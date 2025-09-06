PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

06/09/2025

Programación Domingo 7 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, voz
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals
Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313
Claude Monteux, flauta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar
“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon
Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams
Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)
Hermann Kretzschmar, piano

Sergei Prokofiev
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92
Cuarteto de Praga

Robert Schumann
Amor y vida de mujer, op.42
Lotte Lehmann, soprano
Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046
Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák
Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5
Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff
Sonata para violín y piano Nº2
Gidon Kremer, violín
Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano

07.00
Momentos musicales

Jean-Philippe Rameau
Prólogo de la ópera Hipólito y Aricia
La Petite Band / Sigiswald Kuijken

Franz Schubert
Sonata para piano en la menor, D.784
Radu Lupu, piano

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Oscar Shumsky, violín
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

08.00

Joseph Haydn
Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"
Cuarteto Tátrai

Alberto Ginastera
Danzas del ballet Estancia, op.8a
The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Jules Massenet
"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon
Anna Netrebko, soprano
Coro de la Ópera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

Robert Schumann
Cuentos de hadas, op.132
Janet Hilton, clarinete
Nobuko Imai, viola
Roger Vignoles, piano

09.00

Johann Baptist Vanhal
Concierto para contrabajo y orquesta en Re mayor
Ödön Rácz, contrabajo
Orquesta de Cámara Franz Liszt

Franz Liszt
La Campanella
Daniil Trifonov, piano

George Frideric Handel
Sonata en trío en Si bemol mayor, op.2, Nº3
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave

Moritz Moszkowski
Danzas españolas para orquesta, op.12
Orquesta Sinfónica de Londres / Ataúlfo Argenta

10.00

John Blackwood McEwen
Cuarteto para cuerdas Nº6
Cuarteto Chilingirian

Jean Sibelius
Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80
Nils-Erik Sparf, violín
Bengt Forsberg, piano

Sébastien de Brossard (compositor francés, 1650-1730)
Misa en el quinto tono para la fiesta de la Navidad
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

11.00

Ludwig van Beethoven
Doce danzas alemanas para orquesta, WoO 8
Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi

Frédéric Chopin
Gran dúo concertante para chelo y piano sobre temas Roberto el Diablo de Meyerbeer
Anner Bylsma, chelo
Lambert Orkis, piano

Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.104, Nº9
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter

Francisco Tárrega
Piezas para guitarra
Wolfgang Lendle, guitarra

12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: el Concierto para piano Nº 2 en sol menor de Prokofiev

13.00
Momentos Musicales

Franz Schubert
Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960
Javier Perianes, piano

Georges Bizet
Suite de Carmen Nº1
Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

14.00

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131
Cuarteto Juilliard

Leonard Bernstein
Halil, nocturno para flauta, orquesta de cuerdas y percusión
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

15.00

Claude Debussy
La caja de juguetes, L.128
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35
Maurizio Pollini, piano

16.00
Complemento musical

17.00
En Modo Popular

Luis de Narváez
Diferencias sobre “Guárdame las vacas”
Les Eisenhardt, vihuela

Granville Bantock
Una sinfonía de las Hébridas (1916)
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

18.00
Clásicos a la Carta

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Manfredo, op.58
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

19.00
Música de Salón

Filipoctus de Caserta
Mientras aguardo, balada
Mala Punica / Pablo Memelsdorf

Georg Philipp Telemann
Cuarteto París Nº3, Sonata Nº1 para flauta, violín, chelo y bajo continuo en La mayor, TWV 43:A1
Freiburger Barockorchester Consort

Elias Parish Alvars
Gran estudio en imitación de la mandolina, op.84
Joel von Lerber, arpa

Roger Quilter
Tres canciones pastorales, op.22
Lisa Milne, soprano
Graham Johnson, piano
Cuarteto Duke

Josef Suk
Selección de la colección Sobre la madre, op.28
Antonín Kubalek, piano

20.00
Momentos Musicales

Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf - Georges Guéneux, flautas
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Marc-Antoine Charpentier
Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia
Bernadette Degelin y Dominique Mols, sopranos
Jan Caals, tenor
David James, contratenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Ensamble Musica Polyphonica / Louis Devos

Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano

21.00

Franz Liszt
Lo que se oye en la montaña, poema sinfónico
Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto de cuerdas Nº6 en Mi bemol mayor, K.614
Walter Trampler, viola
Cuarteto Juilliard

22.00

Antonio Martín y Coll (compositor español, 1650-1734)
Diferencias sobre la Folia
Jordi Savall, viola da gamba
Rolf Lislevand, vihuela
Arianna Savall, arpa triple
Adela González-Campa, castañuelas

Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Sol Gabetta, chelo
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Daniele Gatti

george Gershwin
Porgy y Bess, cuadro sinfónico (arr. de Robert Russell Bennett )
Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

23.00

Alma Schindler Mahler
Cinco canciones para voz y piano
Angelika Kirchslager, mezzosoprano
Helmuth Deutsch, piano

Joseph Martin Graus (Compositor alemán, 1756-1792)
Concierto para violín y orquesta en Do mayor
Edith Peinemann, violín
Orquesta de Cámara de Sttutgart / Martin Sieghart

Franz Schubert
Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51
Daniel Barenboim - Radu Lupu, piano a 4 manos