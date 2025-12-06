Programación Domingo 7 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Alonso y Bartolomé de Cáceres
Sibila Valenciana
Monserrat Figueras, voz
La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall
Isaac Albéniz
El otoño, op.170, vals
Albert Guinovart, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313
Claude Monteux, flauta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Felix Mendelssohn
Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87
Academy Chamber Ensamble
Edward Elgar
“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon
Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst
John Adams
Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)
Hermann Kretzschmar, piano
Sergei Prokofiev
Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92
Cuarteto de Praga
Robert Schumann
Amor y vida de mujer, op.42
Lotte Lehmann, soprano
Bruno Walter, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046
Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard
Carlos Guastavino
La siesta, tres preludios para piano
Daniel Levy, piano
Antonín Dvořák
Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5
Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Erwin Schulhoff
Sonata para violín y piano Nº2
Gidon Kremer, violín
Oleg Maisenberg, piano
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano
07.00
Momentos musicales
Ludwig van Beethoven
Música para un ballet caballeresco
Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos
Franz Berwald
Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor
Consortium Classicum
Johann Wenzel Kalliwoda
Concertino para oboe y orquesta en Fa mayor, op.110
Ingo Goritzki, oboe
Orquesta Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski
08.00
Georg Philipp Telemann
El maestro de escuela
József Gregor, bajo
Coro de Niños de la Schola Hungarica
Orquesta de Cámara Corelli / Tamás Pál
Ernesto Nazareth (compositor brasileño, 1863-1934)
Cuatro tangos: Garoto, Fon fon, Favorito y Odeón
Polly Ferman, piano
Camille Saint-Saëns
Septeto en Mi bemol mayor, op.65
Ensamble de Cámara de Zürich
Emmanuel Chabrier
España, rapsodia para orquesta
Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier
09.00
Jacques Offenbach
Obertura y fragmentos del ballet Alegría Parisina
Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel
Domenico Scarlatti
Sonata para clave en Do Mayor, K.460
Trevor Pinnock, clave
Franz Liszt
Rapsodia húngara Nº3
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Antonin Dvorak
Cuarteto para cuerdas Nº8 en Mi mayor, op.80
Cuarteto Chilingirian
10.00
Charles Auguste De Bériot
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.99, Nº8
Takako Nishizaki, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / Alfred Walter
Richard Strauss
Cuatro últimas canciones
Renée Fleming, soprano
Houston Symphony Orchestra / Christoph Eschenbach
Francisco Tárrega
Capricho árabe para guitarra
Marcelo Galliano, guitarra
11.00
Aram Jachaturian
Suite Nº1 del ballet “Gayaneh”
Orquesta Filarmónica Real / Yuri Temirkanov
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en La mayor, BWV 1015
Monica Huggett, violín
Ton Koopman, clave
Mijail Glinka
Divertimento para piano y cuarteto de cuerdas en La bemol mayor sobre temas de “La sonámbula”, de Bellini
Valery Kamishov, piano
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: la Sinfonía Nº 4 en re menor de Schumann
13.00
Momentos Musicales
Felix Mendelssohn
Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20
Academy Chamber Ensamble
Arnold Bax
Sonata para clarinete y piano
Janet Hilton, clarinete;
Keith Swallow, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, HWV 318, "Alexander's Feast"
The English Concert / Trevor Pinnock
14.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1
Gidon Kremer, violín;
Martha Argerich, piano
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.72
Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert
15.00
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11
Evgeny Kissin, piano
The academic Symphony Orchestra of the Moscow Philharmonia / Dmitri Kitaenko
Jan Dismas Zelenka
Obertura concertante a 7 partes en Fa mayor, ZWV 188
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Franz Schubert
Nueve Ländler, D.370
Tomás Cotik, violín
Osvaldo Golijov
Ayre, para soprano y ensamble de cámara (2004)
Dawn Upshaw, soprano
Ensamble El Perro Andaluz
18.00
Clásicos a la Carta
Johannes Brahms
Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5
Grigory Sokolov, piano
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor
Wynton Marsalis, trompeta
National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard
19.00
Música de Salón
Franz Liszt
Canción de cuna
Jenö Jándo, piano
Joseph Haydn
Fragmentos de la ópera El caballero Rolando (arreglo para instrumentos de vientos)
Consortium Classicum
Sebastián Iradier
La paloma (transcripción para guitarra)
Pepe Romero, guitarra
Johann Baptist Crammer
Quinteto N°3 para piano y cuerdas en Si bemol mayor, op.79
London, Hanover Square Roomst
20.00
Momentos Musicales
Jean-Philippe Rameau
Suite del ballet Platée
Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman
Franz Danzi (1763-1826)
Quinteto para vientos en Fa mayor, op.68, Nº2
Ensamble Viena-Berlín
Leonard Bernstein
Divertimento para orquesta
Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein
21.00
Antonín Dvořák
Quinteto con piano en La mayor, op.5
Sviatoslav Richter, piano
Cuarteto Borodin
Carl Nielsen
Suite de Aladino
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen
Antonio Lotti (1665-1740)
Giuramento amoroso
Roberta Invernizzi, soprano
Sonia Prina, contralto
Ensamble Claudiana / Luca Pianca
22.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº12 en Fa mayor, K.332
Mitsuko Uchida, piano
Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63
Lisa Batiashvili, violín
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
Johannes Kapsberger
Toccata 1
Toccata 5
Paul O’Dette, laúd
23.00
Frederick Delius
Florida Suite, escenas tropicales para orquesta
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Ottorino Respighi
Quinteto con piano