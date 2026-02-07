Programación Domingo 8 de Febrero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2

Yevgeny Kissin, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

Wilhelm Stenhammar

Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Olivier Messiaen

Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría

Sonia Rubinsky, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

William Byrd

Pavana para virginal en la menor

Timothy Roberts, virginal

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 en sol menor, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Leo Brouwer

Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt

Roberto Aussel, guitarra

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ernest Bloch

Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)

István Kassi, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre "Ich bin der Schneider Kakadu" de Wenzel Müller, op.21a

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss

Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos musicales

Bedrich Smetana

Hakon Jarl, poema sinfónico, op.16

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelík

Johann Sebastian Bach

"Señor Dios, todos te alabamos", Cantata catálogo Bach 130

Caroline Stam, soprano

Michael Chance, contratenor

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Ernö Dohnányi

Tres piezas para piano, op.23

Martin Roscoe, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº3 en Re mayor, op.45

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Allegri

08.00



Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Philharmonia Orchestra / Louis Frémaux

Charles-Marie Widor (compositor y organista francés, 1844-1937)

Cuatro piezas en trío

Trío Göbel de Berlín

Gaspard Fritz

Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

09.00



Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, "El trino del Diablo"

Trío Locatelli

Wolfgang Amadeus Mozart

“Ah, se il crudel periglio" y “Fra i pensier piu funesti di morte”, arías de la ópera Lucio Silla, K.135

Patricia Petibon, soprano

Concerto Köln / Daniel Harding

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

10.00



Carl Maria von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Charles Gounod

Cuarteto en La mayor

Cuarteto de la Tonhalle de Zürich

George Frideric Handel

Concerto grosso en sol menor, op.6, Nº6

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

11.00

Arthur Honegger

Concierto para chelo y orquesta

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Carl Stamitz

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor

László Hara, fagot

Cuarteto Tátrai

Franz Liszt

Fantasía para piano sobre temas de ‘El cazador furtivo’, de Carl María von Weber

Andreas Pistorius, piano

Jean Sibelius

Una selección de canciones para voz y orquesta

Jorma Hynninen, barítono

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Jorma Panula

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: la Sinfonía Nº 96 en Re mayor, ‘Milagro’ de Haydn

13.00

Música de Verano

Gioachino Rossini

Andante y variaciones para violín y arpa

Peter-Lukas Graf, flauta

Ursula Holliger, arpa

Julius Röntgen (Alemania 1855-1932)

Fantasía para violín y piano, op.24

Joan Berhemer, violín

Rob Mann, piano

Jean-Philippe Rameau

De la suite instrumental de la ópera Cástor y Pólux:

- Overture

- Gavottes I-II

- Ritournelle tendre

-Tambourins I-II

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Ástor Piazzolla

Concierto para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

14.00

Pietro Mascagni

-Visión lírica

- Gavota de las muñecas

Filarmonica '900 / Gianandrea Noseda

Adriano Banchieri (Italia, 1568-1634)

Cuatro madrigales

Ensamble Clement Janequin

Ottorino Respighi

Arias y danzas antiguas para laúd, suite Nº1 (transcripción para orquesta)

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Wolfgang Amadeus Mozart

-Marcha Nº 1 en Do mayor, KV408/383e

- Preludio en Do mayor, KV394/383a

Ton Koopman, clave

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

15.00

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Ulrich Koch, viola

Sachito Nakamura, piano

Alessandro Scarlatti

-Folía para clave en re menor

-Toccata y fuga para clave en la menor

Alexander Weimann, clave

Robert Schumann

Obertura Manfredo, op.115

Orquesta Filarmónica de Berlín / Wilhelm Furtwängler

Claude Debussy

Rapsodia para saxo y orquesta, L.98 (L =Lesure)

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

16.00

Giovanni Battista Viotti

Concierto para violín y orquesta Nº22 en la menor

Guido Rimonda, violín

Camerata Ducale / Guido Rimonda, violín

George Butterworth

Brendon Hill y otras canciones, con textos de Alfred Housman

Bryn Terfel, barítono

Malcolm Martineau, piano

Blas Galindo

Sones de mariachi

Orquesta Festival de México / Enrique Bátiz

17.00

Princesa Anna Amalia de Prusia

Sonata para órgano Nº1 en sol menor

Fuga en Re mayor

Roland Münch, órgano

Paul Dukas

El aprendiz de hechicero. Scherzo sinfónico

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Slatkin

Iwan Müller

Cuarteto para clarinete y cuerdas N°1 en Mi bemol mayor

Friedericke Roth, clarinete

Ensamble Berolina

Mijail Ippolitov Ivanov

“Marcha del jefe caucásico”, de Bosquejos caucásicos, Suite N°1, op.10

Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel

Alphonse Hasselmans

La fuente, oo.44, para arpa

Judy Loman, arpa

18.00

NIcolas Chédeville

Sonata en La mayor para flauta dulce y continuo, de la colección Il Pastor Fido (El pastor fiel), op.13, N°4 (atribuida a Antonio Vivaldi)

Stegano Bagliano, flauta

Andrea Coen, clave

Giuseppe Verdi

Cuarto acto de la ópera Rigoletto

Piero Cappuccilli, barítono

Ileana Cotrubas, soprano

Plácido Domingo, tenor

Elena Obtratzova, mezzosoprano

NIcolai Ghiaurov, bajo

Coro de la Ópera del Estado de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Carlo Maria Giulini

Zdeněk Fibich

Selección de la colección Estados de ánimo, impresiones y recuerdos, op.41

William Howard, piano

19.00

