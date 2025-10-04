Programación Domingo 5 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Karol Szymanowski
Variaciones para piano sobre un tema folklórico polaco, op.10
Jerzy Sterczynski, piano
Gabriel Fauré
Cuarteto con piano Nº1 en do menor, op.15
Emanuel Ax, piano;
Isaac Stern, violín;
Jaime Laredo, viola;
Yo-Yo Ma, chelo
Sigismondo D'India
Crud'Amarilli, del Primer libro de madrigales a cinco voces
Les Arts Florissants / William Christie
Edward Elgar
Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim
Edvard Grieg
Dos melodías elegíacas, op.34
Eva Knardahl, piano
Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos – Preludio
Los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín
Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición
Yefim Bronfman, piano
Capel Bond
Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes
The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman
Joseph Haydn
Cuarteto Nº54 en Si bemol mayor, op.71, Nº1, Hob.III:69
Cuarteto Tátrai
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano Nº2 en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Alan Hacker, clarinete;
Richard Burnett, piano
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano
07.00
Momentos musicales
Niels Gade
Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58
Orquesta de Cámara de Aarhus / Ove Vedsten Larsen
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº16 en Do mayor, K.545
Mitsuko Uchida, piano
Antonin Dvorák
Cipreses
Cuarteto Hagen
08.00
Henry Vieuxtemps
Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50
Heinrich Schiff, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
Johann Sebastian Bach
Cantata Nº82: "Ya tengo bastante", BWV 82
Philippe Jaroussky, contratenor
Orquesta Barroca de Friburgo / Petra Müllejans
François Devienne
Sonata para fagot y bajo continuo en Fa mayor, op.24, Nº3
Klaus Thunemann, fagot
Klauss Stoll, violone
Jörg Ewald Dähler, fortepiano
09.00
Mijail Glinka
Gran sexteto para piano, cuarteto y contrabajo en Mi bemol mayor
Ensamble Capricorn
Johan Svendsen
Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
10.00
Bohuslav Martinu
La revista de cocina
Ensamble Darlington
Joseph Haydn
Concierto para violín y orquesta Nº3 en La mayor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta de los Campos Elíseos / Alessandro Moccia
George Frideric Handel
Concerto a due cori Nº2 en Fa mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
11.00
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Baldassare Galuppi
“La scusa”, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
Antonio Lauro
Selección de piezas para guitarra
Adam Holzman, guitarra
12.00
El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)
Hoy: Elektra de Richard Strauss
13.00
Momentos Musicales
Antonin Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim
Sergei Prokofiev
Visiones fugitivas, op.22
Boris Berman, piano
14.00
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Marc-Antoine Charpentier
Non, non, je ne l'aime plus
François Piolino, tenor
Les Arts Florissants / William Christie
Johann Sebastian Bach
Toccata, adagio y fuga para clave en Re mayor, BWV 912
Glenn Gould, piano
15.00
Piotr Ilich Chaikovsky
La tempestad, fantasía sinfónica en fa menor sobre textos de Shakspeare op.18
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40
András Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit
Gioachino Rossini
Obertura de la ópera Guillermo Tell
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
16.00
La Consigna
17.00
En Modo Popular
Robert Schumann
Cinco piezas en estilo popular, op.102, para chelo y piano
Sol Gabetta, chelo
Bertrand Chamayou, piano
Gustave Charpentier
Impresiones de Italia (1890)
Orquesta del Teatro Nacional de la Opéra Comique / Pierre Dervaux
18.00
Clásicos a la Carta
Engelbert Humperdinck
Selección de la ópera Hansel y Gretel
Lucia Popp, soprano
Norma Burrowes, soprano
Brigitte Fassbaender, mezzosoprano
Julia Hamari, mezzosoprano
Anny Schlemm, alto
Walter Berry, bajo-barítono
Niños cantores de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
Johann Sebastian Bach
Selección de Las Variaciones Goldberg, BWV 988
Rosalyn Tureck, piano
19.00
Música de Salón
John Dowland
El tiempo tornó grises sus dorados cabellos
Thomas Campion
Aunque tú eres joven y yo viejo
John Danyel
Tiempo, cruel tiempo
Emma Kirkby, soprano
Anthony Rooley, laúd
Francesco Rognoni
Disminuciones sobre el madrigal “Aunque al partir me siento morir”, de (chipriano) Cipriano de Rore
Arreglo de “Susana un día”, de Orlando di Lasso
Arreglo de “Vestía las colinas y la campiña”, de Palestrina
Ensamble L’Allegrezza / Nanneke Schaap
Cécile Chaminade
Trío N°2 en la menor, op.34
Trío Tzigane
Modest Mussorgsky
Canción de la pulga, con texto del Fausto de Goethe
Sergei Leiferkus, bajo
Semion Skigin, piano
Joaquím Malats
Serenata española, para guitarra
Andrea González Caballero, guitarra
20.00
Momentos Musicales