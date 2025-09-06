Programación Domingo 7 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams

Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)

Hermann Kretzschmar, piano

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos musicales

Jean-Philippe Rameau

Prólogo de la ópera Hipólito y Aricia

La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

Alexander Glazunov

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82

Oscar Shumsky, violín

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

08.00

Joseph Haydn

Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"

Cuarteto Tátrai



Alberto Ginastera

Danzas del ballet Estancia, op.8a

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Jules Massenet

"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon

Anna Netrebko, soprano

Coro de la Ópera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano



09.00



Johann Baptist Vanhal

Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor

Ödön Rácz, contrabajo

Orquesta de Cámara Franz Liszt

Franz Liszt

La Campanella

Daniil Trifonov, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío en Si bemol mayor, op.2, Nº3

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

Moritz Moszkowski

Danzas españolas para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta

10.00



John Blackwood McEwen

Cuarteto para cuerdas Nº6

Cuarteto Chilingirian

Jean Sibelius

Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Sébastien de Brossard (compositor francés, 1650-1730)

Misa en el quinto tono para la fiesta de la Navidad

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

11.00

Ludwig van Beethoven

Doce danzas alemanas para orquesta, WoO 8

Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi

Frédéric Chopin

Gran dúo concertante para chelo y piano sobre temas Roberto el Diablo de Meyerbeer

Anner Bylsma, chelo

Lambert Orkis, piano

Charles Auguste De Bériot

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Francisco Tárrega

Piezas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Concierto para piano Nº 2 en sol menor de Prokofiev

13.00

Momentos Musicales

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Javier Perianes, piano

Georges Bizet

Suite de Carmen Nº1

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

14.00

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131

Cuarteto Juilliard

Leonard Bernstein

Halil, nocturno para flauta, orquesta de cuerdas y percusión

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

15.00

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35

Maurizio Pollini, piano

16.00

Complemento musical

17.00

En Modo Popular

Luis de Narváez

Diferencias sobre “Guárdame las vacas”

Les Eisenhardt, vihuela

Granville Bantock

Una sinfonía de las Hébridas (1916)

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

18.00

Clásicos a la Carta

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Manfredo, op.58

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

19.00

Música de Salón

Filipoctus de Caserta

Mientras aguardo, balada

Mala Punica / Pablo Memelsdorf

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº3, Sonata Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en La mayor, TWV 43:A1

Freiburger Barockorchester Consort

Elias Parish Alvars

Gran estudio en imitación de la mandolina, op.84

Joel von Lerber, arpa

Roger Quilter

Tres canciones pastorales, op.22

Lisa Milne, soprano

Graham Johnson, piano

Cuarteto Duke

Josef Suk

Selección de la colección Sobre la madre, op.28

Antonín Kubalek, piano

20.00

Momentos Musicales

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Marc-Antoine Charpentier

Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia

Bernadette Degelin y Dominique Mols, sopranos

Jan Caals, tenor

David James, contratenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile Gent

Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos

Sergei Rachmaninov

Cinco piezas de fantasía, op.3

Alexandre Tharaud, piano

21.00

Franz Liszt

Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº6 en Mi bemol mayor, K.614

Walter Trampler, viola

Cuarteto Juilliard

22.00

Antonio Martín y Coll (compositor español, 1650-1734)

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, vihuela

Arianna Savall, arpa triple

Adela González-Campa, castañuelas

Camille Saint-Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Sol Gabetta, chelo

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti

george Gershwin

Porgy y Bess, cuadro sinfónico (arr. de Robert Russell Bennett )

Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

23.00

Alma Schindler Mahler

Cinco canciones para voz y piano

Angelika Kirchslager, mezzosoprano

Helmuth Deutsch, piano

Joseph Martin Graus (Compositor alemán, 1756-1792)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Edith Peinemann, violín

Orquesta de Cámara de Sttutgart / Martin Sieghart

Franz Schubert

Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51

Daniel Barenboim - Radu Lupu, piano a 4 manos