Programación Domingo 5 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Rutland Boughton
Cuarteto en La mayor, "Sobre canciones folklóricas griegas", "On Greek Folksongs"
Cuarteto Rasumovsky
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37
Maurizio Pollini, piano
Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm
Thomas Lupo
Tres arias-fantasías a 3
The Parley of instruments / Peter Holman
Alexandre Sylvain Petit
Gota de agua
Maurice André, trompeta
Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau
Antonin Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine
Melchior Franck
Pavana
Collegium Aureum
Dmitri Shostakovich
Sonata para piano Nº2 en si menor, op.61
Wolfgang Plagge, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto con oboe en do menor, K.406 (original para quinteto de cuerdas)
Ingo Goritzki, oboe
Cuarteto de Berna
Johann Sebastian Bach
Aria variada para clave en el estilo italiano, BWV 989
Rosalyn Tureck, piano
Miguel Llobet
Seis canciones catalanas
Eduardo Fernández, guitarra
Antoine Dauvergne
Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2
Capella Coloniensis / William Christie
Gabriel Fauré
El hada de la canción, op.27, Nº2
Nocturno, op.43, Nº2
Barbara Hendricks, soprano;
Dalberto, piano
Franz Schubert
Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"
Zoltán Kocsis, piano;
miembros del Cuarteto Takács; Ferenc Csontos, contrabajo
Saverio Mercadante
Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101
Thomas Friedli, clarinete
Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer
Claude Debussy
Rondas de primavera, N°3 de Imágenes para orquesta
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez
07.00
Momentos Musicales
Joseph Haydn
Sinfonía Nº88 en Sol mayor
Orquesta Estatal de Hungría / Ádám Fischer
Bedrich Smetana
Trío en sol menor, op.15
Trío Joachim
08.00
Max Bruch
Kol Nidrei, adagio sobre temas hebreos, op.47
Alisa Weilerstein, chelo
Orquesta Estatal de Berlín / Daniel Barenboim
Henry Purcell
Oda para el cumpleaños de la Reina María
Emily van Evera, soprano
John Mark Ainsley, tenor
Timothy Wilson, contratenor
David Thomas, bajo
Taverner Singers
Taverner Consort / Andrew Parrott
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, op.48
Adrienne Soós - Ivo Haag, piano
09.00
Luigi Boccherini
Cuarteto en Re mayor, op.8, Nº1
Cuarteto Noûs
Mieczyslaw Karlowicz
Episodio en un baile de máscaras, op.14
Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / Grzegorz Fitelberg
Harald Saeverud
Quinteto de vientos Nº1, op.21
Quinteto de Vientos de Bergen
10.00
Jean Sibelius
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47
Esther Yoo, violín
Philarmonia Orchestra / Vladimir Ashkenazy
Louis Spohr
Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1
Nuevo Cuarteto de Budapest
11.00
Johann Friedrich Fasch
Obertura para orquesta en sol menor
Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder
Gabriel Faure
Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.117
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Frédéric Chopin
Selección del Ciclo de canciones, op.74
Elzbieta Szmytka, soprano
Malcolm Martineau, piano
12.00
El Estreno y su Leyenda
Hoy: La Resurrección de Handel
13.00
Programación especial de música