Programación Domingo 7 de Enero

Domingo 07-01-2024

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85

Cuarteto Kodály

Edvard Grieg

Diecinueve canciones populares noruegas, op.66

Eva Knardahl, piano

William Cornysh

My love she mourn'th

Pro Cantione Antiqua de Londres

Franz Xaver Richter

Concierto para flauta y orquesta en mi menor

Barthold Kuijken, flauta

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Nicoló Porpora

Sinfonía de cámara en Si bemol mayor, op.2, Nº6

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Edgar Moreau, chelo;

David Kadouch, piano

Antonin Dvorák

Leyendas, op.59

Dúo Crommelynck

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa

Musica ad Rhenum

Carl Maria von Weber

Gran dúo concertante para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.48

Richard Stoltzman, clarinete;

Emanuel Ax, piano

Carlos Chávez

Sarabanda para cuerdas

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Edouard Lalo

Sinfonía en sol menor

Orquesta Sinfónica de Basilea / Giancarlo Andretta

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo en la menor, op.1, Nº4

Lászlo Czidra, flauta dulce;

Gergely Sárközy, viola bastarda

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

07.00

Música de Verano

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Haydn, op.56

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Franz Xaver Richter (compositor del clasicismo checo, 1709-1789)

Sonata para flauta, chelo y clave en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Yefim Bronfman, piano

08.00

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

John Dowland

Cuatro canciones para tenor y laúd

Rogers Covey-Crump, tenor

Jakob Lindberg, laúd

Heitor Villa-Lobos

Concierto para piano y orquesta Nº5

Cristina Ortiz, piano

Orquesta Filarmónica Real / Miguel Gómez-Martínez

09.00

Jean-Philippe Rameau

Suite de la ópera Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Edward Elgar

Seis Promenades para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

Bohuslav Martinu

Concierto para doble orquesta de cuerdas, piano y timbales (1938)

Jaroslav Saroun, piano

Václav Mazacek, timbales

Orquesta Filarmónica Checa / Jiri Belohlávek

10.00

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº5 en Sol bemol mayor, op.82

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Dos arias de óperas:

“Il padre adorato”, de Idomeneo

E “Il tenero momento”, de Lucio Silla

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Orquesta Philharmonia de Praga / Michel Swierczewski

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke's / Lalo Schifrin

11.00

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Jan Henrik Kaiser, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº25 en Fa mayor, K.377

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

Robert Schumann

Sinfonía en sol menor, "de Zwickau"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

12.00

Antonio Caldara

Enone."Vado, o sposa"

Philippe Jarousky, contratenor

Concerto Köln

Amy Beach

Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.45

Alan Feinberg, piano

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº56 en Re mayor, Hob.XVI:42, "Sonatas Bossler"

Alfred Brendel, piano

13.00

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Heinrich Franz von Biber

Mensa Sonora. Partita Nº4 en Si bemol mayor

La Follia Salzburg

14.00

Cipriano de Rore

O sonno (Oh sueño)

Ensamble Hilliard

Luigi Boccherini

Quinteto N°4 en Re mayor para guitarra y cuerdas, (catálogo yerár) G.448, “Fandango”

Pepe Romero, guitarra

Ensamble de Cámara de la Academy of St Martin in the Fields

Charles Koechlin

Tres poemas op.18 (“Canción de cuna de la foca”, “Canción nocturna en la selva” y “Canción de Kala Nag”)

Iris Vermillion, mezzosoprano

Johan Botha, tenor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / David Zinman

George Gershwin

Selección del Libro de canciones

Angela Brownridge, piano

15.00

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor

Christian Ferras, violín

Pierre Barbizet, piano

Béla Bartók

Dos imágenes para orquesta, op.10

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Eduardo Fernández, guitarra

16.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº15 en re menor, K.421

Cuarteto Esterházy

Carlos López Buchardo

Seis canciones argentinas al estilo popular (1924)

Víctor Torres, piano

Jorge Ugartamendía, piano

Dimitri Shostakovich

Obertura festiva, op.90

Orquesta Sinfónica de Londres / Maxim Shostakovich

17.00

John Dowland

El tiempo trocó en plata sus cabellos de oro

Thomas Campion

Ven, alegre día

Anónimo

He perdido mi libertad

John Danyel

Tiempo, tiempo cruel

Philip Rosseter

¿Qué es el amor sino pesar?

Anónimo

Vamos, Mignonne (con texto en francés)

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Heinrich Ignaz von Biber

Sonata representativa para violín y continuo

Romanesca

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Krystian Zimerman, piano

Jean Françaix

Danzas exóticas

Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll

Fernando Sor

Selección de Estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

18.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonía N°6 en Fa mayor, op.68, “Pastoral”

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Mackerras

Carlos Guastavino

“Rosita Iglesias”, Nº7 de Presencias (transcripción para clarinete de Luis Rossi)

Luis Rossi, clarinete

Diana Schneider, piano

Georges Enescu

Rapsodia rumana Nº1 en La mayor, op.11

Orquesta Filarmónica de Viena / Andris Nelsons

19.00

Música de Verano

Manuel Ponce

Concierto del Sur

Rafael Jiménez, guitarra

Camerata de Coahuila / Ramón Shade

Joseph Haydn

Cuarteto Nº18 en Mi mayor, op.17, Nº1, Hob.III:25

Cuarteto Tátrai

Camille Saint Saëns

“Mon coeur s’ouvre á ta voix”, de Sansón y Dalila

Charles Gounod

“O ma lyre immortelle”, de la ópera Safo

Hector Berlioz

Aria de Margarita de La condenación de Fausto

Elina Garanca, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica del Teatro Comunal de Bolonia / Yves Avel

Alberto Ginastera

Concierto para piano y orquesta N°1

Xiayin Wang piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Georg Philipp Telemann

Obertura-suite en mi menor, de la colección Tafelmusik

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Antonin Dvorák

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57

Josef Suk, violín

Alfred Holecek, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"

Wilhelm Kempff, piano

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches

Orquesta Sinfónica de Londres / Aaron Copland

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El Arte del Violín, op.3, Nº10

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia/ Andrea Marcon

23.00

Música de Salón

George Frideric Handel

Notte placida e cheta, cantata

Catherine Bott, mezzosoprano

The Purcell Quartet

Alberto Williams

Hueyas, op.33

Valentín Surif, piano

Guillaume Dufay

Por derecho, bien puedo lamentarme y gemir, Puesto que sois un luchador, Este día del año y Adiós, buenos vinos de Lannoys, chanson

Bernhard Landauer, contratenor

Ensamble Unicorn / Michel Posch

Miguel Llobet

Romanza, Scherzo-Vals y Mazurca

Lorenzo Micheli, guitarra