich
George Frideric Handel
Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
11.00
Arthur Honegger
Concierto para chelo y orquesta
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano
Carl Stamitz
Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor
László Hara, fagot
Cuarteto Tátrai
Franz Liszt
Fantasía para piano sobre temas de ‘El cazador furtivo’, de Carl María von Weber
Andreas Pistorius, piano
Jean Sibelius
Una selección de canciones para voz y orquesta
Jorma Hynninen, barítono
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Jorma Panula
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la Sinfonía Nº 96 en Re mayor, ‘Milagro’ de Haydn
13.00
Música de Verano
Gioachino Rossini
Andante y variaciones para violín y arpa
Peter-Lukas Graf, flauta
Ursula Holliger, arpa
Julius Röntgen (Alemania 1855-1932)
Fantasía para violín y piano, op.24
Joan Berhemer, violín
Rob Mann, piano
Jean-Philippe Rameau
De la suite instrumental de la ópera Cástor y Pólux:
- Overture
- Gavottes I-II
- Ritournelle tendre
-Tambourins I-II
Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen
Ástor Piazzolla
Concierto para bandoneón y orquesta
Ástor Piazzolla, bandoneón
Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin
14.00
Pietro Mascagni
-Visión lírica
- Gavota de las muñecas
Filarmonica '900 / Gianandrea Noseda
Adriano Banchieri (Italia, 1568-1634)
Cuatro madrigales
Ensamble Clement Janequin
Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd, suite Nº1 (transcripción para orquesta)
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Wolfgang Amadeus Mozart
-Marcha Nº 1 en Do mayor, KV408/383e
- Preludio en Do mayor, KV394/383a
Ton Koopman, clave
Antonin Dvorák
Scherzo caprichoso, op.66
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
15.00
Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Ulrich Koch, viola
Sachito Nakamura, piano
Alessandro Scarlatti
-Folía para clave en re menor
-Toccata y fuga para clave en la menor
Alexander Weimann, clave
Robert Schumann
Obertura Manfredo, op.115
Orquesta Filarmónica de Berlín / Wilhelm Furtwängler
Claude Debussy
Rapsodia para saxo y orquesta, L.98 (L =Lesure)
John Harle, saxo
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
16.00
Giovanni Battista Viotti
Concierto para violín y orquesta Nº22 en la menor
Guido Rimonda, violín
Camerata Ducale / Guido Rimonda, violín
George Butterworth
Brendon Hill y otras canciones, con textos de Alfred Housman
Bryn Terfel, barítono
Malcolm Martineau, piano
Blas Galindo
Sones de mariachi
Orquesta Festival de México / Enrique Bátiz
17.00
Princesa Anna Amalia de Prusia
Sonata para órgano Nº1 en sol menor
Fuga en Re mayor
Roland Münch, órgano
Paul Dukas
El aprendiz de hechicero. Scherzo sinfónico
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Slatkin
Iwan Müller
Cuarteto para clarinete y cuerdas N°1 en Mi bemol mayor
Friedericke Roth, clarinete
Ensamble Berolina
Mijail Ippolitov Ivanov
“Marcha del jefe caucásico”, de Bosquejos caucásicos, Suite N°1, op.10
Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel
Alphonse Hasselmans
La fuente, oo.44, para arpa
Judy Loman, arpa
18.00
NIcolas Chédeville
Sonata en La mayor para flauta dulce y continuo, de la colección Il Pastor Fido (El pastor fiel), op.13, N°4 (atribuida a Antonio Vivaldi)
Stegano Bagliano, flauta
Andrea Coen, clave
Giuseppe Verdi
Cuarto acto de la ópera Rigoletto
Piero Cappuccilli, barítono
Ileana Cotrubas, soprano
Plácido Domingo, tenor
Elena Obtratzova, mezzosoprano
NIcolai Ghiaurov, bajo
Coro de la Ópera del Estado de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Carlo Maria Giulini
Zdeněk Fibich
Selección de la colección Estados de ánimo, impresiones y recuerdos, op.41
William Howard, piano
19.00
Momentos Musicales