PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

06/09/2026

Programacion domingo 6 de septiembre

Domingo 06-09-2026

00.00
Medianoche Digital

02.00
La Trasnoche Clásica

Ignaz Moscheles
Trío en do menor, op.84
Trío Göbel de Berlín

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano

Robert Fuchs
Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21
Camerata Bern / Thomas Füri

Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re bemol mayor, op.10
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº19 en Mi bemol mayor, K.132
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Gerald Finzi
Cinco bagatelas para clarinete y piano
Gervase de Peyer, clarinete
Gwenneth Pryor, piano

Henry Purcell
Dioclesiano, suite Z.627
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonio Salieri
Semiramide. “Sento l'amica speme”
Diana Damrau, soprano
Le Cercle de l'Harmonie / Jérémie Rhorer

Camille Saint-Saëns
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Pieter van Maldere
Sinfonía en sol menor, op.4/1
The Academy of Ancient Music / Filip Bral

Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano

Silvestre Revueltas
Cuarteto Nº3
Cuarteto Latinoamericano

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano

Domenico Cimarosa
Concierto para dos flautas y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Georges Guéneux, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp

Franz Liszt
Seis cantos polacos de Chopin, S.480
Claudio Arrau, piano

07.00
Momentos Musicales

12.00
El Estreno y su Leyenda

13.00
Momentos Musicales

Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº2, op.17
Martha Argerich, piano
Nelson Freire, piano

Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Wilbert Hazelet, flauta
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ottorino Respighi
Impresiones brasileñas, suite para orquesta
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Ludwig van Beethoven
Trío Nº3 en do menor, op.1, Nº3
Trío Beaux Arts

Jean Sibelius
Karelia, suite para orquesta, op.11
Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu

Franz Liszt
Sueño de amor Nº1, nocturno S.541, Nº1
Artur Rubinstein, piano
Daniel Barenboim, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, K.498, “de los bolos”
Gervase de Peyer, clarinete
Cecil Aronowitz, viola
Lamar Crowson, piano

Camille Saint-Saëns
El diluvio, preludio, op.45
Yan Pascal Tortelier, violín
City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux

Johann Christian Bach
Aria “Vo solcando un mar crudele”, de la ópera Artaserse
Bejun Mehta, contratenor
Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Artur Rubinstein, piano

16.00
La consigna

17.00
En modo popular

Samuel Scheidt
Allemanda sobre la canción “Also gehts, also stehts” (“Así como va, así queda”)
Cuarteto de Flautas Dulces Brisk de Ámsterdam

Percy Grainger
“Gumsuckers”, de la suite In a Nutshell
Banda de la Marina de Noruega / Bjarte Engeset

Claudio Santoro
“Luz de luna de mi amor”, de Tres canciones populares
Paulo Szot, barítono
Nahim Marun, piano

Claudio Santoro
“Amor en lágrimas”, de Tres canciones populares
Paulo Szot, barítono
Nahim Marun, piano

Claudio Santoro
“Cantiga del ausente”, de Tres canciones populares
Paulo Szot, barítono
Nahim Marun, piano

William Russo
Street Music. A Blues Concerto, op.65
Corky Siegel, armónica y piano
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Seiji Ozawa

18.00
El Clásico del Domingo

César Franck
Quinteto con piano en fa menor
Michaël Levinas, piano
Cuarteto Ludwig

Antonín Dvořák
Sonatina para violín y piano en Sol mayor, op.100
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

19.00
Música de Salón

Gilles Joye
O Rosabella, Piedad, pena mía y No es que quiera pensar, chansons
Club Medieval / Thomas Baeté

Franz Xaver Süssmayr
Fantasía en do menor. Agonía y muerte de Mozart
Falerno Ducante, clave

John Field
Quinteto en La bemol mayor para piano y cuerdas
Míċeál O'Rourke, piano
David Juritz, violín
Jennifer Godson, violín
Sarah-Jane Bradley, viola
Julia Desbruslais, chelo

Alphonse Hasselmans
Guitarra, op.45, para guitarra
Floraleda Sacchi, arpa

Charles Ives
Serenidad, Las cosas que nuestros padres amaban, En la mañana, Recuerdos y La banda de circo, canciones
Jan DeGaetani, mezzosoprano
Gilbert Kalish, piano

20.00
Momentos Musicales

Piotr Ilich Chaikovski
Manfredo. Sinfonía programática en cuatro cuadros, op.58
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Semyon Bychkov

21.00

Clara Schumann
Tardes musicales para piano, op.6
Yoshiko Iwai, piano

Biagio Marini
Sonata “Variada”
Ensamble Convivium

Joseph Haydn
Concierto para violín, clave y orquesta en Fa mayor, Hob.XVIII:6
János Rolla, violín
Zsuzsa Pertis, clave
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

22.00

Giacomo Puccini
“Recondita Armonia” y “E Lucevan le Stelle” de la ópera Tosca
Marcelo Álvarez, tenor
Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti

Johannes Bernardus van Bree
Cuarteto para cuerdas Nº2 en la menor
Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Jules Massenet
Fantasía para chelo y orquesta
Sophie Rolland, chelo
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

23.00

Georg Philipp Telemann
Selección de danzas polacas del Manuscrito de Rostock, TWV 45
Orkiestra Czasów Zarazy / Paweł Iwaszkiewicz

Franz Schubert
Adagio y rondó concertante para cuarteto con piano
Rochester Chamber Players

Nicolò Paganini
Terceto concertante para violín, guitarra y chelo en Re mayor, op.69
Trío Paganini