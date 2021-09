Programación Domingo 5 de Septiembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

Sesionistas (Miguel Tallarita)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Carlos Chávez

Sinfonía Nº2, “Sinfonía India”

Orquesta Filarmónica Real de Londres / Enrique Bátiz

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.32

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók

Danzas populares rumanas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Isaac Stern, violín;

Leonard Rose, chelo;

Eugene Istomin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Diecinueve minués para orquesta, K.103

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Robert Schumann

Piezas de fantasía para piano, op.12

Murray Perahia, piano

07.00

Momentos Musicales

Franz Liszt

Sonidos de fiesta, poema sinfónico Nº7, S.101

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Joseph Lanner

Vals “Los románticos”, op.167

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Capel Bond

Concierto Nº6 en Si bemol mayor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Gioachino Rossini

Obertura de “La scala di seta”

Orquesta de la Ópera de Roma / Tulio Serafín

Thomas Arne

Obertura Nº5 en Re mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Giuseppe Cambini

Presto de la Sinfonia a grande orchestra en Fa mayor

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

08.00

La Cantata del Domingo (Mario Videla)

09.00

En Clave Clásica (Sebastián Masci)

11.00

O.M.N.I (Marcelo Delgado)

12.00

Hacedoras de Música (Margarita Pollini)

13.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado)

14.00

Seré curioso (Pablo Milrud)

15.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

16.00

La Voz Humana (Víctor Torres)

17.00

La Música del Rey David (Mario Benzecry)

18.00

De Segovia a Yupanqui (Sebastián Domínguez)

19.00

La Discoteca de Alejandría (Diego Fischerman)

21.00

Un Programa de Ópera (Marcelo Lombardero)

23.00

Estación Piazzolla (Víctor Hugo Morales)