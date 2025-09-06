Programación Domingo 7 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, voz
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals
Albert Guinovart, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313
Claude Monteux, flauta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble
Edward Elgar
“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon
Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst
John Adams
Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)
Hermann Kretzschmar, piano
Sergei Prokofiev
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92
Cuarteto de Praga
Robert Schumann
Amor y vida de mujer, op.42
Lotte Lehmann, soprano
Bruno Walter, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046
Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard
Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano
Antonín Dvořák
Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5
Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Erwin Schulhoff
Sonata para violín y piano Nº2
Gidon Kremer, violín
Oleg Maisenberg, piano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano
07.00
Momentos musicales
Jean-Philippe Rameau
Prólogo de la ópera Hipólito y Aricia
La Petite Band / Sigiswald Kuijken
Franz Schubert
Sonata para piano en la menor, D.784
Radu Lupu, piano
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Oscar Shumsky, violín
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
08.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"
Cuarteto Tátrai
Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
The New World Symphony / Michael Tilson Thomas
Jules Massenet
"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon
Anna Netrebko, soprano
Coro de la Ópera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda
Robert Schumann
Cuentos de hadas, op.132
Janet Hilton, clarinete
Nobuko Imai, viola
Roger Vignoles, piano
09.00
Johann Baptist Vanhal
Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt
Franz Liszt
La Campanella
Daniil Trifonov, piano
George Frideric Handel
Sonata en trío en Si bemol mayor, op.2, Nº3
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave
Moritz Moszkowski
Danzas españolas para orquesta, op.12
Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta
10.00
John Blackwood McEwen
Cuarteto para cuerdas Nº6
Cuarteto Chilingirian
Jean Sibelius
Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano
Sébastien de Brossard (compositor francés, 1650-1730)
Misa en el quinto tono para la fiesta de la Navidad
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
11.00
Ludwig van Beethoven
Doce danzas alemanas para orquesta, WoO 8
Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi
Frédéric Chopin
Gran dúo concertante para chelo y piano sobre temas Roberto el Diablo de Meyerbeer
Anner Bylsma, chelo
Lambert Orkis, piano
Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter
Francisco Tárrega
Piezas para guitarra
Wolfgang Lendle, guitarra
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: el Concierto para piano Nº 2 en sol menor de Prokofiev
13.00
Momentos Musicales
Franz Schubert
Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960
Javier Perianes, piano
Georges Bizet
Suite de Carmen Nº1
Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor
14.00
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Juilliard
Leonard Bernstein
Halil, nocturno para flauta, orquesta de cuerdas y percusión
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein
15.00
Claude Debussy
La caja de juguetes, L.128
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35
Maurizio Pollini, piano
16.00
Complemento musical
17.00
En Modo Popular
Luis de Narváez
Diferencias sobre “Guárdame las vacas”
Les Eisenhardt, vihuela
Granville Bantock
Una sinfonía de las Hébridas (1916)
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
18.00
Clásicos a la Carta
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Manfredo, op.58
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
19.00
Música de Salón
Filipoctus de Caserta
Mientras aguardo, balada
Mala Punica / Pablo Memelsdorf
Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº3, Sonata Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en La mayor, TWV 43:A1
Freiburger Barockorchester Consort
Elias Parish Alvars
Gran estudio en imitación de la mandolina, op.84
Joel von Lerber, arpa
Roger Quilter
Tres canciones pastorales, op.22
Lisa Milne, soprano
Graham Johnson, piano
Cuarteto Duke
Josef Suk
Selección de la colección Sobre la madre, op.28
Antonín Kubalek, piano
20.00
Momentos Musicales
Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Marc-Antoine Charpentier
Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia
Bernadette Degelin y Dominique Mols, sopranos
Jan Caals, tenor
David James, contratenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos
Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano
21.00
Franz Liszt
Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº6 en Mi bemol mayor, K.614
Walter Trampler, viola
Cuarteto Juilliard
22.00
Antonio Martín y Coll (compositor español, 1650-1734)
Diferencias sobre la Folia
Jordi Savall, viola da gamba
Rolf Lislevand, vihuela
Arianna Savall, arpa triple
Adela González-Campa, castañuelas
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti
george Gershwin
Porgy y Bess, cuadro sinfónico (arr. de Robert Russell Bennett )
Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata
23.00
Alma Schindler Mahler
Cinco canciones para voz y piano
Angelika Kirchslager, mezzosoprano
Helmuth Deutsch, piano
Joseph Martin Graus (Compositor alemán, 1756-1792)
Concierto para violín y orquesta en Do mayor
Edith Peinemann, violín
Orquesta de Cámara de Sttutgart / Martin Sieghart
Franz Schubert
Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51
Daniel Barenboim - Radu Lupu, piano a 4 manos