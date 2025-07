Programación Domingo 6 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Alonso y Bartolomé de Cáceres

Sibila Valenciana

Monserrat Figueras, voz

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Isaac Albéniz

El otoño, op.170, vals

Albert Guinovart, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Edward Elgar

“El rey Arturo”, suite de la música incidental para la obra de Laurence Binyon

Sinfonietta de Bournemouth / George Hurst

John Adams

Phrygian Gates para piano (obra del período minimalista del compositor estadounidense nacido en 1947)

Hermann Kretzschmar, piano

Sergei Prokofiev

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor, op.92

Cuarteto de Praga

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Lotte Lehmann, soprano

Bruno Walter, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº1 en Fa mayor, BWV 1046

Orquesta de Cámara Inglesa / Raymond Leppard

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Antonín Dvořák

Danzas eslavas op.72, Nº3, 4 y 5

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

Erwin Schulhoff

Sonata para violín y piano Nº2

Gidon Kremer, violín

Oleg Maisenberg, piano

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

07.00

Momentos musicales

Muzio Clementi

Sinfonía Nº4 en Re mayor

The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Frédéric Chopin

Dos polonesas para piano, op.26

Rafal Blechacz, piano

Johann Nepomuk Hummel

Adagio y variaciones para oboe y orquesta, op.102

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

08.00

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº1 en Re mayor, op.6, Nº1

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

George Gershwin

“Somebody loves me”, de la comedia George White's Scandals

“Boy wanted”, de la comedia A Dangerous Maid

“Things are looking up”, de la película A Damsel in Distress

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6

Cuarteto Tátrai

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento Nº9 para instrumentos de viento en Si bemol mayor, K.240

Miembros del Holliger Wind Ensemble

09.00

Eyvind Alnæs (compositor noruego, 1872 – 1932)

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, op.27

Piers Lane, piano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Andrew Litton

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº3 Re mayor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gabor Ötvös

10.00

Padre Jaime Ferrer (Compositor español, 1762 – 1824)

Lamentación Nº1

Coro y Orquesta de la RTV Española / Igor Markevich

Felix Mendelssohn

Fantasía para piano en fa sostenido menor, op.28

Martin Jones, piano

John Johnson (Compositor del renacimiento inglés)

Pavana para laúd

Hopkinson Smith, laúd

Carl Stamitz

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en La mayor

Claude Starck, chelo

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania / Paul Angerer

11.00

Ferde Grofé (compositor estadounidense, 1892-1872)

Suite Cataratas del Niagara

Orquesta Sinfónica Bournemouth / William Stromberg

Nicolò Paganini

Variaciones sobre El carnaval de Venecia, M.S.59

Franco Mezzena, violín

Adriano Sebastiani, guitarra

Anton Arensky

Variaciones para piano y orquesta sobre temas rusos, op.48

Lubov Timofeyeva, piano

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Antonin Dvorák

Selección de canciones de los Duetos moravos, op.32

Judith Mok, soprano

Susanna Moncayo, mezzosoprano

Fernando Pérez, piano

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: El Ángel de Fuego de Prokofiev

13.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

14.00

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº1 en do menor, op.4

Leif Ove Andsnes, piano

Alice Mary Smith

Sinfonía en do menor

London Mozart Players / Howard Shelley

15.00

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq 164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas en do menor, op.115

Jean Hubeau, piano

Cuarteto Via Nova

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

Edvard Grieg

Seis melodías montañesas noruegas (1875) (“Baile de salto”, “Canción de cuna”, “Baile de salto”, “Siugurd y la novia de Troll”, “Halling” y “El muchacho y la muchacha en el establo”)

Eva Knardahl, piano

Maurice Emmanuel

Suite sobre antiguas melodías griegas, op.10

Alexis Galperine, violín

Laurent Wagschal, piano

Morton Gould

Symphonette Latinoamericana

Orquesta Sinfónica de Utah / Maurice Abravanel

Hans Werner Henze

Nuevas canciones folklóricas y cantos de pastores

Franz Halász, guitarra

Karsten Nagel, fagot

Gottdried Schneider, violín

Sophia Reuter, viola

Sebastian Hess, chelo

18.00

Clásicos a la Carta

Aram Jachaturian

Concierto para violín y orquesta, op.46

Nemanja Radulovic, violín

Orquesta Filarmónica de Estambul Borusan / Sascha Goetzel

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno, L.86

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Richard Strauss

"Di rigori armato il seno" de El caballero de la rosa

Marcelo Álvarez, tenor

Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti

19.00

Música de Salón

Matteo da Perugia

Puesto que la muerte, balada

Ensamble Tetraklyst

Joseph Haydn

Fragmentos de la ópera El caballero Rolando (transcripción de vientos)

Consortium Classicum

Stephen Foster

Mr y Mrs Brown, ¿Te irás?, Maggie a mi lado y Tiempos difíciles, canciones

Julianne Baird, soprano

Frederick Urrey, tenor

Ridley Enslow, violín

John van Buskirk, fortepiano

Richard Strauss

“Finale”, de la Sinfonía doméstica, op.53 (transcripción para dos pianos de Otto Singer)

Martha Argerich y Alexandre Rabinovitch

20.00

Momentos Musicales