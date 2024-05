Programación Domingo 5 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Variaciones sobre melodías escocesas

Valery Kamishov, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos, op.34 (versión original)

Solistas de Berlín

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

03.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Isaac Stern, violín;

Eugene Istomin, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

04.00

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

05.00

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata

Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Sinfonía Nº10 en Mi bemol mayor, WoO 8

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

06.00

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Helmut Zacharias, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Franz Lachner

Quinteto de vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

07.00

Momentos musicales

Karl Goldmark

Sakuntala, obertura, op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Edvard Grieg

Valses caprichos, op.37

Eva Knardahl, piano

John Blackwood McEwen

“Las colinas de Heather”, para chelo y orquesta

Moray Welsh, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Alasdair Mitchell

Ottorino Respighi

Quinteto para vientos en sol menor

Ensamble Ex Novo de Venecia

08.00

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para flauta y piano en Sol Mayor, op.2, Nº2

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

Albert Lortzing

Obertura de la ópera “El cazador furtivo”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Alfred Walter

Carl Maria Von Weber

Nueve variaciones para piano sobre un tema popular ruso, op.40

Alexander Paley, piano

Guillaume Lekeu

Estudio sinfónico Nº1

Orquesta Filarmónica de Lieja y la Comunidad Francesa / Pierre Bartholomée

09.00

Henryk Wieniawski

Canción sin palabras y rondó elegante

Bartlomiej Niziol, violín

Andrzej Tatarski, piano

Jacques Ibert

Concertino da camera para saxo alto y once instrumentos

Daniel Gremelle, saxo alto

Ensamble Erwartung / Bernard Desgraupes

Juan Crisóstomo de Arriaga

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jesús López Cobos

Anthony Holborne

Pieza para laúd

Hopkinson Smith, laúd

10.00

Thomas Tellefsen (compositor y pianista noruego, 1823-1874)

Tres piezas para chelo y piano, op.32

Oyvind Gimse, chelo

Hävard Gimse, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Maurice André, trompeta

Ad Mater, oboe

Concerto Amsterdam / Frans Brüggen

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Helen Huang, piano

11.00

Carlos Guastavino

Jeromita Linares

Víctor Villadangos, guitarra

Cuarteto de Cuerdas de la Universidad de La Plata

Josef Myslivecek

Concierto para violín y orquesta en Re mayor

Shizuka Ishikawa, violín

Dvorák Chamber Orchestra / Libor Pesek

Giuseppe Verdi

“Celeste Aida”, de la ópera Aida

Plácido Domingo, tenor

Orquesta New Philharmonia / Riccardo Muti

Jean-Philippe Rameau

Pieza para clave en concierto Nº2 en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Isaac Stern, violín

John Steele Ritter, clave

12.00

El Estreno y su Leyenda (Santiago Giordano)

Hoy: Carmen de Bizet

13.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Johann Sebastian Bach

No temas, yo estoy contigo, motete, BWV 228

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Hakon Austbo, piano

14.00

Manuel de Falla

Noches en los jardines de España, impresiones sinfónicas para piano y orquesta

Alicia De Larrocha, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Rafael Frühbeck de Burgos

Edvard Grieg

Danzas sinfónicas para orquesta, op.64

Orquesta Sinfónica de Viena / Edouard van Remoortel

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

15.00

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

16.00

La Consigna

17.00

En Modo Popular

John Isham

Cuando Silvia aprendía a tocar la espineta

Thomas Weelkes

Ven, tonto Jack

Henry Purcell

Que una plaga caiga sobre ti

The Baltimore Consort and The Merry Companions

Caroline Boissier-Butini

“Andantino” del Concierto para piano, flauta y cuerdas N°6, “Suiza”

Eva Maria Zimmermann, piano

Regula Küfffer, flauta

Orquesta de Cámara de Berna / Christian Kuhn

Gustav Mahler

Fragmento del tercer movimiento de la Sinfonía N°1 en Re mayor, “Titán”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Eliahu Inbal

Gustav Mahler

Fragmento del primer movimiento de la Sinfonía N°3

Orquesta Sinfónica de Chicago / James Levine

Gustav Mahler

“El toque de diana”, de El cuerno mágico

Andreas Schmidt, barítono

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Leonard Bernstein

Antonio Lauro

Cuatro valses venezolanos

Carlos Pérez, guitarra

Antonio Lauro

Seis por derecho. Joropo

Adam Holzman, guitarra

18.00

Clásicos a la Carta

Johann Sebastian Bach

Selección de Las Variaciones Goldberg, BWV 988

Rosalyn Tureck, piano

Engelbert Humperdinck

Selección de la ópera Hansel y Gretel

Lucia Popp, soprano

Norma Burrowes, soprano

Brigitte Fassbaender, mezzosoprano

Julia Hamari, mezzosoprano

Anny Schlemm, alto

Walter Berry, bajo-barítono

Niños cantores de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

19.00

Momentos musicales

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Semiramide

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Clara Wieck

Trío en sol menor, op.17

Trío Dartington

Concierto para trompeta y orquesta

Jouko Harjane, trompeta

Orquesta Sinfónica de Knopio / Pekka Savijoki

20.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano en do menor, op.13, “Patética”

Bruno Gelber, piano

Grabado en París en 1987

Francis Poulenc

Gloria, para soprano, coro mixto y orquesta

Barbara Hendricks, soprano

Coro de Radio France

Orquesta Nacional de Francia / Georges Prêtre

Máximo Pujol

Tres piezas rioplatenses

María Isabel Siewers, guitarra

21.00

Pietro AntonioLocatelli

Concierto para violín y orquesta en do menor, de El Arte del Violín, op. 3, Nº2

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Sergei Rachmaninov

Rapsodia rusa, para dos pianos

Vladimir Ashkenazy y André Previn, piano

Aaron Copland

Suite del ballet Billy the Kid

Orquesta New Philharmonia / Aaron Copland

22.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº15 en re menor, K.421

Cuarteto Esterházy

Arias de las zarzuelas Los gavilanes, de Jacinto Guerrero, La bruja, de Ruperto Chapí, El huésped del sevillano, de Guerrero, y La parranda, de Francisco Alonso

Plácido Domingo, tenor

Coro Titular del Teatro Lírico Nacional “La Zarzuela”

Orquesta Sinfónica de Madrid / Manuel Moreno Buendía

Erik Satie

Tres gymnopédies

Aldo Ciccolini, piano

23.00

Música De Salón

Johann Krieger

Cede, duro corazón, Amados vinos y risas, Amor apasionado, A la soledad y La noche preciosa

Andreas Scholl, contratenor

Alix Verzier, chelo

Karl Ernst Schröder, laúd

Markus Märkl, clave

Thomas Attwood

Trío en Do mayor, op.1, Nº2

Christopher Angerer, violín

Christine Riegelsperger, chelo

Paul Angerer, piano

Isaac Albéniz

Seis baladas, con texto en italiano de Paulina Spreca

Adriana González, soprano

Iñaki Encina Oyón, piano

Napoléon Coste

La fuente de Lyson, fantasía para guitarra, op.47

Shin-ichi Fukuda, guitarra