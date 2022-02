Programación Domingo 6 de Febrero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

John Duarte

Nuages passantes, op.102

Stein-Erik Olsen, guitarra

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Nicolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

07.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Obertura de El Turco en Italia

Orquesta del Teatro alla Scala di Milan / Riccardo Chailly

Frederic Lamond

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Joseph Haydn

Primer movimiento (Vivace) del Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Elena Mouzalas, piano

Amadeus Chamber Orchestra / Agnieszka Duczmal

Pietro Antonio Locatelli

Allegro y andante del Concierto para violín y orquesta en Fa mayor, de El Arte del Violín, op.3, Nº10

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Louis Moreau Gottschalk

Gran tarantella para piano y orquesta, op.67 (orquestación de Hershy Kay)

William Tritt, piano

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Alessandro Rolla

Divertimento para viola y orquesta en Fa mayor, BI 330

Jodi Levitz, viola

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Piotr Ilich Chaikovsky

Finale-Allegro con fuoco de la Sinfonía Nº3 en Re mayor, op.29, "Polaca"

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Complemento musical