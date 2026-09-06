Programacion domingo 6 de septiembre

Domingo 06-09-2026
00.00
Medianoche Digital
02.00
La Trasnoche Clásica
Ignaz Moscheles
Trío en do menor, op.84
Trío Göbel de Berlín
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano
Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri
Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re bemol mayor, op.10
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº19 en Mi bemol mayor, K.132
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Gerald Finzi
Cinco bagatelas para clarinete y piano
Gervase de Peyer, clarinete
Gwenneth Pryor, piano
Henry Purcell
Dioclesiano, suite Z.627
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Antonio Salieri
Semiramide. “Sento l'amica speme”
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer
Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Pieter van Maldere
Sinfonía en sol menor, op.4/1
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano
Silvestre Revueltas
Cuarteto Nº3
Cuarteto Latinoamericano
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Georges Guéneux, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Franz Liszt
Seis cantos polacos de Chopin, S.480
Claudio Arrau, piano
07.00
Momentos Musicales
12.00
El Estreno y su Leyenda
13.00
Momentos Musicales
Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº2, op.17
Martha Argerich, piano
Nelson Freire, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Wilbert Hazelet, flauta
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Ottorino Respighi
Impresiones brasileñas, suite para orquesta
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon
Ludwig van Beethoven
Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3
Trío Beaux Arts
Jean Sibelius
Karelia, suite para orquesta, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu
Franz Liszt
Sueño de amor Nº1, nocturno S.541, Nº1
Artur Rubinstein, piano
Daniel Barenboim, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498, “de los bolos”
Gervase de Peyer, clarinete
Cecil Aronowitz, viola
Lamar Crowson, piano
Camille Saint-Saëns
El diluvio, preludio, op.45
Yan Pascal Tortelier, violín
City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux
Johann Christian Bach
Aria “Vo solcando un mar crudele”, de la ópera Artaserse
Bejun Mehta, contratenor
Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Artur Rubinstein, piano
16.00
La consigna
17.00
En modo popular
Samuel Scheidt
Allemanda sobre la canción “Also gehts, also stehts” (“Así como va, así queda”)
Cuarteto de Flautas Dulces Brisk de Ámsterdam
Percy Grainger
“Gumsuckers”, de la suite In a Nutshell
Banda de la Marina de Noruega / Bjarte Engeset
Claudio Santoro
“Luz de luna de mi amor”, de Tres canciones populares
Paulo Szot, barítono
Nahim Marun, piano
Claudio Santoro
“Amor en lágrimas”, de Tres canciones populares
Paulo Szot, barítono
Nahim Marun, piano
Claudio Santoro
“Cantiga del ausente”, de Tres canciones populares
Paulo Szot, barítono
Nahim Marun, piano
William Russo
Street Music. A Blues Concerto, op.65
Corky Siegel, armónica y piano
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa
18.00
El Clásico del Domingo
César Franck
Quinteto con piano en fa menor
Michaël Levinas, piano
Cuarteto Ludwig
Antonín Dvořák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
19.00
Música de Salón
Gilles Joye
O Rosabella, Piedad, pena mía y No es que quiera pensar, chansons
Club Medieval / Thomas Baeté
Franz Xaver Süssmayr
Fantasía en do menor. Agonía y muerte de Mozart
Falerno Ducante, clave
John Field
Quinteto en La bemol mayor para piano y cuerdas
Míċeál O'Rourke, piano
David Juritz, violín
Jennifer Godson, violín
Sarah-Jane Bradley, viola
Julia Desbruslais, chelo
Alphonse Hasselmans
Guitarra, op.45, para guitarra
Floraleda Sacchi, arpa
Charles Ives
Serenidad, Las cosas que nuestros padres amaban, En la mañana, Recuerdos y La banda de circo, canciones
Jan DeGaetani, mezzosoprano
Gilbert Kalish, piano
20.00
Momentos Musicales
Piotr Ilich Chaikovski
Manfredo. Sinfonía programática en cuatro cuadros, op.58
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Semyon Bychkov
21.00
Clara Schumann
Tardes musicales para piano, op.6
Yoshiko Iwai, piano
Biagio Marini
Sonata “Variada”
Ensamble Convivium
Joseph Haydn
Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6
János Rolla, violín
Zsuzsa Pertis, clave
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
22.00
Giacomo Puccini
“Recondita Armonia” y “E Lucevan le Stelle” de la ópera Tosca
Marcelo Álvarez, tenor
Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti
Johannes Bernardus van Bree
Cuarteto para cuerdas Nº2 en la menor
Cuarteto de cuerdas de Utrecht
Jules Massenet
Fantasía para chelo y orquesta
Sophie Rolland, chelo
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga
23.00
Georg Philipp Telemann
Selección de danzas polacas del Manuscrito de Rostock, TWV 45
Orkiestra Czasów Zarazy / Paweł Iwaszkiewicz
Franz Schubert
Adagio y rondó concertante para cuarteto con piano
Rochester Chamber Players
Nicolò Paganini
Terceto concertante para violín, guitarra y chelo en Re mayor, op.69
Trío Paganini